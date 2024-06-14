На Уимблдоне не послушали Джоковича и Маррея. Зато побили рекорд по призовым

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором действует так называемый комендантский час. Матчи проводятся фактически в жилом районе, и потому все соревнования останавливаются, когда на часах горит 23:00 по местному времени. С учётом того, что встречи на Центральном корте начинаются в 13:30 (хотя ранее было 13:00), игровой день длится девять с половиной часов. Таким образом, на Уимблдоне в принципе не может возникнуть ситуации, подобной той, что была на Australian Open — 2023, когда Энди Маррей и Танаси Коккинакис закончили играть едва ли не на рассвете.
Маррей ещё в 2022 году недоумевал, почему бы не перенести начало игровой программы на Центральном корте на более раннее время, если уж все обязаны закончить в 23:00. «Обычно здесь очень хорошая атмосфера. Но потом они перенесли время начала на полчаса позже. Также добавили интервью на корте после матчей. В понедельник перерыв между матчами составлял 20 минут.
Времени не так много. Возможно, мы могли бы играть больше времени, пока они не стали закрывать крышу. Это не так просто — менять условия, да ещё и делать перерывы во время потенциально ключевых моментов матчей. Хотелось бы, чтобы чаще можно было заканчивать на открытом воздухе, потому что сложно останавливаться на 10-12 минут в середине матча на важных стадиях. Это немного сбивает темп. Немного остываешь», — приводит слова Энди Daily Express.
Энди Маррей на Уимблдоне-2023
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
На Уимблдоне-2023 из-за комендантского часа был прерван поединок второго круга с участием Маррея и Стефаноса Циципаса. На следующий день Циципас оформил пятисетовую победу. А Новак Джокович в четвёртом круге на протяжении двух дней сражался с Хубертом Хуркачем (7:6, 7:6, 5:7, 6:4 в пользу серба).
«Очевидно, перенести комендантский час довольно трудно. Насколько я понимаю, причиной является жилой район, в котором мы находимся. Однако мне кажется, что начало матчей можно было бы перенести хотя бы на 12:00. Это имело бы смысл.
Когда на часах 20:00 [а матч ещё не начался], ты знаешь, что матч с большой вероятностью не будет доигран. Я начал разминаться около 13:00. В таких ситуациях не знаешь, возвращаться домой, в жильё поблизости или, может быть, стоит остаться. Вчера я решил остаться. И, по сути, семь часов ждал начала матча», — говорил Джокович на пресс-конференции.
Новак Джокович на пресс-конференции на Уимблдоне-2023
Фото: AELTC/Getty Images
Несмотря на все эти замечания, организаторы не стали прислушиваться к Джоковичу и Маррею. Салли Болтон, генеральный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), ответственного за организацию Уимблдона, заявила, что на Центральном корте матчи, как и прежде, будут начинаться в 13:30. «В этом году на Центральном корте игры будут начинаться в 13:30. Справедливости ради стоит отметить, что в прошлом году это стало предметом долгих споров из-за плохой погоды.
Мы очень довольны тем, к чему пришли. Мы всё пересмотрели, долго думали, изучили данные о продолжительности матчей и тенденции, которые происходят в этой области. Мы уверены в себе и довольны принятым решением», — приводит её слова Daily Express.
Председатель AELTC Дебби Эванс добавила: «Нас устраивает то время, которое у нас есть. Мы очень довольны, что у нас одна сессия, а не две. И очень довольны, что у нас не будет ситуации, когда мы заканчиваем рано утром, потому что у нас отбой в 11 вечера».
Не совсем ясно, правда, выступит ли Джокович на Уимблдоне-2024. На «Ролан Гаррос» Новак из-за травмы не вышел на четвертьфинал, вскоре после чего его прооперировали. В настоящий момент приоритет серба — Олимпиада, которая пройдёт в Париже в конце июля — начале августа. В конце концов, Уимблдон Джокович выигрывал семь раз, а с Олимпиад у него имеется лишь бронза, завоёванная в Пекине в 2008 году.
Рекордные призовые
А вот эта новость наверняка понравится всем теннисистам без исключения. В 2024 году общий призовой фонд Уимблдона составит рекордные £ 50 млн. Из них по £ 2,7 млн достанутся победителям в мужском и женском одиночных разрядах, а финалисты получат по £ 1,4 млн. В 2023 году призовой фонд составлял £ 44,7 млн. Победители одиночек получали по £ 2,35 млн, а финалисты — по £ 1,175 млн.
В таблице рядом для удобства проставлены суммы призовых в долларах США.
Призовые на Уимблдоне-2024 (одиночные разряды)
|Результат
|Призовые, £
|Призовые, $
|Чемпион
|2 700 000
|3 442 716
|Финалист
|1 400 000
|1 785 112
|1/2 финала
|715 000
|911 682
|1/4 финала
|375 000
|478 155
|Четвёртый круг
|226 000
|288 168
|Третий круг
|143 000
|182 336
|Второй круг
|93 000
|118 582
|Первый круг
|60 000
|76 505
Уимблдон 2024 года пройдёт с 1 по 14 июля. В мужском одиночном разряде действующим чемпионом является Карлос Алькарас, в женском — Маркета Вондроушова. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Лондоне следите на «Чемпионате».