«Медведеву нужно почувствовать вкус побед». Как россиянину следует изменить игру на траве

В феврале 2022 года Даниил Медведев впервые стал лидером рейтинга ATP, однако затем последовал серьёзный спад. После поражения в третьем круге Australian Open — 2023 теннисист и вовсе потерял звание первой ракетки России, уступив его Андрею Рублёву, а также не сохранил своё место в топ-10 мужской мировой табели о рангах. Затем Даниил вновь вернулся в элиту и завоевал в прошлом сезоне аж пять (!) титулов. Правда, с момента последнего триумфа прошло уже больше года. Разберёмся, что происходит в игре Медведева на данный момент.

Изменения и стороны игры Даниила Медведева

Долгое время спортсмена критиковали за отсутствие стабильного и мощного форхенда. Однако в 2019 году, когда россиянин на постоянной основе стал играть в элите, аналитики отметили прогресс в этом элементе. По-прежнему не лучшим образом обстоят дела у Даниила с игрой у сетки. Теннисист предпочитает располагаться на задней линии. При этом сам он после поединка с британцем Кэмероном Норри на «Мастерсе» в Майами-2023 заявлял, что в этом году значительно улучшил свою игру у сетки и хочет быть лучше в этом аспекте игры.

Отдельная история: отношения Медведева с грунтом (именно на этом покрытии и проводится «Ролан Гаррос»). Пятая ракетка мира использует плоские удары, а из-за физических свойств грунта мяч на нём отскакивает выше, и у оппонентов Даниила есть больше времени на принятие решений. Стоит отметить, что кручёные и резаные удары, являющиеся важным оружием на этом покрытии, Медведев раньше почти не использовал, однако на недавнем парижском «Шлеме» многое изменилось. Эксперты предполагали, что хорошие укороченные в его исполнении на Открытом чемпионате Франции — 2024 являются плодом работы с Жилем Симоном, но Даниил поспешил опровергнуть все предположения.

«Укороченные — это точно не к Жилю. На грунте укороченный — это топовый удар. Когда я чувствую себя хорошо на грунте, то стараюсь их исполнять. Перед этим грунтовым сезоном пересматривал прошлый год, турнир в Риме, где делал кучу укороченных. Если они у меня идут, это значит, что я нахожусь в зоне. Получилось найти баланс, когда я могу миксовать сильный удар и укороченные. На тренировках многое получалось, надеюсь, что будут и дальше хорошо лететь», — заявил Медведев в интервью «Чемпионату» после победы над Кецмановичем во втором круге французского мэйджора.

Излишняя эмоциональность также, безусловно, характеризует пятую ракетку мира. Раздражение часто влияло на концентрацию спортсмена. Яркий пример — финал Australian Open — 2021 против Джоковича. А в матчах с французом Гаэлем Монфисом и россиянином Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Монте-Карло в нынешнем сезоне Медведев критиковал судей. В игре с соотечественником Даниил был оштрафован на одно очко за крики и грубую оценку судейской работы. Теннисист не скрывает, что в моменте ему бывает очень сложно контролировать эмоции.

«Ошибки случаются, я допускаю их на корте и признаю их. Это случается со всеми. В моменте бывает очень сложно контролировать эмоции, и я не жалею о случившемся. Это то, что произошло. Я так отреагировал на ситуацию, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы я отреагировал иначе. Посмотрим, что будет в следующий раз. Ничего не могу обещать, но надеюсь, что смогу больше сосредотачиваться на игре, а не на ошибках», — приводит слова россиянина Punto de Break.

А что же с подачей у Медведева? Традиционно этот игровой элемент считался одной из его самых сильных сторон. Особенно противники выделяют манеру исполнять вторую подачу — чемпион US Open 2021 года любит рисковать и подавать сильно. Однако во время прошедшего грунтового сезона у россиянина нередко набиралось за поединок всего по одному-два эйса.

Ситуация немного изменилась на первом для Даниила травяном турнире в Галле. В стартовом поединке с Нуну Боржешем теннисист наколотил девять эйсов, что вполне соответствует его прошлогодним показателям в двухсетовых встречах на траве. В проигранном Чжан Чжичжэню матче Медведев улучшил свою статистику, исполнив уже 13 подач навылет. Между тем Милош Раонич в стартовом матче «пятисотника» в Лондоне сделал 47 эйсов за три партии. Так что Даниилу ещё есть куда стремиться. Примечательно, что один из наставников отечественного спортсмена, Жиль Симон, похвалил канадца в соцсетях, назвав его «машиной».

Что говорят эксперты и сам Медведев о своей форме, а также серии без титулов?

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о форме пятой ракетки мира следующим образом.

«Трудно сказать, с чем связана длительная серия Медведева без титулов. В большинстве проигранных матчей Даня уступает в борьбе. Он всё-таки теннисист из топ-5 мирового рейтинга, соперники настраиваются на него более серьёзно, каждый пытается дать ему бой.

Большое значение имеет и форма, в которой Медведев находится. Но также стоит отметить, что на сегодня конкуренция в туре заметно выросла. Да и время уже работает далеко не на Даню. Медведев уже ближе к ветеранам, чем к восходящим звёздам. Поэтому ему приходится выкладываться на максимум в каждом матче.

Ещё одной из причин может являться то, что Медведева за все эти годы хорошо изучили соперники. Сейчас заметно, что Дане порой не хватает в игре темпа, который есть у того же Алькараса или Руне. Они более скоростные и темповые игроки, диктующие свой теннис.

Медведев же привык играть с более дальнего расстояния, удары у него не такие острые, как у его соперников, но Даня старается брать надёжностью и универсальностью. Медведев набирает больше очков за счёт ошибок соперников, нежели за счёт выигранных розыгрышей. Он сейчас старается разнообразить свою игру. Думаю время Медведева в этом году ещё придёт. Ещё больше половины сезона впереди, как мы знаем, свою лучшую игру Даня показывает на харде, а не на грунте или траве.

Но Медведев до сих пор остаётся конкурентоспособным спортсменом и претендентом на победу в любом турнире, в котором принимает участие. Думаю, Дане нужно почувствовать вкус победы хоть на каком-нибудь турнире, чтобы прервать эту неудачную серию без титулов и дальше двигаться вперёд», — заявил Янчук в интервью Legalbet.

Сам Медведев недавно сказал, что выиграет первый крупный трофей на траве. Единственный титул на этом покрытии Даниил завоевал в 2021 году на Мальорке (ATP-250). На Уимблдоне Медведев максимум добирался до полуфинала: случилось это в прошлом сезоне, когда в шаге от финала россиянин проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.

Россиянин ещё в 2021 году рассказывал, что свою игру на траве он считает уникальной.

«Мне нравится, что моя игра на траве в некотором смысле неортодоксальна. Можно сказать, что я предпочитаю быть 1 из 100, а не как остальные 99. На грунте, даже если я чувствую себя хорошо, мне нужно адаптировать свою игру, своё движение. На траве всё по-другому, я чувствую, что могу играть как бы автоматически», — признавался тогда Даниил Tennis Head.

А после своего первого поединка на соревнованиях в Галле с Боржешем Медведев сам назвал элемент игры, в котором ему стоит прибавить во время текущего травяного сезона.

«Думаю, передвижение по корту – то, что у меня сегодня не совсем получалось. Ощущения от центрального корта и тренировочного всегда различаются. Ты можешь тренироваться по 20 часов в день, но это разные вещи. По ходу матча я снизил количество ошибок. Брейк на моей подаче был лишь в самом начале матча», — сказал Медведев после матча.

Даниил Медведев Фото: Zuma/TASS

Невыразительное выступление Даниила на турнире в Галле в преддверии Уимблдона, конечно, может вызывать опасения касаемо шансов первой ракетки России на титул на травяном ТБШ. Однако стоит отметить, что и в прошлом году отечественный спортсмен не доходил до решающих стадий на турнирах в Хертогенбосхе и Галле. И это всё равно не помешало Медведеву добраться до полуфинала на британском мэйджоре! Даниилу нужно собрать все свои сильные стороны в игре воедино. Именно тогда он и сможет порадовать своих фанатов в июле в Лондоне.