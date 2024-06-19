Медведев и Мирра сыграют в миксте? Официальный состав теннисистов от России на Олимпиаду

Федерация тенниса России (ФТР), как и обещала, определилась с заявкой на Олимпийские игры в Париже до 19 июня. Состав сборной оказался не таким, как изначально предполагалось. В то же время нельзя сказать, что в списке есть сюрпризы, если учесть всю информацию, поступавшую в последние дни в отношении наших теннисистов.

Вот кто поедет на Игры-2024 от России (в скобках — место в рейтинге ATP/WTA после «Ролан Гаррос»):

Мужчины

Женщины

При этом Карацев ещё не факт, что сыграет на Олимпиаде. На данный момент последний, кто попадает в основную сетку на общих основаниях, то есть по рейтингу, — индиец Сумит Нагал (77). Таким образом, для попадания на Игры Аслану необходимо, чтобы снялись ещё 15 теннисистов, опережающих его в рейтинге.

Карацев оказался единственным представителем России в этом составе, у которого есть медаль ОИ. На Играх в Токио-2020 Аслан завоевал серебро в миксте с Еленой Весниной. Они уступили Андрею Рублёву и Анастасии Павлюченковой.

Таким образом, из первоначального списка, сформированного строго по рейтингу, у мужчин Котов и Карацев заменили Рублёва (6) и серебряного призёра ОИ-2020 в «одиночке» Карена Хачанова (22), а Кудерметова и Шнайдер поедут вместо Дарьи Касаткиной (14) и Людмилы Самсоновой (15).

Почему произошли замены?

В отношении Рублёва и Хачанова известно, что им необходимо решить проблемы со здоровьем. А вот Самсонова отказалась из-за того, что после грунтовой Олимпиады будет важнейший отрезок на харде, где ей нужно защищать много очков. Примерно такие же соображения, по всей видимости, и у Дарьи Касаткиной. Олимпийский турнир, напомним, пройдёт с 27 июля по 4 августа.

«Некоторые ведущие российские теннисистки отказались от участия в Играх в Париже, поскольку не хотят лишиться заработка. Другие отказались, потому что уже выиграли олимпийские медали. Многие потеряли различные контракты, участие в Олимпийских играх вызвало бы некоторый простой в плане заработка. Карен Хачанов не сыграет по медицинским соображениям», — приводит слова источника «Матч ТВ».

Кто сыграет в парах?

У мужчин в парах выступят Медведев/Сафиуллин и Котов/Карацев, а у женщин — Андреева/Кудерметова и Александрова/Шнайдер. И остаётся лишь пожалеть, что нет Хачанова и Рублёва, которые в парном теннисе могут похвастаться весомыми достижениями.

Потенциал заявленных пар остаётся загадкой. Стоит признать, взаимодействие Медведева с Сафиуллиным в матчах, которые они провели вместе, оставляло желать лучшего. Также примечательно, что в парном разряде не сыграют олимпийская чемпионка Рио-2016 Елена Веснина и 39-летняя Вера Звонарёва, входящая в топ-10 рейтинга WTA в соответствующем виде. Почему они отсутствуют, доподлинно неизвестно. При этом глава ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что доволен составом.

«Я очень доволен сформировавшимся составом на Олимпиаду. Это оптимальный состав на данный момент. На Играх выступят те, кто действительно этого хочет и отлично готов. К тому же сможем обкатать молодёжь. Все попали на Олимпиаду по своим силам, а не за прошлые заслуги», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

А микст будет?

Очень может быть! И нашу смешанную пару, по словам Тарпищева, могут составить Медведев и Андреева. Время подумать ещё есть — до 24 июля. Даниил уже играл в паре с Миррой — правда, на выставочном турнире. В декабре 2023 года «Русские орлы» выиграли Мировую теннисную лигу.

И даже это ещё не всё. Состав команды может претерпеть изменения, только теперь уже с подачи Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее в организации сообщили, что проверка российских теннисистов на предмет возможных нарушений нейтрального статуса продолжается, а официальное подтверждение ожидается 4 июля.

Да и после этой даты, если вдуматься, чиновникам ничего не стоит зажечь красный свет перед кем-то из россиян… Возникает ощущение, что окончательный состав мы узнаем уже непосредственно во время Олимпиады. В то же время хочется верить, что никаких изменений не будет. Любые перестановки — это форс-мажор, который заведомо не лучшим образом скажется на выступлении.