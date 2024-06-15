Российское дерби в Нидерландах. Александрова вышла на Самсонову и сыграет 2-й матч за день

В пятницу, 14 июня, на объединённом турнире в нидерландском Хертогенбосхе начались четвертьфинальные поединки. Первой из российских теннисисток свой матч проводила Людмила Самсонова. Сейчас она занимает 15-е место в женской мировой табели о рангах. Людмила сражалась с 85-й ракеткой мира Гретье Миннен из Бельгии.

Девушки достаточно хорошо знакомы друг с другом, так как пересекались на корте трижды. Счёт личных встреч — 3:0 в пользу Миннен. Она обыгрывала Самсонову в квалификации Штутгарта-2017, в четвертьфинале WTA-125 в Лиможе в 2019 году и во втором круге US Open — 2021. Примечательно, что Людмиле в этих противостояниях не удалось выиграть хотя бы одну партию.

На старте Хертогенбосха вторая ракетка России оказалась сильнее бельгийки Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:1, 6:3. А в 1/8 финала Самсонова переиграла 18-летнюю швейцарку Селин Наэф — 7:5, 6:2. Миннен, в свою очередь, сначала прошла испанку Ребеку Масарову (6:2, 6:4). А во втором круге Гретье одолела хорватку Донну Векич со счётом 6:1, 0:6, 7:5.

Новое противостояние россиянки и бельгийки складывалось по очень интересному сценарию. Отечественная спортсменка с ходу взяла чужую подачу, поведя 2:0. Затем теннисистки не позволяли друг другу создавать шансы на приёме. Однако в середине партии Людмила упустила свою подачу, позволив оппонентке вернуться в сет — 3:3. И всё же Самсонова смогла сразу же реабилитироваться за проигранный гейм. В середине партии она сделала второй брейк, закрыв в итоге её со счётом 6:4 за 49 минут. Отметим, что 15-я ракетка мира выиграла 11 из 15 очков на первой подаче — 73%.

Людмила Самсонова Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Людмила быстро вырвалась вперёд и на старте нового сета — 2:1. Примечательно, что на брейк-пойнте Гретье допустила двойную ошибку. Далее девушки брали свои подачи, однако представительница Бельгии всё же сумела сделать обратный брейк. Это произошло при счёте 5:4 в пользу Самсоновой, когда она подавала на матч. Россиянка отправила мяч в сетку с бэкхенда после того, как сразу же последовал активный приём от противницы — 5:5. Однако, как и в первой партии, Людмила собралась и сразу же сделала новый брейк — 6:5. Таким образом, Самсонова второй раз вышла подавать на матч. На этот раз ей это удалось. 6:4, 7:5 — именно с таким счётом вторая ракетка России дожала Миннен за 1 час и 41 минуту.

Соперница Людмилы определялась в битве между Робин Монтгомери и Екатериной Александровой. Спортсменки должны были провести свой дебютный очный поединок ещё вчера, 14 июня, однако дождь внёс свои коррективы в расписание игрового дня. Из-за непогоды девушки сыграли лишь гейм, который взяла американка — 1:0. Отметим, что по ходу соревнований 19-летняя Робин обыграла польку Магду Линетт и немку Юле Нимайер. Действующая чемпионка Хертогенбосха, в свою очередь, в двух сетах закрыла Арину Родионову (Австралия) и Эмину Бектас (США).

Оставшуюся часть противостояния Робин и Екатерина проводили уже на следующий день, спустя 16 часов после предыдущей паузы. Стартовая партия проходила в упорной и равной борьбе, но ключевой момент сета произошёл в его середине. Александрова взяла чужую подачу, хотя её оппонентка имела два геймбола и вела 40-15 — 3:2 в пользу россиянки. В итоге 16-я ракетка мира оставила первую партию за собой со счётом 6:4 за 54 минуты. Добавим, что юную американку в дебюте игры подводила подача. За весь сет Робин допустила три двойные ошибки. При этом представительница США не реализовала свой единственный шанс на приёме.

Во второй партии Екатерина быстро захватила преимущество, сделав ранний брейк — 2:1. Далее девушки не позволяли друг другу создавать шансы на приёме. А при счёте 5:2 отечественная спортсменка сделала ещё один брейк и вышла подавать на матч. Правда, сделать это у неё не получилось. Третья ракетка России упустила два матчбола, позволив сопернице продолжить борьбу в этой встрече — 5:3. Но всё закончилось для Монтгомери уже в следующем гейме. Александрова приняла на матч, победив соперницу со счётом 6:4, 6:3 за 1 час и 37 минут. Таким образом, Екатерина третий год подряд вышла в полуфинал соревнований в Хертогенбосхе и далее в российском дерби сразится с Людмилой Самсоновой. Это противостояние пройдёт также сегодня, 15 июня. Напомним, Александрова является двукратной чемпионкой турнира в Нидерландах.

Турнир в Хертогенбосхе завершится 16 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».