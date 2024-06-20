Калинская на отказе прошла чемпионку Уимблдона в Берлине. Та в слезах покидала корт

А вот Вероника Кудерметова во второй раз в сезоне уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Сегодня, 20 июня, на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) проходят заключительные матчи второго круга. Должны состояться сразу четыре поединка с участием российских теннисисток. В одном из них Вероника Кудерметова, занимающая 35-е место в рейтинге WTA, сыграла с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Для Рыбакиной эта встреча стала первой после «Ролан Гаррос», где она дошла до четвертьфинала. Кудерметова же открыла травяной сезон на прошлой неделе. На турнире в Хертогенбосхе она проиграла во втором круге. А на «пятисотнике» в Берлине, успешно пройдя квалификацию, россиянка на старте турнира одолела соотечественницу Людмилу Самсонову со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Елены (0-0 на траве). Она обыгрывала Веронику в квалификации Санкт-Петербурга-2018, в первом круге Остравы-2021, в третьем круге Чикаго-2021 и во втором круге Штутгарта-2024.

Сегодня в Берлине установилась хорошая погода. В столице Германии было +19°С, солнечно, почти не было ни облаков, ни ветра (2 км/ч). Однако благоприятные погодные условия не помогли Кудерметовой в стартовой партии нового очного противостояния с противницей. Седьмая ракетка России провалила первый гейм на своей подаче, отдав его со счёта 40-0. Примечательно, что на брейк-пойнте Вероника и вовсе допустила двойную ошибку. Таким образом, Рыбакина быстро вырвалась вперёд — 2:0. Чемпионке Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде оставалось лишь держать свою подачу до конца сета. Однако это Елене сделать не удалось. При счёте 5:3 представительница Казахстана допустила несколько неточностей, а на брейк-пойнте решила вернуть «должок» оппонентке, завершив девятый гейм двойной ошибкой — 5:4. Правда, Рыбакина тут же исправилась на приёме и с первого же сетбола оставила партию за собой со счётом 6:4. Четвёртая ракетка мира в целом неплохо подавала, играла мощно, ходила вперёд и старалась найти возможность для ударов навылет.

Елена Рыбакина Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Однако на старте следующей партии Елена неожиданно отдала свою подачу, хотя имела двойной геймбол. На брейк-пойнте Вероника исполнила классный обратный кросс, а оппонентка ответила в сетку. Далее девушки брали свои подачи, хотя уже в четвёртом гейме сета Кудерметовой пришлось уходить с двойного брейк-пойнта. И всё же в середине партии Рыбакина восстановила равновесие на табло — 3:3. Впоследствии теннисистки не позволяли друг другу создавать шансы на приёме, но всё закончилось для россиянки в 12-м гейме. Казахстанка смогла реализовать свой четвёртый матчбол, одолев Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 7:5 за 1 час и 35 минут. Далее Елена сыграет с белоруской Викторией Азаренко.

Свою встречу сегодня проводила ещё одна отечественная спортсменка — Анна Калинская. Россиянке досталась очень непростая противница — действующая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Раньше девушки никогда друг с другом не играли. Сейчас в рейтинге обе занимают свои рекордные позиции: Вондроушова — шестая, а Калинская — 24-я.

Отметим, что теннисистки успели провести по одному матчу на турнире в Берлине. Анна в своём стартовом поединке на травяном «пятисотнике» одержала волевую победу над японкой Нао Хибино со счётом 2:6, 6:4, 6:2. А Маркета, в свою очередь, в двух сетах обыграла испанку Ребеку Масарову — 6:4, 6:3.

Начало дебютной очной встречи осталось за шестой ракеткой мира. Уже в четвёртом гейме сета она с третьей попытки сделала брейк. Добавим, что на решающем брейк-пойнте завязалась перестрелка на задней линии. Вондроушова задела по ходу розыгрыша трос, а затем Калинская сорвала форхенд с хафкорта — 3:1 в пользу чешки. Затем действующая победительница травяного мэйджора укрепила преимущество, поведя со счётом 4:1. В переходе россиянка взяла медицинской таймаут, так как у неё возникли проблемы с поясницей. Благо всё обошлось и Анна продолжила борьбу. При счёте 2:5 наша соотечественница отыграла несколько сетболов, сократив отставание — 3:5.

Но это были ещё не все «приключения», которые произошли на корте №1 в Берлине. В начале девятого гейма Вондроушова поскользнулась на траве. Калинская своим вторым ударом резко прострелила в розыгрыше, выполнив короткий кросс справа навылет, чешка попыталась дёрнуться за этим мячом, будучи за задней линией, и у неё поехала нога. Спортсменка смогла встать и дохромала до скамейки, однако было видно, что у Маркеты явно есть проблемы с правым коленом. Вондроушову увели в подтрибунное помещение. На корт она вернулась с перемотанным правым бедром чуть выше колена. После неудачного падения прошлогодняя победительница Уимблдона провела лишь два гейма, после чего приняла решение отказаться от продолжения борьбы. Уходя с корта, чешка плакала. Теперь предстоит узнать, насколько серьёзна её травма и сможет ли шестая ракетка мира приехать в Лондон защищать титул. Калинская, таким образом, вышла в четвертьфинал немецких соревнований, где сразится с победительницей матча между Ариной Соболенко и Дарьей Касаткиной.

Турнир в Берлине завершится 23 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».