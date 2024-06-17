Андре и Штеффи выступили на выставочном турнире в Румынии и вспомнили, как зарождались их отношения четверть века назад.

Великие Агасси и Граф вместе 25 лет. Они невероятно счастливы и всё ещё блистают на корте

Американец Андре Агасси и немка Штеффи Граф – самая титулованная теннисная пара в истории. На двоих у них 30 побед на турнирах «Большого шлема» (8 — у Андре, 22 — у Штеффи). Ещё Агасси и Граф в придачу ко всем мэйджорам выигрывали Олимпиаду в одиночном разряде, что делает их спортивное наследие по-настоящему уникальным.

54-летний Агасси и 55-летняя Граф уже давно завершили карьеру, но все ещё не разучились блистать на корте с ракеткой в руках. В начале этого года Андре и Штеффи выиграли турнир по пиклболу во Флориде, одолев Джона Макинроя и Марию Шарапову. А на минувших выходных они приняли участие в выставочном соревновании Sports Festival по большому теннису в румынском городе Клуж-Напока вместе с Симоной Халеп и Андреем Павелом.

Агасси и Граф не смогли обыграть Халеп и Павела, как было в случае с Шараповой и Макинроем. Они сыграли один расширенный сет, в котором Симона и Андрей оказались сильнее со счётом 8:4. Всё-таки сказалось, что двукратная чемпионка ТБШ Халеп является действующей теннисисткой. Да, карьеру Симоны подкосила допинговая дисквалификация, которую отменили только в марте. После камбэка Халеп провела всего два матча, уступив испанке Пауле Бадосе на «тысячнике» в Майами и не доиграв матч с американкой Маккартни Кесслер на «челленджере» в Париже. Остальное время Симона залечивала травмы, чтобы в будущем вернуться на корт в оптимальной форме. 50-летний Андрей Павел играл в эпоху Агасси, но он всё-таки чуть моложе Андре и поддерживал форму, работая тренером (в том числе входил в команду Халеп).

Ещё Андре вместе со своим другом, бывшим американским теннисистом Джастином Гимелстобом, сыграл против Павела и двукратного чемпиона ТБШ Хории Текэу, который завершил карьеру три года назад.

Джастин Гимелстоб подвёл Андре Агасси в мужском парном матче Фото: Соцсети Sports Festival

Американцы уступили румынам 3:6. В качестве судьи дебютировала бывшая румынская теннисистка Иоана-Ралука Олару. Граф и Халеп во время разогревочного мужского матча сидели рядом на трибунах и мило общались.

«Я проиграл, потому что у меня был ужасный партнёр. Джастин играл кошмарно плохо», — в шутку сказал Агасси, хотя 47-летний Гимелстоб всерьёз признал себя виновным в поражении, поскольку на фоне более возрастного Андре действительно допускал довольно много грубых ошибок.

А позже начали играть вышеупомянутый основной матч с участием главных звёзд. Агасси и Граф взяли четыре гейма у более молодых соперников, что уже можно считать очень неплохим результатом для пары ветеранов. Хотя в Клуж-Напоку они вообще приехали не за победой. Конечно, Андре и Штеффи наверняка получили какие-то деньги от спонсоров мероприятия, в числе которых мультимиллионер Ион Цириак, вкладывающий средства в популяризацию румынского тенниса после недавней продажи прав на «Мастерс» в Мадриде. Но в первую очередь легенды тенниса хотели отлично провести время. И им это удалось в полной мере.

Андре Агасси и Штеффи Граф всё ещё довольно хороши на корте Фото: Соцсети Sports Festival

Среди прочего Агасси встретился с легендой румынского тенниса Илие Настасе. Андре рассказал старую историю, как Настасе стал единственным топ-игроком, который согласился с ним потренироваться в Лас-Вегасе, когда ему было семь лет. Полная противоположность – Джимми Коннорс, довольно грубо отказавший Андре, о чём тот вспоминал в автобиографии. Кроме того, Агасси познакомился со своим румынским двойником Тибериу Полом. Этот 45-летний мужчина носил яркую форму Андре из начала 1990-х. Агасси заметил его и попросил пропустить прямо на центральный корт.

«Спасибо за все! Приём был чрезвычайно тёплым. Сейчас у меня такие ощущения, что даже не хочется возвращаться из Румынии в США», — сказал Агасси зрителям сразу после выставочного матча.

Хория Текэу, Андрей Павел, Илие Настасе, Андре Агасси, Ион Цириак, Штеффи Граф, Симона Халеп, Джастин Гимелстоб Фото: Соцсети Sports Festival

У Агасси и Граф в целом буквально не было отбоя от румынских фанатов и журналистов, которые задавали им множество вопросов. На своих пресс-конференциях Андре и Штеффи вспоминали былые годы доминирования на корте, а также немало говорили о начале своих отношений, которые невероятно прочны уже ровно четверть века. Агасси традиционно старался шутить, что нравилось публике.

«Мы начали встречаться в 1999 году, хотя ранее одновременно выиграли Уимблдон-1992. Видимо, Штеффи это очень впечатлило. С тех пор она мне названивала по каждому поводу, пытаясь добиться внимания. Конечно же, это шутка. Она меня годами вообще не замечала, даже после побед на ТБШ. В 1999-м мы одновременно выиграли «Ролан Гаррос», что стало поворотным моментом в нашей жизни и карьере. Мы стали узнавать друг друга немного лучше, но ключевую роль сыграла моя настойчивость. Штеффи согласилась поужинать со мной после долгих уговоров. Так всё и закрутилось», — сказал Агасси.

«Трудно было устоять перед вниманием Андре. Очевидно, я всегда восхищалась тем, что он делал на корте, но затем появилась возможность по-настоящему узнать его как человека. Я увидела совершенно другую сторону Андре, которая меня по-настоящему очаровала», — заявила Граф.

Штеффи Граф и Андре Агасси в 1999 году Фото: Jose Jimenez/Getty Images

На самом деле, в начале отношения Агасси и Граф складывались не так гладко, как кажется на первый взгляд. Сейчас Андре шутит о тех временах, но 25 лет назад ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы привлечь внимание Штеффи. Подробно об этом американец писал в автобиографии «Откровенно».

«После победы на «Ролан Гаррос» тренер Брэд Гилберт сказал, что нас сама судьба сводит вместе. Только два человека в истории тенниса выиграли все четыре турнира «Большого шлема» и золотую медаль Олимпиады – я и Штеффи. Мы собрали «Золотой шлем». Брэд сказал, что мы просто обязаны пожениться. И сделал предсказание: свадьба состоится в 2001 году, а в 2002-м появится на свет наш первый ребёнок», — написал Агасси.

Именно по настоянию тренера Андре начал активно подкатывать к Штеффи, хотя первые неловкие попытки сделать это у него были ещё после Уимблдона-1992, и заканчивались они холодными отказами немецкой теннисистки. Позже Агасси женился на актрисе Брук Шилдс, однако их брак продлился всего пару лет и со скандалом развалился в начале 1999-го. Тогда Андре некоторое время пребывал в ступоре, прежде чем команда убедила его поближе познакомиться с Граф.

После победы на «Ролан Гаррос» Агасси слал Штеффи открытки и цветы в гостиничные номера, навязывался на совместные тренировки, достал её номер телефона и названивал. Все знаки внимания были отвергнуты. Граф встречалась с немецким автогонщиком Михаэлем Бартельсом. Их отношения нельзя было назвать прочными, особых чувств теннисистка на тот момент к нему уже не испытывала. Тем не менее бросать парня из-за одних только ухаживаний Агасси она не собиралась. 3 августа 1999 года Андре удалось уговорить Штеффи поужинать с ним в ресторане в Сан-Диего. Они впервые нормально пообщались наедине, Агасси удалось очаровать Граф.

Штеффи не только ушла от Бартельса, но и внезапно завершила карьеру ради построения личной жизни с Андре. Конечно, немке досаждали травмы, что тоже поспособствовало этому решению. Но она всё ещё могла играть на топ-уровне, в том числе побеждать на ТБШ. Просто чувства к Агасси оказались настолько сильными, что она не захотела этого делать.

Роман между Андре и Штеффи не оказался мимолётным. Два года они просто встречались, после чего реализовалась часть пророчества Гилберта – свадьбу американец и немка отгуляли в 2001 году, а именно в октябре. В том же месяце у них родился сын Джейден. Здесь тренер немного не угадал, но это не столь важно. А ещё через два года у пары появилась дочь Джаз.

Андре Агасси и Штеффи Граф с дочерью Джаз и сыном Джейденом Фото: Из личного архива Джейдена Агасси

Отношения Агасси и Граф являются образцовыми для спортивных пар уже четверть века. Андре и Штеффи ясно дают понять, что они всё ещё счастливы вместе.

Приятно отметить, что легенды не забывают про теннис. Стоит признать, что на корте они всё ещё выглядят очень солидно, несмотря на возраст. Турнир по пиклболу во Флориде и выставочный матч в Румынии наверняка являются не последними мероприятиями, где они будут блистать перед публикой с ракеткой в руках.