Алькарасу и Синнеру не хватает третьего. Кто может образовать новую Биг-3?

В теннисе понемногу естественным образом происходит смена поколений. За всё время выступлений Биг-3 (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович) и Энди Маррея на пике их формы так и не нашлось никого, кто смог бы превзойти их – были отдельные победы, но доминировали в туре и в том числе в рейтинге именно они. В итоге эти игроки, первые трое из которых являются величайшими за всю историю тенниса, уступили только времени и травмам. А выиграть битву у времени не удавалось ещё никому, каждый из Биг-3 и так держался на высочайшем уровне до 35 с лишним лет. По итогам «Ролан Гаррос» – 2024 на первой и второй строчках рейтинга впервые в истории оказались два теннисиста, родившихся уже в XXI веке: Янник Синнер и Карлос Алькарас. Кроме того, впервые за почти 20 лет (с августа 2004-го) в топ-2 вошли два игрока, которым ещё нет 23 лет – тогда это были Роджер Федерер (1) и Энди Роддик (2). Итак, что ждёт мужской тур дальше?

Сравниваем достижения Синнера и Алькараса

Синнер и Алькарас – практически сверстники. Карлосу 5 мая исполнился 21 год, Янник 16 августа отпразднует свой 23-й день рождения. Разница меньше чем в два года достаточно несущественна, поэтому можно спокойно относить их к одному теннисному поколению. На данный момент всё выглядит так, что это будет главное противостояние в мужском туре на ближайшие годы. Оба уже побеждали на «Шлемах» и становились первыми ракетками мира, выигрывали «Мастерсы». Янник Синнер взял со своей сборной ещё и Кубок Дэвиса (да, уже не в классическом формате, но с этим остаётся лишь смириться), одержав в том числе ключевые победы над Новаком Джоковичем в полуфинале: сначала в одиночке, а затем и в паре с Лоренцо Сонего, когда Джокович играл вместе с Миомиром Кецмановичем. Вскоре Алькарас и Синнер отправятся на первую в своей жизни Олимпиаду, которая пройдёт в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», а перед этим сыграют ещё на Уимблдоне, где Карлос будет защищать титул.

Давайте вкратце сравним основные достижения обоих теннисистов. Алькарас только что выиграл свой третий «Шлем», причём взял все на разных покрытиях: US Open – 2022 на харде, Уимблдон-2023 на траве и «Ролан Гаррос» – 2024 на грунте. В сентябре 2022-го, сразу после триумфа в Нью-Йорке, он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории, а затем ещё и закончил тот сезон на первой строчке рейтинга. Также в активе Карлоса есть пять выигранных «Мастерсов», причём Индиан-Уэллс и Мадрид он брал уже по два раза. Кроме того, испанец прекрасно выступает в финалах – 14 титулов за 18 попыток.

Синнер хоть и старше, но раскрылся немного позже, поэтому, по крайней мере, пока что находится в роли догоняющего. Его первым и пока единственным победным «Шлемом» стал Australian Open нынешнего года, в финале которого он отыгрался с 0:2 по сетам у Даниила Медведева. Также Янник выиграл два «Мастерса» – Торонто-2023 и Майами-2024. Соотношение результатов в финалах, кстати, у него фактически такое же, как у Карлоса – 13 титулов за 17 попыток. При этом если Карлос проиграл только один крупный финал (Джоковичу в Цинциннати-2023), то у Янника были два поражения в финалах Майами (2021 и 2023), а также в финале Итогового чемпионата ATP 2023 года. Что касается времени на первой строчке, то Алькарас пока что суммарно провёл на ней 36 недель (это 16-й результат в истории тенниса), а Синнер только-только поднялся на вершину – сейчас у него идёт первая неделя. Впрочем, в ближайшем будущем потеря лидерства ему едва ли грозит. Отрыв от Карлоса – почти 1000 очков, а испанцу предстоит защищать титулы на ATP-500 в Лондоне и на Уимблдоне. Итальянец же год назад дошёл на Уимблдоне до полуфинала.

Янник Синнер Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Интересно, что семикратный чемпион «Шлемов» Матс Виландер, уже много лет работающий теннисным экспертом на телевидении, считает, что Алькарас в целом сильнее Синнера. «Алькарас доказал, что ему не нужно показывать свой лучший теннис, чтобы побеждать. Он сможет выиграть множество «Больших шлемов» благодаря своей агрессивной игре и мужеству, которое он показывает в важные моменты матчей. Исход игры всегда зависит от его результативности. Синнер — номер один только для компьютера. Алькарас сильнее», — сказал Виландер в интервью SportFace.

Личное противостояние молодых звёзд

Безусловно, Виландер имеет право на своё мнение, и лично мне игра Карлоса в целом тоже более симпатична, чем игра Янника – в первую очередь из-за большего творчества, разнообразия – но нельзя не признать, что и итальянец сейчас очень хорош. Грунт, кстати, является для него наименее удобным покрытием, однако и к нему Янник адаптировался, показав там отличные результаты, включая полуфинал «Ролан Гаррос». На харде же в этом году Синнер пока что выиграл почти все турниры, где выступал – единственным исключением стал Индиан-Уэллс, в полуфинале которого его остановил как раз Алькарас. Итальянец очень прибавил под руководством знаменитого тренера Даррена Кэхилла, работавшего с такими топ-игроками, как Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Энди Маррей, Ана Иванович и Симона Халеп. Особенно заметен прогресс за последний год, с прошлого лета. Кстати, прекрасная лакмусовая бумажка – история его личных встреч с Даниилом Медведевым. Янник с 2020 года был удобным соперником для россиянина, «летел» 0-6 по личкам, но прошлой осенью в финале Пекина впервые обыграл его и с того момента фактически перевернул ход противостояния. Сейчас счёт уже всего лишь 6-5 в пользу Медведева. Правда, почти все победы Синнера были в упорной борьбе – только в полуфинале Майами-2024 случился разгром (6:1, 6:2).

Даниил Медведев Фото: Clive Mason/Getty Images

Кстати, с Карлосом у Янника максимально упорное противостояние. Испанец сейчас ведёт по личным встречам 5-4 либо 6-4 (зависит от того, учитывать ли матч на «челленджере» в 2019 году – обычно игры на таких турнирах, а также в квалификациях, в расчёт не берутся), причём теннисисты регулярно обмениваются мини-сериями из двух побед. Поскольку первым побеждал Алькарас, он всё время чуть впереди, но Синнер каждый раз его догоняет. При этом их поединки почти всегда получаются упорными и красивыми. Особенно хочется выделить победу Карлоса над Янником в четвертьфинале US Open – 2022. Синнер подавал на выход в полуфинал в четвёртой партии и заработал матчбол на своей подаче, но Алькарасу удалось отыграть тот мяч, сделать обратный брейк, вытащить сет, а затем и матч – и в итоге он стал победителем турнира и первой ракеткой мира.

Сам Янник оценил их соперничество, а также победу Алькараса в Париже. «Очень рад за Карлоса. Благодаря ему я становлюсь лучше как игрок. Каждый раз, когда уступаю ему в матче, я знаю, что мне нужно прибавить. Мы с командой много работаем над этим и с нетерпением ждём момента, когда я снова с ним встречусь. Наше соперничество немного отличается от всех остальных. Надеюсь, в будущем смогу показать, что я стал лучше как игрок. С нетерпением жду этого», — приводит слова Синнера CNBC.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кто может образовать с Карлосом и Янником условную новую Биг-3?

Безусловно, времена Биг-3 канули в Лету и уже никогда не вернутся, но немного порассуждать об условной новой Биг-3 это не мешает. Вполне возможно, что через пару-тройку лет (или немного позже) в мужской теннис ворвётся новая суперзвезда – кто-то, кого мы пока не знаем — и образует вместе с Алькарасом и Синнером тройку нового поколения. Но если брать тех, кто сейчас выступает на высшем уровне, можно выделить нескольких теннисистов, которые либо уже добивались топ-результатов, либо могут ещё прибавить, чтобы соответствовать уровню Карлоса и Янника хотя бы на своём любимом покрытии.

Собственно говоря, если брать хард, то здесь в первую очередь нужно назвать Даниила Медведева. Сложно поверить, что россиянин сможет добиться такого прогресса на траве и тем более на грунте, чтобы там представлять для Алькараса и Синнера серьёзную угрозу, но на харде он достаточно хорош для этого. Да, нужно заново подобрать ключи к Яннику, однако того же Карлоса в прошлогоднем полуфинале US Open Даниил переиграл.

Александр Зверев точно может составлять серьёзную конкуренцию на грунте и харде – у него проблемы только с травяными кортами. Впрочем, у немца есть и другая проблема – скорее всего, психологическая. Объяснить чем-то другим его регулярные проигрыши топам на «Шлемах» в упорной борьбе сложно. Если Зверев сможет как-то справиться с ней, то будет реальным претендентом на главные титулы – игра-то у него для этого есть.

Андрей Рублёв немного уступает по среднему уровню игры, однако в пиковой форме может «снести» с корта фактически любого соперника. Проблема в том, что долго держать такую форму Андрею не удаётся. А ещё ему мешают «психи» на корте – которых, кстати, фактически не было в Мадриде, и там Рублёв выиграл «Мастерс» – и есть проблема с мэйджорами, где он уже 10 раз вылетал на четвертьфинальной стадии, до сих пор ни разу не пробившись даже в полуфинал.

Отмечу также двух теннисистов из Скандинавии – норвежца Каспера Рууда и датчанина Хольгера Руне. 25-летний Рууд уже побывал в трёх финалах мэйджоров, по разу проиграв Надалю («РГ»-2022), Алькарасу (US Open – 2022) и Джоковичу («РГ»-2023), а также в финале Итогового турнира в 2022-м. Сейчас Каспер остановился в шаге от третьего подряд финала в Париже, причём на ход его полуфинала со Зверевым повлияло здоровье – у норвежца, как ранее и у Арины Соболенко, были проблемы с желудком.

Руне пока не проходил дальше четвертьфиналов мэйджоров, но уже трижды был на этой стадии, а ему лишь недавно исполнился 21 год. Понятно, что Алькарасу сейчас столько же, но все раскрываются в разном возрасте, и времени для прогресса у Хольгера ещё более чем достаточно. Наконец, хочется упомянуть ещё Стефаноса Циципаса, хотя в его серьёзный прогресс сейчас как-то не верится. Есть ощущение, что греку чуть-чуть не хватает нацеленности на результат, на победу любой ценой – речь, разумеется, не о каких-то грязных приёмах, а в первую очередь о регулярной пахоте на тренировках до седьмого пота и чемпионском менталитете. Без этого великими чемпионами в современном спорте не становятся – времена, когда можно было побеждать на одном таланте, остались где-то в середине прошлого века.

Стефанос Циципас Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Словом, из теннисистов, которые уже сейчас выступают на высоком уровне, главными кандидатами на то, чтобы присоединиться к условной Биг-3, выглядят Медведев (на харде), Зверев (если решит проблемы с психологией на «Шлемах») и, пожалуй, Руне (за счёт возраста и пространства для прогресса). При этом, как я уже говорил, через несколько лет может зажечься совершенно новая звезда, которой сейчас, скажем, 16-17 лет. А пока что будем наслаждаться ярким противостоянием Алькараса и Синнера, ждать, когда и в каком состоянии вернётся после травмы Новак Джокович, которому всё-таки уже 37 лет, и болеть за своих любимых игроков.