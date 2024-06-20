Новак уже вернулся на корт? Джокович готовится сыграть на Уимблдоне и Олимпийских играх

Новака Джоковича не остановить: ни мощная молодёжь, ни потеря позиций в рейтинге, ни даже травма не смущают серба. На «Ролан Гаррос» Ноле получил повреждение мениска, перенёс операцию и рисковал пропустить оставшиеся в этом сезоне крупные турниры. Но, кажется, все опасения на этот счёт остаются позади.

В начале второй недели «Ролан Гаррос» Джокович пожаловался на боли в колене, после победы в четвёртом круге снялся с турнира и спустя сутки после этого перенёс операцию на мениске. Врачи с осторожностью говорили о сроках восстановления серба и не давали точных прогнозов.

Но уже спустя две недели Джокович приступил к тренировкам. В социальных сетях он опубликовал видео, на котором бодро занимается в тренажёрном зале, крутит педали и нагружает больную ногу. Новак прошёл основное восстановление в одной из больниц Белграда. Вместе с этим он проводил время с семьёй, смотрел с детьми финал «Ролан Гаррос», а на этой неделе отмечал день рождения своей супруги Елены и мило танцевал с ней во время праздника.

И всё же главным оставался вопрос: когда Ноле вернётся на корт? Поначалу врачи не гарантировали выступление Новака на ближайших соревнованиях, да и сам теннисист от конкретных комментариев на этот счёт воздержался.

Однако американский журналист Крейг Шапиро заявил, что Джокович уже возобновил полноценные тренировки. Теперь он готовится выступить на Уимблдоне (1–14 июля).

«Надёжные источники сообщили мне, что Новак сегодня (вчера, 19 июня. — Прим. «Чемпионата») совершил первый удар после операции на колене. Он изо всех сил старается сыграть на Уимблдоне. Посмотрим», – написал Шапиро в социальных сетях.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И если насчёт Уимблдона и серба официальной информации нет, то об участии Джоковича на Олимпийских играх (27 июля – 4 августа) уже объявил Национальный олимпийский комитет Сербии. Уточняется, что Новак подтвердил своё участие на Олимпиаде. А планы у него на эти Игры серьёзные.

«Я верю, что это возможно [победа на Олимпиаде], если бы я так не считал, то не играл бы. Всегда нужно верить, что в жизни всё возможно. Кто знает, будет ли у меня шанс сыграть на другой Олимпиаде. Я говорил, что хочу выступить в Лос-Анджелесе в 2028-м, но на данном этапе неизвестно, как далеко получится зайти», – сказал этой весной Джокович в разговоре с AS.

Четырежды Новак играл на Олимпиаде: в 2008-м он завоевал бронзу, в 2012-м проиграл Хуан-Мартину дель Потро в борьбе за третье место, в 2016-м от него же потерпел поражение в первом круге, а на Играх-2020 уступил будущему чемпиону Александру Звереву в полуфинале.

Так что олимпийское золото – одна из тех немногих наград, что пока не пополнила арсенал трофеев серба. И раз закат карьеры Ноле становится всё ближе, то упускать возможность сыграть на Играх он не станет. И сделает это вопреки всему, что испытывает его на прочность в этом году.