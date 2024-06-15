Яркая теннисистка встречается с топ-игроком Евро. Благодаря ей Облак творит чудеса на поле

23-летняя сербская теннисистка Ольга Данилович довольно успешно выступила на недавнем «Ролан Гаррос». 107-я ракетка мира дошла до четвёртого раунда, где её остановила действующая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова.

Данилович показала лучший за карьеру результат на турнирах «Большого шлема». Среди прочего, Ольга во втором круге в Париже выбила входящую в топ-10 и демонстрирующую потрясающую игру в последние месяцы американку Даниэль Коллинз. Данилович сполна может гордиться достигнутым. Сейчас сербка взяла небольшой перерыв, готовясь к травяному сезону. А ещё во время паузы Ольга будет активно поддерживать своего парня, вратаря сборной Словении Яна Облака на футбольном чемпионате Европы.

Ольга Данилович родилась в спортивной семье. Её отец – легенда югославского баскетбола Предраг Данилович, четырёхкратный чемпион Европы и серебряный призёр Олимпиады-1996. Ольга предпочла заниматься теннисом, хотя девушка признаётся, что баскетбольные навыки у неё тоже на приличном уровне. При росте 182 см это не так уж удивительно.

Ольга Данилович на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

В сезоне-2017 Данилович дебютировала в WTA-туре. Через год она выиграла первый титул на турнире Moscow River Cup. В финале на тот момент 17-летняя сербская теннисистка в трёх сетах обыграла россиянку Анастасию Потапову, а до этого прошла Анну Каролину Шмидлову, Кайю Канепи, Юлию Гергес и Александру Саснович.

Примечательно, что Ольга взяла титул в качестве лаки-лузера. И вошла в историю тенниса, поскольку ранее никто не выигрывал турнир WTA, получив пропуск в основную сетку после вылета в квалификации из-за снятия соперницы. После Данилович подобное делали американка Кори Гауфф в Линце (2019) и россиянка Мария Тимофеева в Будапеште (2023), но сербка стала своего рода первопроходцем в этом уникальном списке.

Титул в Москве остаётся единственным в коллекции Данилович. Ольга подавала большие надежды в юном возрасте (стала первой теннисисткой, рождённой в 2000-х, с титулом WTA в коллекции), но всё-таки стремительный взлёт в карьере пока не произошёл. Данилович занимала максимум 93-е место в рейтинге WTA. Балансирования на грани топ-100 достаточно для статуса первой ракетки Сербии, которой не хватает звёздных теннисисток после эпохи Аны Иванович и Елены Янкович. Скоро пробел возникнет и в мужском теннисе, когда завершит карьеру Новак Джокович.

Ольга Данилович играет в миксте с Новаком Джоковичем Фото: Paul Kane/Getty Images

Правда, 37-летнего Новака ещё рано списывать со счетов. Он хочет выиграть Олимпиаду. Не исключено, что в миксте Джокович сыграет именно с Данилович, ранее они уже выступали в этом разряде на United Cup полгода назад.

В любом случае 23-летняя Данилович ещё может совершить глобальный прорыв. Результат на «Ролан Гаррос» с проходом Коллинз должен стать неплохим вдохновляющим фактором. А ещё Ольгу всегда готов поддержать её возлюбленный Ян Облак.

Ян Облак и Ольга Данилович Фото: Из личного архива Яна Облака

Данилович и Облак начали встречаться в начале 2023 года. Ольга младше Яна на восемь лет, но это не мешает счастью в отношениях. Более того, Данилович в недавнем интервью отмечала, что её последние успехи на корте случились в том числе благодаря поддержке парня.

«Он очень много значит для меня», — утверждает сербка.

Теннисистка и футболист живут в Мадриде. Ольга в свободное время посещает матчи местного клуба «Атлетико», вратарём которого является Ян. Облак тоже старается выбраться на игры Данилович. Он был замечен на трибунах во время «Ролан Гаррос» — 2023. В этом году в Париж вратарь и капитан сборной Словении тоже приехал, но ненадолго. Ян наблюдал за победой Ольги над итальянкой Мартиной Тревизан в первом раунде, а потом уехал на сборы национальной команды перед чемпионатом Европы.

Интересно, что Словения на Евро попала в одну группу с Данией, Англией и Сербией. Ольге будет непросто выбрать сторону во время встречи словенцев с сербами. Она бы наверняка хотела, чтобы обе команды прошли дальше, но не факт что подобное случится.

Ян Облак и Ольга Данилович Фото: Из личного архива Ольги Данилович

Облак многие годы является одним из лучших вратарей мира. Ян не сдаёт даже после 30 лет. Одна из причин – отношения с Данилович вдохновляют его на новые подвиги. Один из них он постарается совершить на Евро. Словения не входит в число фаворитов, но благодаря сейвам вратаря теоретически способна пошуметь и как минимум выйти из группы.