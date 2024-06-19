Медведев вёл 4:1 на решающем тай-брейке в Галле, но проиграл китайцу и разбил ракетку

В среду, 19 июня, Даниил Медведев (пятая ракетка мира) встретился с представителем Китая Чжан Чжичжэнем (42) во втором круге турнира в Галле. Единственный россиянин, продолжающий борьбу на немецком «пятисотнике», поборолся за выход в четвертьфинал.

На турнире в Галле Медведев защищает 90 очков за прошлогодний матч 1/4 финала, где он потерпел поражение от Роберто Баутиста-Агута (5:7, 6:7). Лучшим результатом Даниила на этом травяном турнире был финал в 2022 году, в котором он уступил поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 4:6). Всего у россиянина один титул на траве – на Мальорке в сезоне-2021.

Сегодняшняя встреча Медведева с Чжичжэнем стала для теннисистов первой в основной сетке. Однако в 2016 году они играли друг с другом в квалификации турнира серии ATP-250 в Ницце, тогда победа со счётом 3:6, 6:2, 7:6 осталась за россиянином.

В первом круге в Галле россиянин одолел Нуну Боржеша (7:6, 6:4), а представитель Китая в сложном трёхсетовике переиграл Себастьяна Офнера (7:6, 6:7, 6:4). Борьбу за ещё одну победу на немецких кортах теннисисты начали с вполне равной игры. В шестом гейме на своей подаче Медведев встретился с первыми трудностями, отыграл три брейк-пойнта, один раз с атакой даже вышел к сетке, но завёлся из-за мелкого спора с судьёй и упустил гейм.

При счёте 5:3 Чжичжэнь вышел подавать на сет. Медведев поначалу действовал активно, но при атаке с выходом вперёд сам ошибся ударом в сетку, затем стал хуже принимать и сделать обратный брейк не смог. За 29 минут китайский теннисист, демонстрирующий чуть более точную и разнообразную игру, забрал стартовую партию.

Даниил Медведев Фото: Clive Mason/Getty Images

Медведев выглядел сегодня сфокусированным на игре и немного напряжённым, так как приходилось ему придумывать комбинации посложнее и самому быть готовым к действиям соперника. Даниил искал возможности для брейка и нашёл их наконец в шестом гейме.

Начались в середине второго сета сбои в игре у Чжичжэня: у сетки всё чаще начало лететь в сетку, подача стала реже проходить – она же подвела китайского теннисиста при счёте 2:5 и «меньше», когда Чжан записал на свой счёт двойную и отдал партию россиянину. Важно при этом, что и Медведев сам заметно прибавил к этому моменту встречи, так как за первый сет он набрал всего семь активно выигранных розыгрышей, а во второй партии увеличил их количество до 20.

Медведеву в начале третьей партии оставалось только держать мяч и играть аккуратно, потому что Чжичжэнь стал делать много необязательных ошибок. Россиянин этим воспользовался, сделал ранний брейк, но подтвердить его не смог, так как сам допустил несколько неточностей в решающие моменты.

После этого пришлось Даниилу включать более активную игру. Опасный момент для него сложился на подаче при счёте 4:4 и «ровно», но хорошей подачей и удержанием на задней россиянин смог оставить этот гейм за собой. В следующей мини-партии Медведев попытался зацепиться за матчбол, но выручали его соперника подачи.

Всё решилось на тай-брейке. Первый же розыгрыш Медведев начал активно, с удачного сёрв-энд-воллей. Также важное очко россиянин выиграл при счёте 1:1: после обмена в 31 удар Даниил подловил соперника у сетки и заставил того ошибиться и упасть. Чжичжэнь всё же продолжил бороться, отыгрался со счёта 1:4, первым заработал матчбол и почти чудом вытащил эту встречу. Россиянин после этого по пути к сетке разбил ракетку.

В борьбе за полуфинал Чжичжэнь сыграет с прошлогодним четвертьфиналистом Уимблдона Кристофером Юбэнксом. Медведев упустил возможность стать четвёртой ракеткой мира по итогам «пятисотника» в Галле.