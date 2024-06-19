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Как теннисисты следят за Евро-2024: Карлос Алькарас просит перенос матчей, Новак Джокович и Янник Синнер пишут обращения

Алькарас не успевает следить за Евро. Для него будут переносить матчи турнира в Лондоне?
Михаил Георгиев
Карлос Алькарас не успевает следить за Евро
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Карлос очень хочет вживую увидеть игру Испании, а вот у Новака Джоковича и Рафаэля Надаля нет проблем с просмотром футбольного чемпионата.

Чемпионат Европы по футболу привлекает внимание миллионов людей по всему континенту. Топ-теннисисты не являются исключениями.

Многие звёздные игроки активно поддерживают сборные своих стран в соцсетях, пишут радостные посты в случае успеха и мотивирующие при неудачах.

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Испанец Карлос Алькарас, пожалуй, больше всех переживает за свою национальную команду. Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира попросил организаторов травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне скорректировать расписание матчей, чтобы посмотреть игру Испании с Италией на Евро.

Карлос Алькарас на травяном турнире в Лондоне

Карлос Алькарас на травяном турнире в Лондоне

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 1/8 финала Алькараса ждёт встреча с британцем Джеком Дрэйпером. Ещё неясно, в какое время она состоится, а вот матч Испания – Италия точно стартует в 22:00. Обычно организаторы ставят игры местных теннисистов на вечернюю сессию. Тот же Дрэйпер во вторник начал матч с аргентинцем Мариано Навоне в 21:00. Алькарас просит, чтобы его противостояние с Джеком состоялось как можно раньше, чтобы он гарантированно успел на футбол.

«Чемпионат Европы по футболу проводится раз в четыре года, пришло время поддержать Испанию за просмотром. Я попрошу организаторов поставить мой матч на раннее время в четверг», — сказал Алькарас.

Карлоса отчасти можно понять, хотя теннис всё-таки является его основным видом деятельности. Возможно, организаторы пойдут ему навстречу, но если нет, то Алькарасу придётся смириться и выйти на корт вечером. Главное, чтобы увлечение футболом не затмило голову Карлосу. В Лондоне он оттачивал навыки в этом виде спорта вместе с россиянином Кареном Хачановым при помощи теннисных мячей, однако, как ни крути, он должен бить по ним преимущественно ракеткой, а не ногами.

Конечно, следит за Евро и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Испанские СМИ ранее не раз писали, что в будущем Рафа может стать президентом «Реала». Пока это вопрос неопределённый, но футбол всегда увлекал Надаля. 38-летний теннисист перед стартом Евро огласил заявку сборной Испании на турнир в специальном видеоанонсе.

«Нет лучшего рассказчика для этого видео, чем тот, кто много знает о победах», — подписала видео испанская федерация футбола.

Рафаэль Надаль сейчас имеет возможность спокойно посмотреть футбол по телевизору

Рафаэль Надаль сейчас имеет возможность спокойно посмотреть футбол по телевизору

Фото: Из личного архива Рафаэля Надаля

Рафа отреагировал на победу Испании в матче с Хорватией (3:0) в 1-м туре короткой фразой «Вперёд» в соцсетях. Возможно, в случае успеха с Италией Надаль будет более многословен. Как минимум у Рафы точно не будет проблем с просмотром, в отличие от Алькараса. Он решил пропустить травяной сезон, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде в Париже, которая пройдёт на его любимом грунтовом покрытии.

Испанка Паула Бадоса тоже поддерживает футбольную сборную в соцсетях. А ещё за команду болеет её парень грек Стефанос Циципас. Греция не сумела пробиться на Евро, хотя ровно 20 лет назад сенсационно взяла титул. Симпатии Циципаса автоматически перешли к Испании.

«Мне нужно, чтобы моя девушка была счастлива, поэтому я выбираю Испанию», — признался недавно Циципас.

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24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович ожидаемо поддержал сборную Сербии.

«Вперёд, ребята, этот турнир может стать великим! Я с вами!» — сказал Джокович в специально записанном видеообращении, которое показали на стадионе в Гельзенкирхене перед стартовой игрой Сербии на Евро.

Новак Джокович обращается к сборной Сербии перед её стартом на Евро

Новак Джокович обращается к сборной Сербии перед её стартом на Евро

Фото: Ккадр из трансляции

В матче 1-го тура Сербия уступила Англии (0:1). Пока команда не оправдывает надежды Новака на великий турнир, но ещё есть шанс исправить ситуацию в оставшихся матчах группы с Данией и Словенией. Сам Джокович сейчас имеет возможность насладиться просмотром футбола. Новак продолжает восстанавливаться после операции на мениске и надеется вернуться к Уимблдону.

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Первая ракетка мира Янник Синнер тоже записал обращение к сборной Италии. Янник давно увлекается футболом, даже подумывал заниматься этим видом спорта в детстве, но всё-таки предпочёл теннис. В свободное время Синнер ходит на матчи сборной и итальянских клубов, у него сложились отличные отношения с главным тренером национальной команды Лучано Спаллетти.

«Мы способны провести отличный турнир. Вперёд, Италия! Желаю вам удачи на поле», — сказал Янник.

Конечно, Алькарас, Надаль, Синнер, Циципас, Бадоса, Джокович – далеко не единственные теннисисты, которые следят за Евро. Турнир набирает обороты. К старту плей-офф эмоциональных заявлений теннисистов о футбольном чемпионате будет ещё больше.

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