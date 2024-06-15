«Может, ещё сыграю на «Ролан Гаррос». Откровения 38-летнего Надаля, борющегося с травмами

«Большой тройки» официально не существует уже почти два года. В сентябре 2022-го Роджер Федерер объявил о завершении карьеры, после чего сыграл на Кубке Лэйвера и ушёл. Новак Джокович и Рафаэль Надаль также постепенно сдают позиции под натиском молодых звёзд в лице Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Джокович ещё держится, но на календаре уже июнь, а у него до сих пор нет выходов в финал в этом сезоне, не говоря уже о титулах. В последний раз такое случалось с Новаком в 2018 году.

Надаль, в отличие от Джоковича, уже не выступает в туре на регулярной основе. И если повреждений у него где-то в параллельном мире могло быть и поменьше, то от возраста не убежишь. На недавно завершившемся «Ролан Гаррос» испанский теннисист, 14 раз выигрывавший парижский мэйджор, проиграл в первом же круге, чего с ним не случалось никогда. В интервью французскому изданию L'Equipe Рафаэль, которому 3 июня исполнилось 38 лет, признался, что из-за травм мог завершить карьеру гораздо раньше.

«Мог ли закончить раньше? Да, конечно. И не раз. У меня периодически возникали проблемы, я не мог тренироваться, мне это больше не приносило радости. Когда мне это не нравится, когда я слишком ограничен физически, заниматься этим каждый день уже нет никакого смысла. Вообще. Тем более когда тебе 38, когда у тебя есть семья, а за плечами такая карьера, какая была у меня. Однако рядом со мной всегда были люди, которые мне помогали, будь то моя семья или моя команда. И я всегда умел сохранять стабильность в своей голове», — сказал Надаль.

Испанец и в молодости не обходился без повреждений, вынуждавших его пропускать турниры, но на подходе к 40 годам восстановительные способности организма уже не те, что прежде. В 2023-м Рафаэль проиграл во втором круге Australian Open, а потом пропустил весь сезон. В этом году директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо, подозревая, что Рафа больше никогда не приедет на грунтовый мэйджор в качестве действующего теннисиста, обещала Надалю устроить царские проводы. Но в последнюю минуту он отказался, объясняя это надеждой сыграть в Париже на следующий год.

«На турнире предложили такую возможность. Амели Моресмо обсуждала это с моей командой. Сперва я сказал: хорошо, давайте! Но в последнюю минуту перехотелось, правда. Понимаю, «Ролан Гаррос» хочет отметить меня за то, чего я достиг. Однако мне было бы обидно объявить, что я в последний раз играю на турнире, зная, что у меня нет возможности подготовиться так, как хотелось бы. Ничто не мешает подождать ещё год.

Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

Как и сейчас, и до начала этого «Ролан Гаррос», я ни в чём не был уверен. Я предпочитал не мириться с мыслью, что они должны воздать мне почести. Это фактически вынудило бы меня больше не играть здесь. А в то время я не был к этому готов», — говорит испанец.

Рафаэль дал понять, что завершит карьеру не раньше, чем внутренне будет готов к этому. «Я никогда не принимал поспешных решений. И в этот раз их тоже не будет. Мои ощущения в последние недели заставили меня пересмотреть свои планы относительно карьеры. Я чувствую, что снова получаю удовольствие от игры и не исключаю возможности выступления на «Ролан Гаррос» в следующем году. Хочу посмотреть, останется ли моё физическое состояние на таком уровне или это всего лишь мимолётное ощущение.

Посмотрю, как буду чувствовать себя после Олимпиады. А потом приму решение. И сделаю это спокойно, с удовлетворением от осознания того, что всегда старался изо всех сил. Без проблем приму решение. Я говорил: думаю, это мой последний сезон. Но сейчас не могу быть в этом уверен. Никто не знает, что произойдёт в будущем», — добавил он.

Рафаэль Надаль на пресс-конференции в Брисбене в 2024 году Фото: Chris Hyde/Getty Images

А знаменитый теннисный тренер Патрик Муратоглу высказал мнение, что Надаль может не просто выступить на «Ролан Гаррос», но и выиграть его! «Все думали, что это может быть последний матч Рафы, который якобы уже не готов соревноваться на таком уровне. Но все эти заявления совершенно неверны. Думаю, если он хорошо выступит на Олимпийских играх, то в следующем году может стать потенциальным победителем «Ролан Гаррос», — цитирует Муратоглу ESPN.

Ближайшие планы Надаля

О 2025-м можно будет поговорить чуть позже, а пока очертим расписание Рафы на ближайшие месяцы. Уимблдон он пропустит, что вполне понятно. Матчи в пятисетовом формате на траве не лучший способ подготовиться к Олимпиаде в Париже, которая пройдёт на тех же кортах, что и «Ролан Гаррос».

«На послематчевой пресс-конференции на «Ролан Гаррос» меня спросили о моём летнем календаре, и с тех пор я тренируюсь на грунте. Было объявлено, что я сыграю на Олимпийских играх в Париже, моей последней Олимпиаде. В этой связи мы считаем, что лучше всего для моего тела не менять покрытие и продолжать играть на грунте. Именно по этой причине я не выступлю на Уимблдоне в этом году», — так объяснил Надаль в соцсетях решение пропустить мэйджор в Лондоне.

Перед Играми Рафаэль выступит в Бостаде, куда ему дали уайлд-кард. 19 лет назад он выиграл этот турнир, также известный как Открытый чемпионат Швеции. «Чтобы подготовиться к Олимпийским играм, я сыграю в Бостаде. Турнир, в котором я участвовал в начале своей карьеры и где отлично провёл время как на площадке, так и за её пределами. С нетерпением жду встречи со всеми вами там», — написал он в соцсетях.

А после Олимпиады всем — и в первую очередь самому Надалю — станет более-менее ясно, в каком направлении двигаться: то ли нацеливаться на ещё одно выступление на «Ролан Гаррос», то ли всё-таки прощаться.