Виновата трава? Злость от поражения в Галле Рублёв выместил на ракетке

Во вторник, 18 июня, несколько российских теннисистов сыграли свои стартовые матчи на траве в этом году. Андрей Рублёв за первую победу на «пятисотнике» в Галле поборолся с американцем Маркосом Гироном, а Карен Хачанов в Лондоне сразился с Себастьяном Кордой.

Первым в сегодняшний игровой день на корт вышел Андрей Рублёв (шестая ракетка мира). Россиянин ни разу не выигрывал травяной турнир, но в Галле дважды добирался до финала: в сезоне-2021 бой за титул он проиграл Уго Умберу (3:6, 6:7), а в прошлом году уступил Александру Бублику (3:6, 6:3, 3:6).

Защиту 300 очков за прошлогодний финал Рублёв начал со встречи с Маркосом Гироном (53). До этого счёт в их противостоянии был 2-0 в пользу Андрея. На траве друг с другом теннисисты ещё не играли.

Оба теннисиста начали сегодняшнюю встречу с отличной подачи, к счёту 2:2 они в сумме наколотили пять эйсов. Однако скоро этот компонент немного подвёл Рублёва: в пятом гейме на своей подаче Андрей довёл счёт до 0:40, отыграл два брейк-пойнта, был готов защищать и третий, но поскользнулся в районе задней линии и выпал из розыгрыша. Гирон повёл со счётом 3:2.

Стал искать Андрей возможности для обратного брейка, но не находил и нервничал, а после очередного гейма на подаче соперника пнул коробку рядом со своим боксом. Маркос нагружал россиянина ударами под бэкхенд, что помогало ему удерживать контроль над игрой. Эмоции Рублёва, проявившиеся в середине партии, позволили Гирону за 33 минуты и со счётом 6:4 оставить первый сет за собой.

Андрей Рублёв Фото: Mathias Schulz/ZUMA/ТАСС

Не удалось Андрею перезагрузиться в перерыве между партиями: первую же свою подачу он с двойной ошибкой и под ноль отдал сопернику. Завязалась борьба и в следующем гейме россиянина, спасли его мощная подача и терпение в розыгрышах. После пятого гейма Рублёв вызвал врачей и попросил закапать ему глаз. Сразу после этого он вынудил Гирона на несколько ошибок и сделал обратный брейк.

Важно оговориться, что американец сегодня действовал почти безупречно, многие мячи доставал, уверенно играл на удержание, не скромничал в атаках, да и эмоциональное состояние у него сегодня было стабильнее. Это всё помогло Маркосу довести дело до тай-брейка и заработать четыре матчбола. Три из них Рублёв отыграл, а на четвёртом сам грубо ошибся с форхенда, бросил ракетку и выругался.

Гирон завершил эту встречу за 1 час 27 минут со счётом 6:4, 7:6 (5). Во втором круге он сыграет с победителем встречи Маттео Берреттини/Алекс Михельсен. В Галле среди россиян продолжит борьбу только Даниил Медведев.

На «пятисотнике» в Лондоне из российских теннисистов играет Карен Хачанов (22). На траве он ранее не боролся за титул, а на турнире в столице Великобритании выступает впервые. Прошлый травяной сезон Карен пропустил из-за стрессового перелома крестцовой кости.

За первую победу на траве с 2022 года Хачанов поборолся с Себастьяном Кордой (23). Для теннисистов эта встреча стала шестой, до этого счёт в их противостоянии был 3-2 в пользу россиянина.

Оперативно шёл первый сет, свои подачи теннисисты забирали всего за две-три минуты. Трудности настигли Хачанова при счёте 1:2. У россиянина потерялась первая подача, а Корда лучше заиграл в паре розыгрышей на приёме и заработал брейк-пойнт, но Карен это очко отыграл и всё же оставил гейм за собой.

Во второй половине партии геймы стали более затяжными, появились частые обмены ударами на задней линии. Здорово держался Карен, был близок к тай-брейку, но при счёте 5:6 у него снова просела первая подача, а Корда этим воспользовался и за 44 минуты с брейком забрал стартовую партию.

Карен Хачанов Фото: Luke Walker/Getty Images

Американец отлично подавал в этом матче, чем не давал россиянину подбираться к брейк-пойнтам. Кроме того, у Карена не всё получалось в розыгрышах, поэтому во втором сете он был в роли догоняющего, и упускать свои подачи ему было категорически запрещено. При счёте 3:4 Хачанов уступал 0:40 с тремя скрытыми матчболами, но уверенно отподавал, проявил силу воли и выиграл этот гейм.

Не стал Карен в этой партии повторять ошибок из первого сета, отстоял свою подачу при счёте 5:6 и вывел игру в тай-брейк. Уверенно в концовке выглядел россиянин, вёл с мини-брейками, но своей же ошибкой с форхенда при счёте 5:5 подарил американцу матчбол. Корда этим шансом воспользовался, активно сыграл, вышел к сетке и смэшем завершил матч. Длилась встреча 1 час 46 минут.

Следующим соперником Корды станет Григор Димитров. За всеми событиями из Галле и Лондона следите на «Чемпионате».