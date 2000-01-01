Де Минор и Бултер вновь взяли титулы в один день
Алекс де Минор и Кэйти Бултер продолжают радовать своих фанатов синхронными титулами. Не самая медийная теннисная пара вновь завоевала трофеи в один день!
Неразлучные
Де Минор и Бултер встречаются с 2020 года, хотя свои отношения пара начала более активно афишировать в 2023 году. Алекс и Кэйти выкладывали совместные фото, играли в миксте на Уимблдоне и активно поддерживали друг друга.
Первый дубль
В этом сезоне возлюбленные умудрились взять титулы в один день. 3 марта Кэйти выиграла турнир в Сан-Диего, а Алекс — в Акапулько. «Я хочу выразить особую благодарность своему парню. Он закончил вчера в полночь в Акапулько, сел на рейс в шесть утра, чтобы быть здесь», — сказала тогда Бултер.
Семейная работа
Теперь история повторилась. 16 июня Бултер выиграла трофей в Ноттингеме, а де Минор — в Хертогенбосхе.
Милые теннисисты
«Мой парень в этот раз не поехал ко мне, хотя я думала, что он сможет. Нам придётся поговорить об этом сегодня вечером и понять, будем ли мы ещё вместе. Надеюсь, что он слушает это, потому что нам предстоит разговор», — пошутила Бултер.
Де Минор и Бултер вновь взяли титулы в один день. Вот это спортивная романтика!
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