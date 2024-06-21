Признания о Надале и Джоковиче, много слёз. Каким получился новый фильм о великом Федерере

20 июня на платформе Amazon Prime вышел документальный фильм «Федерер: 12 последних дней». В ленте рассказывается о том, как легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер проводил финальные моменты перед уходом из тенниса.

Подогревать интерес к проекту начали ещё неделю назад. Тогда в Сеть слили некоторые высказывания Федерера о своих принципиальных соперниках Рафаэле Надале, Энди Маррее и Новаке Джоковиче. Кроме того, Amazon Prime сделал оригинальную рекламу документального фильма. На Тауэрском мосту взрослый Федерер подавал мячи юному себе. Получилось довольно эффектно.

Режиссёрами фильма «Федерер: 12 последних дней» стали британец Асиф Кападия и американец Джо Сабия. Кападия известен тем, что делал документалки об автогонщике Айртоне Сенне и футболисте Диего Марадоне, но его самая знаковая работа связана не со спортом. В 2015 году Асиф выпустил ленту о певице Эми Уайнхаус и получил множество наград, включая «Оскар» за лучший документальный фильм. Сабия – цифровой видеохудожник, который работал над монтажом многих известных проектов, в том числе сериала «Клан Сопрано». Роджер давал Джо интервью для журнала Vogue в 2019 году и решил привлечь его на помощь Кападии, чтобы документалка получилась более динамичной и драматичной.

Джо Сабия, Роджер Федерер и Асиф Кападия Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

«Федерер: 12 последних дней» начинается со знаменательного момента 15 сентября 2022 года. Тогда Роджер объявил о завершении карьеры на предстоящем выставочном турнире Кубок Лэйвера в Лондоне. Само по себе заявление Федерера не выглядело сенсацией на тот момент. Из-за травм он не играл более года после поражения от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Уимблдона-2021. Было лишь вопросом времени, когда Роджер уйдёт. Швейцарец выбрал для этого выставочный турнир, на который приехали его главные соперники.

Конечно, решение Федерера не было спонтанным. Он не проснулся 15 сентября с мыслью «я хочу всем сообщить, что завершаю карьеру», а потом просто записал видео. Документальный фильм показывает, что за этим вроде как простым объявлением стояла целая команда различных специалистов – стилистов, пиарщиков, операторов. Для записи обращения Федерер нанял вышеупомянутого Асифа Кападию. Рядом с Роджером пребывали его жена Мирка, а также родители Роберт и Линетт.

Роджер Федерер с родителями во время записи видео о завершении карьеры Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Само обращение длится несколько минут, но в реальности на его создание ушёл почти целый день. Не всё удалось записать с первого дубля. Роджер очень волновался, долго подбирал себе подходящую одежду и много разговаривал с Кападией по поводу тех или иных моментов. Во время записи Роджеру позвонила главный редактор модного журнала Vogue Анна Винтур, что стало для теннисиста неожиданностью. Отвечать пришлось его агенту Тони Годстику.

«Что именно нужно опубликовать в социальных сетях?», «Кого следует предупредить заранее о появлении этого видео?», «Подходящий формат ли мы выбрали?», «Зачем мне звонит Анна Винтур?» — задаётся вопросами Федерер.

Федерера подбадривала его жена Мирка, хотя теннисист признался, что последний год дался ей непросто.

«Ей было больно смотреть на меня, когда я боролся с травмами. Говорить детям в комнате о завершении карьеры тоже было тяжело. Трое из них плакали, как и Мирка. Конечно, это было очень эмоционально. Но только после я понял, насколько страдала Мирка. Я не помню, чтобы она умоляла меня закончить, но, конечно, она спрашивала: «Почему мы всё ещё это делаем?» Я знаю, что моим родителям тоже не понравилось, что их сын проходит сквозь это на Уимблдоне. Они знали, что я чувствовал. Они знали, что у меня практически нет шансов выиграть турнир. Что всё может стать только хуже. Когда мы поняли, что колено больше не позволит мне играть, я почувствовал, как они облегчённо вздохнули», — заявил швейцарец.

Роджер Федерер с женой Миркой во время записи прощального видео Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Лента «Федерер: 12 последних дней» длится 88 минут. Около 20 из них уделено непосредственно моменту с записью видео о том, что Роджер окончательно попрощается с большим теннисом на Кубке Лэйвера. Далее зрители переносятся в Лондон, где проходил этот выставочный турнир в 2022 году.

«По счастливой случайности получилось так, что Кубок Лэйвера проходит именно здесь, в Лондоне. Поэтому я просто почувствовал, что было бы вполне уместно завершить карьеру в таком городе», — объяснил Роджер своё решение уйти в столице Великобритании, ведь там он выиграл рекордные восемь титулов на Уимблдоне.

Федереру и Кападии понравилось работать вместе. Они договорились, что режиссёр поедет с ним на Кубок Лэйвера и снимет кадры с финальными моментами легенды на корте со стороны. О создании какого-то серьёзного документального фильма на тот момент речь не шла, но теоретически такой вариант допускался в будущем.

В Лондоне Роджер присоединился к Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу, Энди Маррею, Касперу Рууду, Стефаносу Циципасу, Маттео Берреттини и Кэмерону Норри в составе сборной Европы, капитаном которой стал легендарный Бьорн Борг.

Роджер Федерер с игроками сборной Европы на Кубке Лэйвера в 2022 году Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Далее значительная часть хронометража посвящена высказываниям Роджера о своих главных соперниках по «Большой четвёрке» — Рафаэле Надале, Новаке Джоковиче и Энди Маррее. Федерер отдаёт должное всем им.

«Я очень уважаю Энди, Новака и Рафу. Без них я бы не стал тем человеком, которым являюсь. Всегда буду им благодарен за то, что они для меня сделали. Если им когда-нибудь понадобится моя помощь, я обязательно готов её оказать, они должны это знать», — заявил Роджер.

Конечно, самое долгое и упорное противостояние у Федерера наблюдалось с Надалем. Рафа вышел на суперзвёздный уровень в 2005 году и подпортил картину тотального доминирования Федерера. Джокович ворвался на большую сцену примерно в 2009-м, а Маррей выдал пиковый отрезок в 2012-2016 годах, когда выиграл три турнира «Большого шлема» и две Олимпиады. Роджер отмечал особую связь с Рафой, с которым у них сложились дружеские отношения (настолько, насколько это возможно у принципиальных соперников).

Самый эмоциональный момент Кубка Лэйвера – слёзы Роджера и Рафы на церемонии прощания. Оба в тот момент осознали, что пришёл конец чему-то эпохальному и легендарному.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль плачут на Кубке Лэйвера Фото: Julian Finney/Getty Images

«Это фото стоит у меня дома в рамочке рядом с другими снимками, сделанными во время карьеры. Не хочу, чтобы они были разбросаны повсюду, поэтому выделил одно конкретное место. Когда я прохожу мимо, всегда обращаю внимание. Она отражает товарищество, соперничество и дружбу – все в одном изображении. В тот момент пела Элли Голдинг. Мы оба задумались обо всем пережитом и о том, как нам повезло быть теннисистами, вспомнили наши карьеры. Мы смогли превратить хобби в работу мечты. Вот что для меня стоит за этим фото. Это был замечательный короткий момент: я подержал его за руку секунду, тем самым выразив благодарность», — сказал Роджер.

Конечно, документальный фильм подразумевает много пусть и трогательных, но банальных моментов. А наибольшая «острота» ленты всё-таки отражена в высказываниях Федерера о Джоковича.

Раньше в теннисном сообществе было принято считать, что Федерер относится к Джоковичу довольно прохладно. Возможно, в какой-то момент так и было. Роджер в фильме признал, что не оказал Новаку должного уважения на старте карьеры. Но это не значит, что в человеческом плане они не уважают друг друга. Федерер ценит приверженность Джоковича своей семье, отмечает его харизму на корте и за его пределами.

Фото плачущих Федерера и Надаля стало вирусным и эпохальным, но многие забывают или не знают, что Новак тоже прослезился вместе с Роджером. На прощальной церемонии Федерер и Джокович долго о чём-то общались наедине, а потом дали волю эмоциям. Роджер решил не раскрывать детали в документалке, но отметил, что слёзы Джоковича очень многое для него значили и этот момент он запомнит на всю жизнь.

Новак Джокович и Роджер Федерер тоже плакали вместе Фото: Кадр из видео

На Кубке Лэйвера Федерер, Надаль, Маррей и Джокович приняли участие во множестве деловых мероприятий. Роджера принято считать иконой стиля, но он не знал, какую рубашку и смокинг подобрать на фотосессию с «Большой четвёркой». Примечательно, что совет по поводу одежды он попросил именно у Новака. Кроме того, запомнился закулисный диалог Джоковича и Федерера в раздевалке.

«У нас впереди два дня вместе. Я здесь, чтобы поддержать тебя. Хочу видеть от тебя взмах кулаком при каждом чёртовом выигранном очке», — наставлял серб швейцарца.

В целом режиссёры показали непосредственно игровые моменты Кубка Лэйвера под необычным ракурсом, особенно это касается последнего матча Роджера. Федерер в паре с Надалем проиграл Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо (6:4, 6:7, 9-11). Обидный результат для легенды, но стоит отдать должное Соку и Тиафо за то, что не стали «играть в поддавки». Роджер и Рафа очень хотели победить, но всё-таки возраст дал о себе знать.

После всех церемоний прощания в раздевалке между ними состоялся забавный диалог.

«Ладно, теперь с тебя уже точно хватит», — пытался шутить Надаль, у которого ещё полностью не высохли слёзы…

«Но ведь мы могли выиграть матч», — ответил Роджер.

«Чёртов Фрэнсис Тиафо», — ещё раз пошутил Надаль.

Печальный, но в то же время знаковый момент настал. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Федерер завершил карьеру. С 2009-го по начало 2022-го он был рекордсменом по количеству выигранных мэйджоров, но потом его обошли Надаль и Джокович. Роджер – самый титулованный чемпион Уимблдона (8 побед) и US Open (5 побед). Всего на счету Федерера 103 титула. Больше в истории мужского тенниса только у Джимми Коннорса (109).

Швейцарец 310 недель был первой ракеткой мира. До марта 2021-го этот результат являлся лучшим в истории, но его превзошел Новак Джокович. При этом Федереру принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию на первом месте – 237 недель подряд. Роджер уступает Рафе и Новаку по некоторым важным для тенниса показателям, но его эпохальный вклад в развитие вида спорта невозможно отрицать. Главное, что Федерер остался доволен тем, как попрощался с болельщиками.

«Сначала я думал, что мне придётся много страдать, когда я объявлю о завершении карьеры, что всё будет грустно. Но в конце концов это превратилось в вечеринку. Я не думал, что всё будет так красиво», — сказал Роджер.

Роджер Федерер остался доволен тем, как ушёл из тенниса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Давний агент теннисиста Тони Годстик, ответивший на тот самый звонок Анны Винтур и сообщивший ей новость об уходе легенды, также отметил, что Федерер счастлив, окончательно попрощавшись с теннисом.

«Роджеру не о чем сожалеть. Теперь он начинает нечто абсолютно новое», — заявил Годстик.

Агент наверняка подразумевает развитие бизнес-империи Федерера, состояние которого в данный момент оценивается примерно в $ 550 млн. Эта сумма постоянно растёт за счёт развития личных брендов и участия в рекламных съёмках.

Что касается непосредственно документалки «Федерер: 12 последних дней», то она получилась достаточно интересной. Опять же, не обошлось без банальностей, но это характерная черта проектов такого типа. Возможно, 88 минут хронометража – мало для освещения даже отдельного непродолжительного отрезка из жизни столь выдающейся личности как Федерер. Однако со своей основной задачей дента справляется – люди снова активно заговорили о Роджере и вспомнили, насколько большой вклад он внёс в развитие тенниса.