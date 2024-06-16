Самсонова выиграла двухдневную русскую битву за финал. Александрова даже плакала

В воскресенье, 16 июня, на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) определились участницы финала. Второй полуфинал, начавшийся ещё в субботу, 15 июня, а закончившийся только сегодня, представлял особый интерес для российских болельщиков, ведь это было дерби с участием Людмилы Самсоновой и Екатерины Александровой, второй и третьей сеяных соответственно.

Назвать фаворита в этой встрече было довольно сложно. С одной стороны, всё вроде бы говорило в пользу Александровой. В сезоне-2022 Екатерина выиграла турнир в Хертогенбосхе, а через год защитила титул. Если добавить к этому ещё три матча, выигранные здесь в 2024-м, то получится, что Александрова к матчу с Самсоновой шла на серии из 13 побед в Хертогенбосхе!

Да и в личных встречах счёт был не в пользу Людмилы: 0-2. Александрова дважды выиграла в прошлом году: 6:4, 6:3 на траве в Берлине и 6:4, 6:2 на харде в Токио. Однако есть одно «но». В этом году в Нидерландах как никогда дождливо, и ни один из игровых дней не обошёлся без осадков. Всё это привело к тому, что Александровой пришлось играть два матча в день. В пятницу Екатерина провела лишь один гейм с американкой Робин Монтгомери в четвертьфинале, а оставшаяся часть встречи закончилась уже в субботу.

В первом сете полуфинала ключевым фактором стали действия Самсоновой на подаче. У неё далеко не всегда проходила первая (52%), зато если уж проходила, то Людмила почти не ошибалась. Из пяти своих геймов она проиграла лишь один, хотя в большинстве случаев у Александровой были шансы. В седьмом гейме Екатерина не использовала тройной брейк-пойнт и упустила возможность сравняться с соперницей по брейкам. А в девятом гейме Самсонова, которая за партию пять раз подала навылет (при четырёх двойных ошибках), дожала Александрову лишь с четвёртого сетбола — 6:3 за 46 минут.

Александровой приходилось непросто — настолько, что после третьего гейма она не сдержала эмоций и расплакалась, отдыхая во время смены сторон. Ну, тут всё понятно — второй матч за день всё-таки. В первом сете у неё было всего четыре виннерса, а у её соперницы — в три раза больше.

Во второй партии у обеих спортсменок были большие проблемы в своих геймах. До 5:5 они дошли, сделав по три брейка, что совсем уж непривычно для травяного тенниса. Во второй половине встречи Самсонова и Александрова устроили парад брейков — пять подряд! В 11-м гейме Людмила в четвёртый раз подряд взяла подачу соперницы. Но подать на матч не смогла, упустив два матчбола — у Екатерины в нужный момент проходили классные атаки. Тай-брейк же Самсонова, допустившая шесть двойных за сет, провалила, взяв только одно очко, и Александрова сравняла счёт по партиям — 7:6 (7:1) за 1 час 10 минут.

А перед решающим сетом начался дождь, который и привёл к тому, что матч пришлось доигрывать уже на следующий день. Самсонова лучше вернулась в игру и в первых двух своих геймах трижды подала навылет. Александрова, напротив, взяла лишь очко, подавая в четвёртом гейме, и её соперница, сделав брейк, повела 3:1. В шестом гейме Людмила второй раз подряд забрала чужую подачу, после чего подала на матч — 6:3, 6:7 (1:7), 5:1 за два с половиной часа игрового времени.

Так Самсонова вышла в свой первый финал в сезоне и восьмой в карьере. Из семи предыдущих титульных матчей она выиграла четыре, в том числе самый первый — на траве Берлина в 2021 году.

В финале соперницей Людмилы станет победительница US Open 2019 года Бьянка Андрееску, удачно воспользовавшаяся уайлд-кард от организаторов. Сегодня, кстати, ей исполнилось 24 года. В четвертьфинале Андрееску, занимающая 228-е место в рейтинге WTA, в напряжённой борьбе прошла четырёхкратную чемпионку ТБШ Наоми Осаку (у той тоже был уайлд-кард) — 6:4, 3:6, 7:6. А в 1/2 финала канадка без особых трудностей разобралась с Далмой Галфи из Венгрии — 6:4, 6:2.

Для Андрееску этот финал станет первым за два года. В июне 2022 года Бьянка проиграла Каролин Гарсии на траве Гамбурга. Всего же на её счету три титула, причём все — не ниже уровня WTA-1000. В сезоне-2019 канадка побеждала на харде Индиан-Уэллса, Майами и US Open. А Самсонова получит возможность побороться за свой пятый трофей на уровне WTA.

Финал турнира в Хертогенбосхе Андрееску — Самсонова также состоится в воскресенье, 16 июня, и начнётся не ранее 15:30 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».