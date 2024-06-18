Анна тепло поздравила Алекса де Минора и Кэйти Бултер с успехом, но вскоре она сама и Янник могут составить им компанию.

Выиграют ли Калинская и Синнер турниры на одной неделе? Есть пример для подражания

Итальянец Янник Синнер и россиянка Анна Калинская во время «Ролан Гаррос» объявили, что встречаются. Янник и Анна сразу же стали самой успешной теннисной парой, если исходить из текущих позиций в рейтингах ATP и WTA (прямо сейчас №1 и №24 соответственно).

Как бы то ни было, Синнеру и Калинской есть к чему стремиться. Например, к тому, чтобы синхронно взять титулы на одной неделе, как это сделали австралиец Алекс де Минор (№7) и британка Кэйти Бултер (№31) в Хертогенбосхе и Ноттингеме в минувшее воскресенье.

Калинская в понедельник добыла волевую победу над японкой Нао Хибино (2:6, 6:4, 6:2) в 1/16 финала «пятисотника» в Берлине. Анна по ходу встречи испытывала проблемы со здоровьем и вызывала на корт врача, но всё обошлось. Россиянка продолжает борьбу за титул. А Янник во вторник стартует на турнире в Галле, где возглавляет посев.

Перед этим в соцсетях Анна репостнула запись с победами де Минора и Бултер, которые в нынешнем сезоне одновременно брали не только Хертогенбосх и Ноттингем, но ещё и Акапулько с Сан-Диего в начале марта.

«Это радует меня. Счастлива за вас обоих, ребята. Поздравляю и до скорой встречи», — написала Калинская на своей странице.

«Два моих фаворита. Вперёд», — ещё раз порадовалась за коллег Анна в комментариях к публикации Eurosport.

Анна Калинская искренне порадовалась за Алекса де Минора и Кэйти Бултер Фото: Соцсети Анны Калинской

На самом деле, синхронные титулы де Минора и Бултер – уникальное явление. Теннисных пар было много в разное время, но способность парня и девушки относительно часто выигрывать титулы в целом по-настоящему редкая, не говоря уже о победах в одну неделю.

Кто ещё из теннисистов сейчас состоит в отношениях? Стефанос Циципас и Паула Бадоса, Гаэль Монфис и Элина Свитолина, Александр Шевченко и Анастасия Потапова, Томаш Махач и Катержина Синякова. Циципас, Свитолина, Потапова, Синякова в данный момент теоретически способны выиграть турниры ATP и WTA в одиночном разряде, но стоит отметить, что вероятность этого довольно низкая. Махач и Шевченко вообще не выигрывали трофеи на уровне ATP. 37-летний Монфис уже слишком возрастной, а бывшая вторая ракетка мира Бадоса выпала из топ-100 и даже на пике взяла всего три трофея WTA.

Де Минор и Бултер – не суперзвёзды первой величины, но достаточно талантливы, чтобы периодически брать титулы категории 250 или 500. Как показала практика, даже в одно время. Компанию им реально способны составить только Анна Калинская и Янник Синнер. Теоретически уже на этой неделе.

Да, у Анны пока всего один титул на уровне WTA – на турнире категории 125 в Мидленде в ноябре 2023-го. Но в нынешнем сезоне 25-летняя Калинская совершила настоящий прорыв. Анна дошла до четвертьфинала Australian Open, а также играла в финале «тысячника» в Дубае, выбив по ходу турнира первую ракетку мира Игу Свёнтек.

Анна Калинская Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Настало подходящее время, чтобы Калинская выиграла титул посерьёзнее. «Пятисотник» в Берлине – одна из возможностей. Во-первых, там нет отдыхающей после титула на «Ролан Гаррос» первой ракетки мира Иги Свёнтек и ещё некоторых известных теннисисток, которые в это же время предпочли выступить на травяном турнире в Бирмингеме.

В столице Германии выступают представительницы топ-4 Кори Гауфф, Арина Соболенко и Елена Рыбакина. На траве наибольшую опасность из них представляет чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина, хотя её в последнее время периодически беспокоят проблемы со здоровьем. В целом настрой суперзвёзд любой ценой выиграть «пятисотник» в Берлине очень сомнительный. Это не турнир «Большого шлема», никто не будет здесь убиваться перед Уимблдоном.

Сенсации очень вероятны, в том числе и в исполнении Калинской. Хотя сетка у Анны непростая. В 1/8 финала её ждёт встреча с прошлогодней чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой, а далее в случае успеха вероятны противостояния с Соболенко и Рыбакиной. Но на «пятисотнике» перед Уимблдоном ключевое значение может сыграть настрой теннисисток. Анна в этом плане способна превзойти конкуренток.

У Синнера ситуация значительно проще. Янник – первая ракетка мира. Соответственно, он возглавляет посев турнира в Галле и является его фаворитом. Облегчает задачу завоевания титула отсутствие Карлоса Алькараса – испанец, выбивший итальянца в недавнем полуфинале «Ролан Гаррос», в это же время выступает в Лондоне.

Яннику Синнеру не придётся конкурировать с Карлосом Алькарасом в Галле Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Под вторым и третьим номерами в Галле посеяны Александр Зверев и Даниил Медведев, которые не считаются сильными специалистами на траве. Андрей Рублёв, Хуберт Хуркач, Стефанос Циципас и все остальные теннисисты в сетке тоже не представляют какую-то непреодолимую угрозу для Янника.

Победа Синнера в Галле очень вероятна, а вот Калинской нужно совершить настоящий подвиг в Берлине. Возможно, романтические чувства станут тем самым фактором, который поможет Анне показать идеальную игру и добыть сенсационную победу. Тогда де Минор и Бултер станут не единственной теннисной парой, выигрывающей трофеи на одной неделе.