Шнайдер в 1/4 финала Бирмингема. Касаткина била себя ракеткой и за час уступила Соболенко

Екатерина Александрова тоже не справилась с Кори Гауфф — в сетке Берлина осталась лишь одна россиянка.

В четверг, 20 июня, на турнире категории WTA-500 в Берлине закончились игры второго круга. Были проведены семь матчей: шесть полных и одна доигровка. В предыдущий день из-за дождя удалось закончить только одну встречу, так что все четыре россиянки, в соперницах у которых оказались исключительно чемпионки турниров «Большого шлема», играли сегодня.

Анна Калинская и Вероника Кудерметова играли первым запуском. Калинская прошла победительницу Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову на отказе соперницы (чешка снялась по ходу матча из-за травмы), а Кудерметова проиграла чемпионке Уимблдона-2022 Елене Рыбакиной. Подробнее об этих играх читайте в отдельном материале.

Екатерина Александрова, замыкающая топ-20 мировой классификации, сражалась с победительницей US Open — 2023 второй ракеткой мира Кори Гауфф, посеянной под первым номером. Александрова в первом круге справилась с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (6:4, 6:4), а Гауфф, имея bye, отдыхала.

Счёт личных встреч был 2-1 в пользу Гауфф, однако на траве Александрова вела 1-0. Американка выиграла на харде 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (10:8) в Дубае-2021 и 7:5, 6:3 в Пекине-2023, а россиянка победила 6:4, 6:0 здесь же, в столице Германии, только год назад — 6:4, 6:0. Сегодня Кори впервые обыграла Екатерину на траве.

Первой на брейк-пойнт вышла Гауфф — это произошло в четвёртом гейме. Александрова тогда отыгралась благодаря эйсам, но в шестом гейме неожиданно под ноль отдала свою подачу. Впрочем, россиянка сразу ответила брейком под ноль, после чего теннисистки не давали друг другу шансов на брейк и так дошли до тай-брейка. Казалось, его заберёт Екатерина. После двойной ошибки в исполнении Кори счёт стал 6:3 в пользу россиянки. Но она не смогла этим воспользоваться, проиграв пять очков подряд. Эта неудачная серия началась с двойной ошибки и закончилась ею же, и Гауфф выиграла партию 7:6 (8:6) за 52 минуты.

Екатерина Александрова на турнире WTA-500 в Берлине в 2024 году Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Второй сет занял едва ли не вдвое меньше времени. Гауфф заиграла точнее, и единственное, чего добилась Александрова, — два гейма, взятые на подаче. Кори выдала брейк под ноль в третьем гейме, в седьмом ещё раз взяла чужую подачу, после чего под ноль подала на матч — 7:6 (8:6), 6:2 за 1 час 21 минуту.

А последними на корт вышли первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге WTA, и двукратная чемпионка Australian Open третья ракетка мира Арина Соболенко (2). Касаткина в первом круге в непростом поединке сломила сопротивление украинки Марты Костюк (4:6, 7:6, 6:3), а Соболенко, как и Гауфф, отдыхала. На встрече с журналистами Арина сообщила, что не сыграет на Олимпиаде в Париже — как и Дарья.

Счёт личных встреч был 6-2 в пользу Соболенко, но на траве они сразились друг с другом впервые. Касаткиной дважды удалось выиграть на харде: 6:4, 7:6 (7:5) в Пекине-2019 и 4:6, 7:5, 6:0 в Сан-Хосе-2022. Во всех остальных играх Арина оказывалась сильнее Дарьи, в том числе на трёх мэйджорах («Ролан Гаррос» — 2020, Australian Open — 2021 и US Open — 2023). Последняя победа была в четвертьфинале Брисбена-2024 — 6:1, 6:4. Сегодня россиянка вновь потерпела неудачу.

В первом сете Касаткина ничего не смогла поделать с натиском Соболенко, и партия закончилась очень быстро, всего за 22 минуты. Белоруска в четырёх своих геймах отдала только четыре очка, дважды под ноль забрав подачу. Первая не всегда у неё шла, но в розыгрышах Арина брала своё: 16 виннерсов против трёх у соперницы. Дарья и на подаче действовала неубедительно и выиграла лишь один гейм, когда счёт был 0:5 не в её пользу. Соболенко, подавая на партию, вышла на тройной сетбол и с третьей попытки использовала его — 6:1.

Дарья Касаткина на турнире WTA-500 в Берлине в 2024 году Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Во втором сете преимущество Соболенко было уже не столь подавляющим, но Касаткиной это не помогло. До 2:2 теннисистки дошли без брейк-пойнтов, а в пятом гейме Дарья проиграла подачу на первом же брейк-пойнте. Пробив в сетку в обмене, она принялась бить себя ракеткой по кроссовкам.

Дарья Касаткина бьёт себя ракеткой Фото: Скриншот трансляции

Сдаваться Касаткина не собиралась. В восьмом гейме россиянка вернула брейк, после того как Соболенко вдруг выдала серию ошибок в розыгрышах. Однако после 4:4 Арина хорошо отыграла на приёме (да и Дарья немного помогла неточностями), а затем подала на матч — 6:1, 6:4 всего за 1 час 2 минуты.

В четвертьфинале Соболенко сыграет с Калинской — это единственная оставшаяся в сетке россиянка.

На турнире WTA-250 в Бирмингеме также завершились матчи второго раунда. 20-летняя Диана Шнайдер противостояла чешке Мари Боузковой (8). В прошлом году Боузкова не пустила Шнайдер в финал Наньчана (7:6, 6:2), но сегодня Диана поквиталась с соперницей.

В первом сете творились настоящие качели. Шнайдер проиграла первые четыре гейма, причём одну из своих подач она отдала с 30:0. Затем россиянка принялась навёрстывать упущенное — и забрала пять геймов подряд. Но при 5:4 не смогла подать на сет — Боузкова дожала её с четвёртого брейк-пойнта. В итоге судьба партии решилась на тай-брейке, где всё решил второй мини-брейк в исполнении Дианы — 7:6 (7:5) за 1 час 10 минут. После этого Шнайдер взяла медицинский перерыв — из-за проблем с левым локтем и предплечьем.

Диане Шнайдер оказывают помощь Фото: Cameron Smith/Getty Images for LTA

Однако это не помешало ей вернуться и победить. Диана взяла чужую подачу в длинном втором гейме, использовав третий брейк-пойнт, а потом сама ушла с брейк-пойнта и подтвердила брейк — 3:0. В седьмом гейме она упустила преимущество, но ответила обратным брейком, после чего подала на матч — 7:6 (7:5), 6:3 за 1 час 58 минут.

В 1/4 финала Шнайдер сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, 44-й ракеткой мира.

Таким образом, в четвертьфинале Бирмингема выступят две российские теннисистки. Помимо Шнайдер, в восьмёрку сильнейших на турнире пробилась Анастасия Потапова, которая ещё в среду, 19 июня, выиграла свой матч второго круга у Лючии Бронцетти (6:3, 7:5).

Турниры в Берлине и в Бирмингеме закончатся в воскресенье, 23 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».