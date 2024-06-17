Медведеву нужно играть на Олимпиаде в Париже. Даже несмотря на ужасный график

Соревнования по теннису на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос». В субботу, 15 июня, МОК назвал первых 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Интересно, что в списке не оказалось ни одного теннисиста, но спишем этот момент на бюрократию. Не просто же так президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что в связи с решением Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде они смогут принять участие во всех разрядах, а не только в личном первенстве.

Однако неприятности подкрались оттуда, откуда их не особо ждали. Буквально в этот же день, спустя совсем немного времени после появления списка МОК, со стороны некоторых наших теннисистов посыпались отказы от участия в Играх.

«Рублёв, Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде. Андрею требуется восстановление, он ведь играет всё подряд. Организм не железный», — заявил всё тот же Тарпищев.

Объяснение от мамы Андрея Рублёва Мама Андрея Рублёва заявила, что теннисист не сыграет на Олимпиаде-2024

Позднее прошёл слух, что не горит желанием ехать на турнир и Дарья Касаткина. Пожалуй, самая большая армия фанатов в России у лучшего теннисиста страны — Даниила Медведева. По нему никакой новой информации и инсайдов не было, а это значит, что на сегодняшний день Медди, как называют спортсмена болельщики, должен сыграть в Париже.

Очень хочется верить, что никаких недоразумений и отказов в случае с Даниилом не произойдёт. Медведеву, в коллекции у которого нет олимпийских медалей, обязательно нужно ехать в столицу Франции сразу по нескольким причинам.

Даниил — лицо российского тенниса и очень узнаваемая фигура в нашем спорте. Да, на Олимпиаде россияне будут выступать в нейтральном статусе, но все мы прекрасно понимаем, за кого болеть и какие атлеты являются нашими соотечественниками.

Медведев в совершенстве владеет французским языком, его постоянное место жительства — Монако. До Парижа — рукой подать. Даниила очень любят во Франции, относятся к нему с большой теплотой, а сам теннисист чувствует себя в этой стране как рыба в воде.

Не будем забывать, что в команде Медведева работают сразу два французских тренера — Жиль Сервара и Жиль Симон. Не сомневаемся, что на Олимпиаде сыграет и один из главных соперников в карьере россиянина — немецкий теннисист Александр Зверев. Саша — олимпийский чемпион Токио, а вот у Даниила нет олимпийских медалей. И это ещё одна мотивации выступить на Олимпиаде.

Даниил Медведев Фото: Clive Mason/Getty Images

Минусов, конечно, тоже хватает. Совсем недавно в Париже завершился турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос», — на этом, по сути, грунтовый сезон закончен. Сейчас теннисисты перебрались на траву, а с 1 по 14 июля будут выступать ещё на одном «Шлеме» — Уимблдоне. Как раз после него в графике стоят Олимпийские игры, и пройдут они на грунте. То бишь снова придётся перестраиваться. Но и это не самое главное. Далее стартует любимый для Даниила хардовый сезон, чуть ли не сразу пройдут два «Мастерса» — в Монреале и Цинциннати.

Это значит, что придётся лететь через океан, проходить акклиматизацию, переходить на очередное новое покрытие. Не сомневаюсь, что Джокович и Надаль, которые хотят сыграть в Париже, ни в какую Канаду затем не полетят. Могут сняться и Зверев с Медведевым, если дойдут до серьёзных стадий на ОИ. Проблема в том, что на Олимпиаде нет ни призовых, ни рейтинговых очков, в отличие от крупных турниров в ATP-туре.

И, безусловно, особняком стоит US Open — любимый мэйджор Медведева, где он становился чемпионом. Стартующие после Олимпиады турниры — часть подготовки к нему. Поэтому очень важно грамотно распределить силы. Здесь должен провести отличную работу весь штаб Медведева, включая тренеров, реабилитологов и физиотерапевтов. Посмотрим, какой план в итоге выберет команда Медведева, включая самого спортсмена.