Главная звезда — Полина Кудерметова: все теннисисты сборной России на Играх БРИКС

С 12 по 23 июня в Казани пройдут пятые по счёту Игры БРИКС — или шестые, если учитывать пробные Игры в Индии в 2016 году. В этот раз масштаб соревнований значительно увеличен. Если в прошлом году на Играх в ЮАР в программе было всего пять видов спорта, то в этот раз их 27, в том числе и теннис.

Участниками Игр БРИКС в Казани станут представители почти 100 стран мира, 10 из которых выступят в теннисном турнире. Будут разыграны два комплекта медалей (один мужской и один женский). Семь стран поборются за медали в обоих зачётах, Абхазия — только в мужском, Иран и Республика Сербская — только в женском.

Соревнования пройдут в командном формате. В мужской сетке сыграют представители восьми сборных, разбитых на две группы по четыре команды в каждой, а в женском турнире сыграют представители девяти национальных команд (три группы по три сборные). Предварительный этап пройдёт с 13 по 16 июня, финальный, где и будут разыграны медали, — с 17 по 19 июня.

Теннис на Играх БРИКС — 2024

Мужчины. Группа 1

Россия

Узбекистан

Таджикистан

Абхазия

Группа 2

Пакистан

Киргизия

Индия

Беларусь

Женщины. Группа 1

Киргизия

Узбекистан

Россия

Группа 2

Пакистан

Иран

Беларусь

Группа 3

Таджикистан

Республика Сербская

Индия

Сразу скажем: зарубежных игроков, сколько-нибудь известных широкой публике, на теннисном турнире нет. Главной звездой — не только сборной России, но и всего турнира — является Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники. В техническом регламенте отмечается, что действуют возрастные ограничения: к соревнованиям допускаются мужчины и женщины в возрасте от 16 лет до 21 года по году рождения (родившиеся с 1 января 2003 года по 31 декабря 2008 года включительно).

Сборная России по теннису на Играх БРИКС — 2024

Мужчины. Илья Симакин (20 лет, 540-е место в рейтинге ATP)

Симакин — первый номер мужской сборной России. На счету Ильи три титула на взрослом уровне, в том числе два — в этом сезоне. Все эти трофеи он завоевал на турнирах категории M15 (Шарм-эш-Шейх-2022, Актобе-2024 и Тбилиси-2024). За карьеру у Симакина 60 побед и 45 поражений на взрослом уровне, в том числе 21-10 в этом году.

Игорь Кудряшов (20, 980)

Кудряшов не может похвастаться такими успехами, как Симакин. Он лишь раз играл в финале турнира M15, уступив в решающем матче в Монастире-2023. Карьерные показатели Игоря — 15 побед и 28 поражений, а в текущем сезоне — 5-7.

Даниил Панарин (19, 1266)

Панарин, начавший выступать на взрослом уровне в сезоне-2023, пока не выходил в финалы. У него семь побед и восемь поражений, в том числе 4-3 за последние 52 недели. А вот на юниорском уровне Даниил завоевал четыре трофея, крупнейший из которых — Orange Bowl (J500) в 2023 году. В юниорах у него 22 победы и 12 поражений.

Женщины. Полина Кудерметова (21 год, 165-е место в рейтинге WTA)

Кудерметова-младшая уже имеет опыт участия на турнире «Большого шлема». На Australian Open — 2023 она уступила в первом круге. А на юниорских ТБШ её лучшим результатом является четвертьфинал Уимблдона-2019. На уровне основных сеток турниров WTA (не ниже WTA-250) баланс Полины — 3-7, в том числе 0-1 в этом сезоне. Во взрослой карьере у неё девять трофеев, крупнейший — W50 в Индоре (Индия) в январе 2024-го.

Елена Приданкина (18, 267)

Приданкина за взрослую карьеру выиграла пять титулов, и все они категории W15. На её счету 106 побед и 39 поражений, в том числе 21-9 в этом году.

Екатерина Маклакова (20, 438)

В августе 2022 года Маклакова завоевала свой первый и пока последний трофей на взрослом уровне, выиграв финал турнира W25 в Алма-Ате. С тех пор она не добиралась до титульных поединков. На взрослом уровне Екатерина выиграла 83 матча и проиграла 61, а в сезоне-2024 её статистика — 12 побед и 12 поражений.