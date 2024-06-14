«Выиграю Уимблдон». Какие предсказания на травяной сезон дали Медведев, Рууд и другие

Интересный и непредсказуемый травяной сезон стартовал! Первые соревнования уже идут, а до ключевого турнира – Уимблдона – остаётся меньше трёх недель. Теннисисты для пресс-службы ATP-тура сделали смелые предсказания о том, как для них пройдут соревнования на траве.

«Пройду два круга»

Двое из восьми игроков, предположив свои успехи на ближайший месяц, только обозначили примерные результаты на Уимблдоне. Седьмая ракетка мира Каспер Рууд, у которого сложно складываются отношения с травой, сказал, что на британском ТБШ он дойдёт только до второго круга. Норвежец гораздо лучше ладит с грунтом, так что на текущий момент второй раунд в Лондоне – его лучший результат.

39-я ракетка мира Кэмерон Норри, добиравшийся в 2022 году до полуфинала Уимблдона, предположил, что в этом сезоне на родном «Большом шлеме» он вновь выйдет в стадию 1/2 финала. В прошлом году Кэмерон завершил борьбу в Лондоне во втором круге.

«Выиграю первый титул»

Многие другие игроки сделали прогнозы о себе посмелее. 21-летний американец и победитель двух турниров ATP на грунте и харде Бен Шелтон заявил, что выиграет первый титул на траве. На старте соревнований серии ATP-250 в Штутгарте он уже проиграл квалифаеру Джеймсу Дакворту, а его лучшим результатом на Уимблдоне был второй круг.

Россиянин Даниил Медведев сказал, что выиграет первый крупный трофей на траве. Единственный титул на этом покрытии Даниил завоевал в 2021 году на Мальорке (ATP-250). На Уимблдоне Медведев максимум добирался до полуфинала: случилось это в прошлом сезоне, когда в шаге от финала россиянин проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.

Медведев рассказывал, что свою игру на траве он считает уникальной.

«Мне нравится, что моя игра на траве в некотором смысле неортодоксальна. Можно сказать, что я предпочитаю быть одним из 100, а не как остальные 99. На грунте, даже если я чувствую себя хорошо, мне нужно адаптировать свою игру, своё движение. На траве всё по-другому, я чувствую, что могу играть как бы автоматически», — сказал Даниил для Tennis Head в 2021 году.

Обладатель двух трофеев на траве Тейлор Фритц заявил, что в этом сезоне он заберёт ещё два титула. При этом с турнира в Штутгарте американец снялся. Он также сделал предсказание, что в четвертьфинале Уимблдона сыграет теннисист, находящийся за пределами топ-30. В прошлый раз случилось такое в Лондоне в 2023 году, когда за полуфинал поборолись на тот момент 99-я ракетка мира Роман Сафиуллин и 43-й номер рейтинга Кристофер Юбэнкс. Оба свои четвертьфинальные встречи проиграли.

Таллон Грикспор выразил надежду на титул турнира серии-250 в Хертогенбосхе, где он уже добрался до четвертьфинала. В прошлом году на этих соревнованиях Таллон завоевал первый и пока единственный травяной титул. Он также высказал предположение, что поляк Хуберт Хуркач далеко пройдёт на Уимблдоне.

Сам Хуркач на «Большой шлем» не замахнулся, но заявил, что выиграет второй в карьере титул на траве. Уимблдон для Хуберта оказывается пока самым удачным ТБШ, так как только на нём поляк добирался до полуфинала (2021).

«Я выиграю Уимблдон»

И лишь один теннисист смело сказал, что выиграет британский «Большой шлем». Им оказался 21-летний Хольгер Руне. На его счету пока нет ни финала, ни титула на травяном покрытии, но есть четвертьфинал Уимблдона. В прошлом году Хольгер поборолся за выход в полуфинал, но уступил в трёх сетах Карлосу Алькарасу. Датский спортсмен также предположил, что финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини, восстанавливающийся после травмы, может наконец вернуться в топовую форму.

Впереди у игроков ATP-тура следующие турниры на траве: Штутгарт, Хертогенбосх, Лондон и Галле (оба – серии-500), Мальорка, Истбурн. Действующими победителями этих соревнований являются Фрэнсис Тиафо, Таллон Грикспор, Карлос Алькарас, Александр Бублик, Кристофер Юбэнкс и Франсиско Серундоло соответственно. Чемпион прошлогоднего Уимблдона – Алькарас.