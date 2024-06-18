Александрова и Кудерметова вышли во 2-й круг Берлина. И теперь сыграют с чемпионками ТБШ

Екатерина и Вероника присоединились к Касаткиной и Калинской, которые тоже попали на победительниц мэйджоров.

Во вторник, 18 июня, на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) проходили заключительные матчи первого раунда. В этот день состоялись два поединка с участием российских теннисисток. В одном из них Екатерина Александрова, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, играла с 18-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.

Для Хаддад-Майи эта встреча стала первой после «Ролан Гаррос», где она неожиданно выбыла в первом круге. Александрова же открыла травяной сезон на прошлой неделе. Турнир в Хертогенбосхе, видимо, один из самых любимых у Екатерины, ведь в предыдущие годы она дважды подряд брала там титул, а в этот раз остановилась в полуфинале, уступив будущей победительнице Людмиле Самсоновой.

В личных встречах счёт был 3-0 в пользу Хаддад-Майи. Она выиграла 6:3, 7:5 в квалификации Праги в 2017 году, 6:3, 7:6 (7:3) в квалификации Цинциннати в том же сезоне, а также 5:7, 6:4, 7:5 в 1/16 финала «Ролан Гаррос» — 2023. Сегодня Екатерина наконец-то смогла обыграть неудобную соперницу.

Александрова здорово действовала в своих геймах на протяжении всего первого сета, а Хаддад-Майя — лишь в первой половине его. Это и стало залогом успехи россиянки. Подача шла как надо, и в своих геймах Екатерина проиграла лишь четыре очка, записав на свой счёт четыре эйса. На первой подаче Александрова забрала 16 розыгрышей из 17. В седьмом гейме она сделала брейк, в девятом не использовала два сетбола на приёме, зато потом под ноль подала на партию — 6:4 за 40 минут.

В начале второго сета Александрова чуть сбавила, и Хаддад-Майя этим воспользовалась. На старте партии бразильянка взяла восемь розыгрышей из девяти и повела 2:0. Но этот её брейк так и остался единственным. Россиянка вновь включилась и ответила на это четырьмя выигранными геймами подряд. Из такой тяжёлой ситуации Беатрис уже не выбралась. В девятом гейме Екатерина упустила матчбол на приёме, а в 10-м подала на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 26 минут.

А Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова сразились в дерби. Кудерметова, которая в последнее время не демонстрирует серьёзных результатов, вынуждена была пробиваться на турнир через квалификацию. Сейчас Вероника занимает лишь 35-ю строчку в рейтинге WTA. В Хертогенбосхе она проиграла во втором круге. Самсонова, как уже упоминалось, выиграла турнир в Нидерландах. Людмила, 15-я ракетка мира, подходила к дерби на серии из пяти побед.

В личных встречах преимущество было у Кудерметовой: 3-2, в том числе 1-1 на траве. Самсонова была сильнее во втором круге Берлина-2021, на пути к своему первому титулу WTA в карьере, и в четвертьфинале Абу-Даби-2023. Вероника выиграла у Людмилы во втором раунде Индиан-Уэллса-2021, на аналогичной стадии в Берлине-2022, а также в рамках группового раунда Чжухая (второго по значимости Итогового турнира WTA) в конце прошлого сезона. Сегодня Кудерметова одержала волевую победу.

Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова на малом Итоговом турнире WTA в Чжухае в 2023 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Начало матча целиком и полностью осталось за Самсоновой, выигравшей пять геймов подряд. Она уже во втором гейме взяла чужую подачу, хотя было 30:0 в пользу Кудерметовой. В третьем гейме Людмила допустила две двойные ошибки, из-за которых 40:0 превратилось в «ровно», но Вероника этим не воспользовалась.

И лишь при 0:5 Кудерметова прибавила — надо сказать, не без помощи Самсоновой, которая стала позволять себе неточности в игре. При 5:1 Людмила не подала на сет, а при 5:3 получила 0:30. Таким образом, Вероника была в двух очках от того, чтобы отыграть и второй брейк. Но в концовке партии Самсонова, собравшая пять эйсов, ничего не позволила сопернице и, выиграв четыре очка подряд, закрыла сет — 6:3 за 39 минут.

Второй сет лучше начала Кудерметова. Сделав брейк во втором гейме, Вероника повела 2:0. Однако удержать отрыв не смогла. Самсонова тут же выдала обратный брейк, а потом ещё раз взяла подачу соперницы — но только лишь затем, чтобы сразу упустить преимущество. Шестой гейм Людмила закончила двойной ошибкой, и счёт стал 3:3.

Важнейший седьмой гейм выиграла Кудерметова. Начала она его из рук вон плохо, но всё же смогла отыграть тройной брейк-пойнт, а впоследствии — ещё один. И с нескольких геймболов Вероника забрала-таки свою подачу, выиграв гейм эйсом. Самсонова же восьмой гейм взяла под ноль (4:4), а вот в 10-м оступилась. После 0:30 Людмила вышла на геймбол, но упустила его, а на брейк-пойнте сделала очередную двойную, уже шестую к тому моменту. И сет остался за Кудерметовой — 6:4 за 50 минут.

Третья партия началась так, как и вторая: Кудерметова вырывается вперёд (2:0), делая брейк за счёт очередных двойных от Самсоновой, Людмила сравнивает счёт (2:2). В пятом гейме Вероника опять отдала подачу, воскликнув перед брейк-пойнтом: «Три ошибки слева! Ну сколько ещё можно дарить-то?!» Чтобы не отпускать соперницу, Кудерметовой необходим был обратный брейк, и она добилась его — 3:3.

После этого теннисистки забирали свои геймы, периодически одаривая друг друга эйсами. А 10-й гейм стал последним. Самсонова вела 30:0, но стала ошибаться, и Кудерметова в итоге реализовала второй матчбол на приёме — 3:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 18 минут.

Таким образом, во второй круг турнира в Берлине вышли четыре россиянки. Помимо Александровой и Кудерметовой, это Дарья Касаткина и Анна Калинская, выигравшие свои матчи в понедельник, 17 июня.

Любопытно, что во втором раунде все представительницы России сразятся с чемпионками турниров «Большого шлема»! Касаткина попала на двукратную чемпионку Australian Open Арину Соболенко, Калинская — на победительницу Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову, Александрова — на чемпионку US Open 2023 года Кори Гауфф, Кудерметова — на победительницу Уимблдона-2022 Елену Рыбакину.

А в Бирмингеме проходит турнир категории WTA-250. Вчера во второй круг пробилась Анастасия Потапова, одолевшая в дерби Элину Аванесян. А сегодня её примеру последовала 20-летняя Диана Шнайдер, располагающаяся в конце топ-50 мировой классификации. В соперницах у неё была британка Амелия Раецки, 884-я ракетка мира.

В первом сете Шнайдер неожиданно уступала 1:4 с двумя брейками, но смогла отыграться, а в 12-м гейме дожала Раецки с первого же сетбола на приёме — 7:5 за 47 минут. Во второй партии обошлось без нервов. Диана так и не дала сопернице подобраться к брейк-пойнтам, а сама, однажды сделав брейк, в девятом гейме под ноль подала на матч — 7:5, 6:3 за 1 час 23 минуты. Британка откровенно неудачно действовала на подаче: всего лишь 54% реализации первой и целых 10 двойных ошибок.

Шнайдер в 1/8 финала сыграет с чешкой Мари Боузковой, а Потапова — с итальянкой Лючией Бронцетти.

Турниры в Берлине и в Бирмингеме завершатся 23 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».