Кристина Плишкова счастлива в браке с Давидом Ганцко, который стал одним из главных творцов сенсационной победы своей сборной над Бельгией.

Статная теннисистка замужем за героем Словакии. На её глазах он совершил подвиг на Евро

32-летняя чешская теннисистка Кристина Плишкова не выходила на корт с сентября 2021 года. Тогда Плишкова ушла в декрет, ожидая ребёнка от словацкого футболиста Давида Ганцко. В декабре 2021-го состоялась помолвка, в феврале следующего года Кристина вышла замуж за Давида, а в мае у них родился сын Адам.

Плишкова официально не завершила карьеру и допускает возможность камбэка, но есть немалая вероятность, что она сосредоточится на семейной жизни. За спортивные достижения будет отвечать 26-летний Ганцко, который уже успел стать одним из главных героев стартовавшего футбольного Евро.

Сборная Словакии преподнесла большую сенсацию, в первом же матче футбольного чемпионата Европы обыграв Бельгию (1:0). Этот результат не был бы возможен без эффективной игры Давида Ганцко. Он в целом надёжно действовал в обороне, а в середине второго тайма совершил настоящий подвиг – спас свою команду от верного гола, вынеся мяч из пустых ворот после удара нападающего бельгийцев Жоана Бакайоко.

Примечательно, что Ганцко взял Кристину с собой на Евро в Германию. Она активно поддерживала возлюбленного на трибунах.

«Вот это да! Какой день!» — написала Плишкова в соцсетях, публикуя видео со стадиона во Франкфурте.

Давид Ганцко и Кристина Плишкова с маленьким сыном Адамом Фото: Из личного архива Давида Ганцко

Кристина Плишкова на корте не достигла высот своей сестры-близняшки Каролины, которая была первой ракеткой мира, дважды играла в финалах турниров «Большого шлема», выиграла 17 титулов на уровне WTA и до сих пор продолжает активные выступления. Главные успехи Кристины – победа на турнире в Ташкенте (2016) и два выхода в третий круг ТБШ на Уимблдоне-2015 и Australian Open – 2017. В парном разряде она завоевала пять титулов. В мировом рейтинге чешка занимала максимум 35-е место.

Кристина пусть и не стала суперзвездой тенниса, но выступала вполне достойно и заработала $ 3,5 млн призовых за карьеру. Хотя далеко не факт, что эта цифра увеличится.

Кристина Плишкова с сестрой Каролиной Фото: Jordan Mansfield/Getty Images

Статная теннисистка с ростом 182 см пребывает в солидном возрасте, чтобы возвращаться на высокий уровень. Кристина привыкла воспитывать маленького ребёнка и всегда быть рядом с мужем. Прямо сейчас она поддерживает Ганцко в Германии, но в течение года проживает в Роттердаме, где словак играет за местный «Фейеноорд». Возможно, скоро пару ждёт переезд, поскольку Давид своей игрой на Евро наверняка должен привлечь внимание команд из топ-5 европейских чемпионатов.

Ганцко очень важно, чтобы Кристина всегда была рядом с ним.

«Моей жене пришлось пойти на жертвы в своей карьере. Она родила ребёнка и отправилась в Роттердам со мной. Нашему сыну было всего два месяца, когда мы переехали в Нидерланды. Поэтому я всегда буду благодарен Кристине», — рассказывал Давид.

Давид Ганцко и Кристина Плишкова Фото: Из личного архива Давида Ганцко

Ганцко – амбициозный футболист. В 2018 году он перешёл в итальянскую «Фиорентину», но дела там не заладились. Давид провёл за команду всего пять матчей. Почти всю свою карьеру он выступал в чемпионатах Словакии и Чехии, пока не получил предложение от «Фейеноорда» в 2022 году. И это далеко не предел возможностей Ганцко, который способен заиграть в более статусном клубе.

Ранее Давид встречался со словацкой моделью Лаурой Лонгауровой, а у Кристины был неудачный опыт отношений со скандальным австралийским теннисистом Ником Кирьосом. Роман Ганцко и Плишковой начался в 2020 году. Важно, что они идеально подходят друг другу. Помогает общее увлечение.

«Мы оба из спортивной среды. Спорт всегда будет для нас темой номер один для обсуждения. Дома мы постоянно говорим о спорте. Мы знаем, какое давление оказывается на наши карьеры. Стараемся всегда поддерживать друг друга», — утверждает Ганцко.

Давид Ганцко и Кристина Плишкова счастливы в отношениях Фото: Из личного архива Кристины Плишковой

Умение расставлять приоритеты очень важно в семейной жизни. Кристина старше Давида на шесть лет, поэтому, похоже, она решила принести свою карьеру в жертву. При этом чешка делает всё возможное, чтобы её муж добивался максимального успеха на поле. Как показал старт Евро-2024, Ганцко способен покорять новые вершины в футболе. Опять же, возможно, после турнира его ждёт трансфер в куда более солидный клуб, нежели «Фейеноорд».