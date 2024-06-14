На Уимблдоне не послушали Джоковича и Маррея. Зато побили рекорд по призовым

Девять с половиной часов на игровой день на центральном корте — это много или мало?

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором действует так называемый комендантский час. Матчи проводятся фактически в жилом районе, и потому все соревнования останавливаются, когда на часах горит 23:00 по местному времени. С учётом того, что встречи на Центральном корте начинаются в 13:30 (хотя ранее было 13:00), игровой день длится девять с половиной часов. Таким образом, на Уимблдоне в принципе не может возникнуть ситуации, подобной той, что была на Australian Open — 2023, когда Энди Маррей и Танаси Коккинакис закончили играть едва ли не на рассвете.

Маррей ещё в 2022 году недоумевал, почему бы не перенести начало игровой программы на Центральном корте на более раннее время, если уж все обязаны закончить в 23:00. «Обычно здесь очень хорошая атмосфера. Но потом они перенесли время начала на полчаса позже. Также добавили интервью на корте после матчей. В понедельник перерыв между матчами составлял 20 минут.

Времени не так много. Возможно, мы могли бы играть больше времени, пока они не стали закрывать крышу. Это не так просто — менять условия, да ещё и делать перерывы во время потенциально ключевых моментов матчей. Хотелось бы, чтобы чаще можно было заканчивать на открытом воздухе, потому что сложно останавливаться на 10-12 минут в середине матча на важных стадиях. Это немного сбивает темп. Немного остываешь», — приводит слова Энди Daily Express.

Энди Маррей на Уимблдоне-2023 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

На Уимблдоне-2023 из-за комендантского часа был прерван поединок второго круга с участием Маррея и Стефаноса Циципаса. На следующий день Циципас оформил пятисетовую победу. А Новак Джокович в четвёртом круге на протяжении двух дней сражался с Хубертом Хуркачем (7:6, 7:6, 5:7, 6:4 в пользу серба).

«Очевидно, перенести комендантский час довольно трудно. Насколько я понимаю, причиной является жилой район, в котором мы находимся. Однако мне кажется, что начало матчей можно было бы перенести хотя бы на 12:00. Это имело бы смысл.

Когда на часах 20:00 [а матч ещё не начался], ты знаешь, что матч с большой вероятностью не будет доигран. Я начал разминаться около 13:00. В таких ситуациях не знаешь, возвращаться домой, в жильё поблизости или, может быть, стоит остаться. Вчера я решил остаться. И, по сути, семь часов ждал начала матча», — говорил Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович на пресс-конференции на Уимблдоне-2023 Фото: AELTC/Getty Images

Несмотря на все эти замечания, организаторы не стали прислушиваться к Джоковичу и Маррею. Салли Болтон, генеральный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), ответственного за организацию Уимблдона, заявила, что на Центральном корте матчи, как и прежде, будут начинаться в 13:30. «В этом году на Центральном корте игры будут начинаться в 13:30. Справедливости ради стоит отметить, что в прошлом году это стало предметом долгих споров из-за плохой погоды.

Мы очень довольны тем, к чему пришли. Мы всё пересмотрели, долго думали, изучили данные о продолжительности матчей и тенденции, которые происходят в этой области. Мы уверены в себе и довольны принятым решением», — приводит её слова Daily Express.

Председатель AELTC Дебби Эванс добавила: «Нас устраивает то время, которое у нас есть. Мы очень довольны, что у нас одна сессия, а не две. И очень довольны, что у нас не будет ситуации, когда мы заканчиваем рано утром, потому что у нас отбой в 11 вечера».

Не совсем ясно, правда, выступит ли Джокович на Уимблдоне-2024. На «Ролан Гаррос» Новак из-за травмы не вышел на четвертьфинал, вскоре после чего его прооперировали. В настоящий момент приоритет серба — Олимпиада, которая пройдёт в Париже в конце июля — начале августа. В конце концов, Уимблдон Джокович выигрывал семь раз, а с Олимпиад у него имеется лишь бронза, завоёванная в Пекине в 2008 году.

Рекордные призовые

А вот эта новость наверняка понравится всем теннисистам без исключения. В 2024 году общий призовой фонд Уимблдона составит рекордные £ 50 млн. Из них по £ 2,7 млн достанутся победителям в мужском и женском одиночных разрядах, а финалисты получат по £ 1,4 млн. В 2023 году призовой фонд составлял £ 44,7 млн. Победители одиночек получали по £ 2,35 млн, а финалисты — по £ 1,175 млн.

В таблице рядом для удобства проставлены суммы призовых в долларах США.

Призовые на Уимблдоне-2024 (одиночные разряды)

Результат Призовые, £ Призовые, $ Чемпион 2 700 000 3 442 716 Финалист 1 400 000 1 785 112 1/2 финала 715 000 911 682 1/4 финала 375 000 478 155 Четвёртый круг 226 000 288 168 Третий круг 143 000 182 336 Второй круг 93 000 118 582 Первый круг 60 000 76 505

Уимблдон 2024 года пройдёт с 1 по 14 июля. В мужском одиночном разряде действующим чемпионом является Карлос Алькарас, в женском — Маркета Вондроушова. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Лондоне следите на «Чемпионате».