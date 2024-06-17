Первая победа Медведева на траве в этом сезоне! За 1,5 часа россиянин наколотил 9 эйсов

А вот Роман Сафиуллин потерпел уже седьмое поражение подряд. На этот раз он проиграл в Галле.

В понедельник, 17 июня, на турнире ATP-500 в Галле (Германия) стартовали матчи основной сетки. В заявочном списке нынешнего розыгрыша соревнований значатся такие российские теннисисты, как Роман Сафиуллин и Даниил Медведев.

Турнир в Галле принял старт в 1993 году в статусе аналога соревнований категории ATP-250, но с 2015-го увеличил свой вес до ATP-500. Целых 10 раз чемпионом тут становился Роджер Федерер и ещё трижды доходил до финала. По участиям в финалах показатель 3+1 имеет на своём счету и россиянин Евгений Кафельников. Финалистами также были Марат Сафин (2005), Михаил Южный (2013), Андрей Рублёв (2021, 2023) и Даниил Медведев (2022).

Четвёртая ракетка России Роман Сафиуллин начал травяной сезон на турнире ATP-250 в Штутгарте. Отечественный спортсмен на старте немецких состязаний уступил будущему финалисту Маттео Берреттини со счётом 6:7, 7:5, 5:7. Таким образом, 40-я ракетка мира потерпел четвёртое поражение подряд. Неудачная серия Сафиуллина тянется с майского «челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Если же отбросить уровень «челленджера», то на уровне ATP-тура россиянин проиграл уже шесть матчей подряд.

В первом круге Галле Сафиуллину предстояло сразиться с Фабианом Марожаном. Теннисисты ранее не встречались друг с другом. Отметим, что турнир в Штутгарте венгр также провёл неудачно, зачехлив ракетку уже на старте соревнований. Напомним, Фабиан проиграл сербу Меджедовичу в трёх сетах.

Первый сет дебютного очного противостояния выдался очень упорным. Да, у Романа были шансы сделать брейк на старте встречи, однако спортсмен упустил две своих возможности — 2:2. Далее у игроков долгое время не было ни единого брейк-пойнта. Такое развитие событий в поединке не является удивительным, ведь это типичный травяной теннис двух представителей ATP-тура, которые умеют хорошо подавать. Казалось, что победитель партии определится на тай-брейке, однако у Марожана было другое мнение на этот счёт. Венгр взял чужую подачу в 12-м гейме, а вместе с ней и сет — 7:5 за 54 минуты.

Во второй партии Сафиуллин смог наконец-то по настоящему включиться в игру. Он сразу же сделал брейк, а затем удержал его — 2:0. Роману оставалось лишь удерживать добытое преимущество — брать геймы на своей подаче. Это у прошлогоднего четвертьфиналиста Уимблдона в одиночном разряде получилось сделать. Россиянин забрал второй сет со счётом 6:4 за 33 минуты. Примечательно, что в этой партии Фабиан не заработал ни одного брейк-пойнта.

Но в заключительном сете Марожан снова преобразился. В стартовых геймах этой партии 45-я ракетка мира взял две своих подачи под ноль, а между ними успел оформить брейк — 3:0. Сафиуллин, в свою очередь, продолжал сыпать ошибками. Его главное оружие, подача, особо не выручала в трудных ситуациях. В результате Роман позволил противнику ещё раз сделать брейк — 4:0. Затем Фабиан взял пятый гейм подряд, в итоге добившись победы над соперником со счётом 7:5, 4:6, 6:1 за 2 часа 9 минут. Таким образом, если учитывать матчи только официальных турниров ATP, то Сафиуллин потерпел уже седьмое (!) поражение подряд.

А вот Даниил Медведев, который выступает на «пятисотнике» в Галле в паре всё с тем же с Сафиуллиным, также проводил свой поединок в одиночном разряде сегодня, 17 июня. В противниках у чемпиона US Open 2021 года был португалец Нуну Боржеш. Добавим, что оба теннисиста играли свой первый матч на траве в нынешнем сезоне.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Даниила. Он выиграл в этом году в 1/8 финала Australian Open — 6:3, 7:6 (4), 5:7, 6:1. Напомним, в итоге россиянин добрался до финала на австралийском мэйджоре, где уступил итальянцу Яннику Синнеру в напряжённом пятисетовике.

В новой встрече именно Боржеш играл первым номером. Португалец много атаковал, использовал много резаных, ходил вперёд, но при этом и допускал довольно много ошибок. Игроки обменялись брейками в начале партии. Затем шёл равный теннис вплоть до тай-брейка. Примечательно, что в 12-м гейме на приёме у Нуну был сетбол, однако Медведев исполнил прекрасную подачу в угол и за счёт неё сумел выпутаться из трудной ситуации. На «теннисном пенальти» Даниил сыграл точнее и сразу получил большой перевес. В результате отечественный взял стартовую партию со счётом 7:6 (4) за 53 минуты.

Даниил Медведев Фото: Imago/TASS

В середине второго сета, как и в конце прошлой партии, Боржеш снова имел шансы взять чужую подачу. Однако и на этот раз Даниил смог отыграться. С двух брейк-пойнтов он спасся благодаря хорошей подаче. А в девятом гейме Медведев со второй попытки закрыл матч. Португалец подал в угол, вышел к сетке, сыграл с лёта кроссом, но Даниил успел, пробил справа по линии, а противник не обработал непростой мяч с лёта. Таким образом, россиянин одержал первую победу на траве в 2024 году. Далее пятая ракетка мира сыграет с Чжан Чжичжэнем из Китая. Стоит отметить, что в сегодняшнем противостоянии Медведев наколотил девять эйсов.

Турнир в Галле завершится 23 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».