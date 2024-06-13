«В этом сезоне может попасть в десятку». Спортивный мир продолжает восхищаться юной Миррой

В теннисе не утихают беседы об Андреевой-младшей. Эксперты ярко выделяют её на фоне других.

Мирра Андреева продолжает удивлять своими результатами весь теннисный мир. По сей день после «Ролан Гаррос» не утихают разговоры о 17-летней российской теннисистке. Эксперты и коллеги хвалят Мирру, называют её сильные стороны и выделяют, чем она отличается от других игроков.

Тренер сборной России и обладатель одного титула ATP Игорь Куницын отметил, как, по его мнению, может сложиться будущее Мирры.

«Все говорят сейчас о Мирре Андреевой, которая показывает великолепные результаты. Замечательная девочка, очень талантливая и работоспособная, у неё большие перспективы. Очень многое будет зависеть от того, кто будет с ней работать. На неё оказывается большое давление со стороны общественности и прессы, но, думаю, и с этим она тоже справится, у неё всё будет хорошо», — приводит слова Куницына ТАСС.

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина рассказала, в чём заключаются сильные стороны Андреевой-младшей в игре.

«Прежде всего в предугадывании ситуации на корте. В этом Мирра напоминает Мартину Хингис. А ещё Андреева обладает удивительной выживаемостью на корте, которую помогает поддерживать излучаемый ею позитив. В ней есть внутренний стержень. Это продемонстрировал не только четвертьфинал с Ариной Соболенко, но и матч второго круга с Викторией Азаренко, который мне удалось посмотреть, начиная где-то с середины», — сказала Веснина в интервью «Коммерсантъ».

Мирра Андреева Фото: Tim Goode/Getty Images

Финалист Уимблдона-1973 Александр Метревели тоже отметил, чем Мирра оказывается непохожа на других.

«Мирра выделяется на фоне всего тура. Если смотреть на других девушек, у всех есть какие-то явные недостатки. Физические, психологические или ещё какие-то. Она, мне кажется, в этом плане выглядит лучше: хорошо двигается, отличная техника, соображает на корте. Все задатки для большого будущего у Андреевой есть.

Она уже показала серьёзные результаты и продолжает постепенно прибавлять, расти. Думаю, что уже в этом сезоне Мирра может попасть в десятку. Даже если она выйдет в финал турнира «Большого шлема» или выиграет его — это не будет большой неожиданностью», — приводит слова Метревели Metaratings.ru.

А 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева, отвечая на вопрос о том, кто больше всего удивил её на минувшем «Ролан Гаррос», уверенно назвала Андрееву.

«Конечно, Мирра Андреева! Она великолепно сыграла два самых трудных матча с Азаренко. 17-летнюю девочку поставили играть ночью, что очень смешно. Она выиграла очень сложный матч. Ну и с Соболенко тоже был трудный матч. В первой половине встречи она показала удивительно тонкий и грамотный теннис. Потом то ли обе устали, то ли сбавили темп, но Мирра сумела довести матч до конца», — сказала Дмитриева в беседе с «Чемпионатом».

О Мирре после французского ТБШ высказался и её коллега из другого вида спорта – гимнаст, олимпийский чемпион в командном многоборье Давид Белявский. Он вспомнил четвертьфинальный матч Андреевой с Ариной Соболенко, из которого юная россиянка вышла победителем (6:7, 6:4, 6:4).

«Мне очень понравился её матч с Соболенко, особенно последний розыгрыш. Она даже не поняла, что выиграла, и пошла на приём в соседний квадрат. Это говорит об очень хорошей психологической подготовке. Она просто играет каждый мяч, не обращая внимания на счёт», — приводит слова Белявского Metaratings.

Мирра Андреева и Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Пока спортивный мир продолжает праздновать успехи Мирры, она готовится к травяному сезону. Следующими соревнованиями для россиянки станет турнир серии WTA-250 в Бирмингеме, стартующий уже в понедельник, 17 июня. Андреева-младшая также сыграет на Уимблдоне.