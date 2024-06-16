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Хертогенбосх-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Людмила Самсонова победила Бьянку Андрееску

Самсонова завоевала пятый титул в карьере! В финале россиянка победила чемпионку US Open
Александр Насонов
Людмила Самсонова
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В Хертогенбосхе Людмила наконец-то прервала серию из трёх поражений в играх за трофей.

В воскресенье, 16 июня, на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоялся финальный матч. Его участницами стали россиянка Людмила Самсонова, посеянная под вторым номером, и чемпионка US Open 2019 года Бьянка Андрееску, получившая уайлд-кард. В настоящий момент канадская теннисистка является 228-й ракеткой мира.

Перед решающим противостоянием у Андрееску, которой сегодня исполнилось 24 года, было гораздо больше времени на отдых и подготовку. В своём полуфинале Бьянка уверенно обыграла Далму Галфи — 6:4, 6:2. А вот матч Самсоновой с Екатериной Александровой (3) из-за дождя растянулся на два дня. Причём Людмила имела возможность закончить игру в субботу, но упустила два матчбола. Решающий сет состоялся уже сегодня, и в нём Самсонова быстро оформила победу — 6:3, 6:7, 6:1.

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Для Самсоновой этот финал стал первым в сезоне и восьмым — в карьере. В 2023 году россиянка трижды доходила до титульных противостояний на турнирах WTA (Абу-Даби, Монреаль и Пекин), но всякий раз проигрывала, хотя до того одержала четыре победы в четырёх матчах за трофей. Андрееску вышла в финал впервые за два года. В июне 2022-го она уступила Каролин Гарсии на траве Гамбурга, ну а титулы брала исключительно в сезоне-2019. Причём какие: «тысячники» в Индиан-Уэллсе и в Торонто, а также US Open, в финале которого соперницей Бьянки была сама Серена Уильямс.

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Что касается личных встреч, то до этого Самсонова и Андрееску лишь однажды играли друг с другом. Бьянка победила Людмилу на харде «пятисотника» в Сан-Диего в 2022 году — 7:6 (7:1), 4:6, 6:2. Финал, к слову, начался на два часа позже запланированного — естественно, из-за дождя.

В начале игры Самсонова допускала довольно много неточностей в геймах на подаче. И если в первом гейме она ушла с брейк-пойнта, то в третьем не смогла этого сделать. Впрочем, Андрееску не удалось подтвердить брейк. Канадка, уверенно забравшая первый свой гейм, в четвёртом гейме отдала подачу с первого же брейк-пойнта — 2:2.

Развить успех россиянка не сумела. Людмила сыпала неточностями и дала Бьянке сделать второй брейк подряд, а отыграться ещё раз не смогла. Андрееску больше не подпускала соперницу к брейк-пойнтам и в 10-м гейме с первого же сетбола подала на партию — 6:4 за 43 минуты.

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Johannes Simon/Getty Images

Во втором сете Самсонова стала лучше играть на задней линии, пустилась в погоню и быстро повела 3:0 с брейком. В какой-то момент Андрееску стала явно хуже двигаться и после третьего гейма запросила медицинский перерыв, после чего надолго ушла в подтрибунное помещение. Вернулась Бьянка с тейпом на левом бедре.

Следующие два гейма остались за канадкой — в пятом гейме Людмила допустила две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, — но в шестом гейме россиянка сделала ещё один брейк и повела 4:2. Это в итоге и позволило ей забрать сет. Подавая на партию при 5:3, Самсонова на первом сетболе сделала двойную ошибку, на втором сорвала удар с форхенда, а на третьем сплоховала уже соперница — 6:3 за 45 минут. В этом сете Людмила собрала 17 невынужденных ошибок (против девяти у Бьянки), зато и виннерсов набралось порядочно — 14 (против трёх).

В начале третьего сета Самсонова обеспечила себе преимущество. Андрееску, подавая в первом гейме, с огромным трудом защитила свою подачу — на это ей понадобилось почти 10 минут. Россиянка же свой гейм выиграла под ноль, а сразу после этого добилась брейка — 2:1. На втором брейк-пойнте ей помог трос — мяч отскочил от него и опустился на стороне соперницы.

Однако Андрееску не собиралась сдаваться. В следующих геймах Самсоновой пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать подачу. Но в восьмом гейме Людмила дрогнула, допустив несколько неточностей, и счёт сравнялся — 4:4. У россиянки была прекрасная возможность заработать право подавать на титул, однако в девятом гейме она не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх. А 11-й гейм Андрееску провалила, не выиграв ни одного очка, после чего Самсонова с первого матчбола подала на титул, закончив турнир волевой победой, — 4:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 29 минут.

Хертогенбосх (ж). Финал
16 июня 2024, воскресенье. 17:35 МСК
Бьянка Андрееску
228
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
4 		6 7
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Вот так Самсонова завоевала первый титул в сезоне и пятый – в карьере. Несмотря на успех, она останется на 15-м месте в рейтинге WTA. Андрееску благодаря выходу в финал отыграет 65 мест в классификации и станет 163-й ракеткой мира. Кроме того, третий год подряд турнир выигрывает российская теннисистка — до этого дважды побеждала Екатерина Александрова.

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На следующей неделе пройдут два турнира WTA: «пятисотник» в Берлине, на котором сыграют все сильнейшие, кроме Иги Свёнтек, и соревнование рангом ниже в Бирмингеме. В столицу Германии из россиянок приедут Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская и пробившаяся через отбор Вероника Кудерметова, а в Великобритании сыграют Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и квалифаер Элина Аванесян.

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