Де Минор и Бултер вновь взяли титулы в один день. Вот это спортивная романтика!

Милые теннисисты

«Мой парень в этот раз не поехал ко мне, хотя я думала, что он сможет. Нам придётся поговорить об этом сегодня вечером и понять, будем ли мы ещё вместе. Надеюсь, что он слушает это, потому что нам предстоит разговор», — пошутила Бултер.