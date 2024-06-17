Касаткина и Калинская совершили камбэк в Берлине! Но Анне пришлось вызывать врача

Сразу несколько российских теннисисток в понедельник, 17 июня, открыли травяной сезон. В Берлине (WTA-500) и Бирмингеме (WTA-250) состоялись встречи Дарьи Касаткиной и Анны Калинской, а также прошла битва Анастасии Потаповой с Элиной Аванесян.

«Пятисотник» в Берлине удачно складывается для россиянок: стабильно каждый год они добираются минимум до четвертьфинала. В 2021-м и вовсе Людмила Самсонова выиграла на этом турнире титул. Действующей чемпионкой соревнований является Петра Квитова, которая в этом сезоне не защищает титул и готовится стать мамой.

В 2024 году в Берлине сыграют пять россиянок: Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Дарья Касаткина. Две последние теннисистки уже провели свои стартовые встречи.

Первой на корт вышла Касаткина (14-я ракетка мира), она сегодня поборолась с Мартой Костюк (16). Для девушек эта встреча стала шестой, ранее счёт в их противостоянии был 3-2 в пользу россиянки. Последняя игра спортсменок состоялась в Брисбене в этом году, тогда со счётом 6:3, 6:4 победу одержала Дарья.

В сегодняшней встрече с первого же гейма между теннисистками завязалась борьба. Пять раз счёт доходил до «ровно», Касаткина боролась за ранний брейк и с четвёртой попытки сделала его. Костюк выглядела на корте немного растерянной. Наладилась её игра ближе к середине первого сета, когда при счёте 1:3 на своей подаче выходами к сетке она напрягла россиянку и наконец забрала мини-партию.

Касаткина в шестом гейме наошибалась, подарила сопернице брейк-пойнт и сама же помогла его реализовать своей двойной. Костюк набралась уверенности, смелее пошла в атаку и начала диктовать игру. Россиянку же стали накрывать невынужденные ошибки. При счёте 4:5 на своей подаче они подвели Дарью, и Марта за 47 минут забрала первый сет.

Марта Костюк Фото: Robert Prange/Getty Images

Во второй партии теннисистки действовали нестабильно и из-за этого трижды обменялись брейками. Много неточностей допускали сегодня спортсменки: к середине второго сета они набрали по 30 невынужденных ошибок. Костюк играла в атакующий теннис и рисковала, но ошибалась и сама себе создавала давление. Касаткина же больше действовала из обороны, а каждый гейм на её подаче сопровождался борьбой. Исход сета решился на тай-брейке. Костюк в этой встрече смело выходила к сетке, что помогало ей каждый раз возвращаться в игру, но в концовке второй партии очередь активно действовать у сетки перешла к Касаткиной. С четвёртой попытки Дарья сломила сопротивление Марты и забрала сет, продлившийся 1 час 13 минут.

В третьей партии Костюк просела эмоционально, не смогла перебороть себя, как в двух прошлых сетах, и стала реже проводить удачные атаки. Касаткина воспользовалась этим, сохранила свой прежний уровень стабильной игры и за 2 часа 38 минут забрала эту тяжёлую встречу со счётом 4:6, 7:6, 6:3. Во втором круге Дарья сразится с Ариной Соболенко.

Следующей на старте немецкого «пятисотника» сыграла Анна Калинская (24), она встретилась с представительницей Японии Нао Хибино (93). Для девушек этот матч стал третьим, до этого счёт в их противостоянии был 2-0 в пользу россиянки.

В прошлом году Анна пропустила травяной сезон вместе с Уимблдоном из-за травмы ноги, которую она получила ещё в мае на «тысячнике» в Риме. В Берлине россиянка максимум доходила до второго раунда в 2022 году.

Сегодняшнюю встречу с Хибино Калинская начала с упущенной подачи и попыток нащупать свою игру против уверенно действующей соперницы. Всего за 15 минут теннисистки сыграли пять геймов, японка повела со счётом 4:1, а россиянка вызвала врача, пожаловалась на боли в пояснице и взяла медицинский тайм-аут. После этого Анна продолжила борьбу, но Нао была хороша и продолжала почти безошибочно играть. При счёте 2:5 на своей подаче российская теннисистка двойной ошибкой завершила первый сет.

Много было в игре Калинской грубых ошибок, поэтому розыгрыши надолго не затягивались. В стартовом гейме второго сета было у неё два брейк-пойнта, но из-за своих же невынужденных оба шанса упустила. При этом к середине партии Анна включилась в матч, стала явно чувствовать себя лучше, заиграла точнее и уже к шестому гейму повела с брейком. Второй сет в итоге остался за ней – 6:3.

Разладилась игра у Хибино, пропала мощная подача из первой партии, посыпались невынужденные. Калинская же выдерживала перестрелки на задней линии и регулярными резаными ударами переигрывала соперницу. Много приходилось японке играть из обороны, а если она старалась переходить в атаку, то часто действовала неточно.

Это в итоге привело к двум брейкам и победе Калинской. С третьего матчбола, за 1 час 53 минуты и со счётом 2:6, 6:4, 6:2 она завершила эту встречу. Во втором круге Анна поборется с победительницей встречи Маркета Вондроушова/Ребека Масарова.

Параллельно начался и женский турнир в Бирмингеме, который проходит в Великобритании ещё с 1982 года. Из россиянок эти соревнования выигрывали Мария Шарапова (2) и Вера Звонарёва, в финале также играли Анастасия Мыскина и Дарья Касаткина. Действующей чемпионкой является Елена Остапенко.

За первую победу на траве в этом году в Бирмингеме поборолись Анастасия Потапова (36) и Элина Аванесян (74). Для девушек эта встреча была первой, и началась она с брейка Анастасии, хоть и сразу завязалась между теннисистками борьба. Аванесян искала пути, чтобы разводить соперницу по углам и переигрывать её тактически, но Потапова играла чисто и вывозила мощью своих ударов. Проблемы настигли Анастасию в середине стартового сета, что позволило её сопернице сделать обратный брейк.

При счёте 4:5 на подаче Аванесян пошёл дождь, и игру пришлось приостановить. Спустя 40 минут теннисистки вернулись на корт, и Потапова забрала первый сет.

Вторая партия началась с обмена подачами. Широко старалась играть Аванесян, но каждый раз завершать эти комбинации в свою пользу ей мешали ошибки. Потапова не могла полностью перехватить инициативу, так как периодически испытывала спады. Но вести по счёту ей всё же помогало то, что она своевременно возвращалась в строй и мощью одолевала соперницу.

Здорово Потапова играла и на подаче, и на приёме. Действовала она гораздо точнее и удачнее, чем Аванесян. За 1 час 20 минут Анастасия переиграла Элину со счётом 6:4, 6:4.

В прошлом году в Бирмингеме Потапова добралась до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке Остапенко. Во втором круге Анастасия встретится с Лючией Бронцетти. Из россиянок на этом турнире также сыграют Диана Шнайдер и Анна Блинкова.

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