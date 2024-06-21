Потапова победила чемпионку «РГ» в Бирмингеме. Матч Калинской в Берлине сорвал дождь

В пятницу, 21 июня, на турнире категории WTA-250 в Бирмингеме и на «пятисотнике» в Берлине проходили четвертьфинальные матчи. В Великобритании до этой стадии добрались две российские теннисистки, а именно Анастасия Потапова, посеянная под седьмым номером, и 20-летняя Диана Шнайдер, 49-я ракетка мира. А в столице Германии должна была играть Анна Калинская, занимающая 24-е место в рейтинге WTA. Однако поединок Калинской с двукратной чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко из-за дождя перенесли на субботу, 22 июня.

В Бирмингеме первым запуском поставили встречу с участием Шнайдер. Ей противостояла 44-я ракетка мира Элизабетта Коччаретто. Итальянка доказала на этом турнире, что с ней следует считаться. В первом круге она выбила чемпионку «Ролан Гаррос» 2017 года Елену Остапенко, имевшую первый номер посева, а во втором раунде прошла победительницу US Open того же года Слоан Стивенс — и тоже без потери сета.

Первые две очные встречи завершились победой Коччаретто. В частности, Элизабетта не пустила Диану к титулу на турнире WTA-125 в Чарльстоне в этом году, обыграв её со счётом 6:3, 6:2. Сегодня итальянка продолжила свою серию.

В первой половине стартовой партии преимуществом владела Коччаретто. В пятом гейме итальянка заработала тройной брейк-пойнт, но Шнайдер собралась и не дала сопернице вырваться вперёд. В седьмом гейме Элизабетта всё же сделала брейк, однако тут же под ноль проиграла подачу — 4:4. В девятом гейме Диана второй раз подряд потерпела неудачу на подаче, после чего запросила медицинский перерыв. Но Коччаретто, подавая при 5:4, упустила сетбол и не смогла выиграть партию — 5:5. В концовке Диана оказалась сильнее. Она наконец-то взяла свою подачу, а затем оформила третий брейк подряд — 7:5 за 52 минуты.

Шнайдер имела неплохие шансы закончить встречу во втором сете, в начале которого медицинский тайм-аут понадобился уже её сопернице. В шестом гейме россиянка вышла на тройной брейк-пойнт, не реализовала его, но после «ровно» добилась брейка — 4:2. Увы, после этого Диана проиграла четыре гейма подряд, взяв лишь пять очков на этом отрезке. И Коччаретто сравняла счёт по партиям — 6:4 за 47 минут.

В решающем сете Шнайдер неудачно действовала в розыгрышах на своей подаче — это её и подвело. Россиянка в каждом своём гейме имела проблемы. В третьем гейме Диана позволила сопернице сделать брейк, в тяжелейшем пятом ушла с пяти (!) брейк-пойнтов, а потом могла взять чужую подачу, но не использовала двойной брейк-пойнт — 4:2 в пользу Кочаретто. После этого борьбы уже не было. Сделав второй брейк, итальянка затем под ноль подала на матч — 5:7, 6:4, 6:2 за 2 часа 25 минут.

Потапова вышла на корт против чемпионки «Ролан Гаррос» 2021 года Барборы Крейчиковой, посеянной под вторым номером. В личных встречах у них было равенство: 1-1. В 2021 году Крейчикова разгромно победила на харде Дубая (6:0, 6:2), а летом 2022-го Анастасия взяла не менее убедительный реванш у Барборы на грунте Гамбурга — 6:1, 6:3. В этот раз россиянка также оказалась сильнее.

Первый сет Потапова выиграла с обидным для соперницы счётом 6:1 — всего за 29 минут. Но назвать это разгромом довольно сложно, ведь у Крейчиковой в трёх геймах из четырёх, в том числе когда россиянка, часто отдававшая розыгрыши на второй подаче, подавала на сет, были брейк-пойнты. Однако она своими шансами не воспользовалась. Анастасия же реализовала два брейк-пойнта из двух имевшихся. Преимущество, конечно, было у Потаповой, записавшей на свой счёт семь активно выигранных очков (Крейчикова сделала лишь один виннерс).

Во второй партии Потапова подтянула розыгрыши на второй подаче, и у Крейчиковой даже брейк-пойнтов не было. В третьем гейме Барбора чудом спаслась с тройного брейк-пойнта, однако в седьмом Анастасия сделала решающий шаг к победе. Этого единственного брейка во втором сете россиянке хватило для выхода в полуфинал. Подавая на матч, Потапова начала с 0:30, но потом не оставила сопернице шансов — 6:1, 6:4 за 1 час 12 минут.

В полуфинале Потапова сыграет с победительницей встречи Лейла Фернандес (Канада, 6) — Айла Томлянович (Австралия, SR). Для Анастасии это первый полуфинал в сезоне. А Крейчикова покинет топ-30 впервые после той своей неожиданной победы на «Ролан Гаррос» три года назад.

А в Берлине дождь испортил программу дня. Удалось определить только одну полуфиналистку, и ею стала двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко. 34-летняя белоруска, занимающая 19-ю строчку в мировой классификации, в четвертьфинале прошла победительницу Уимблдона-2022 Елену Рыбакину (3). Представительница Казахстана при счёте 3:1 в пользу Азаренко в первой партии пожаловалась на плохое самочувствие и отказалась от продолжения борьбы. Вскоре выяснилось, что Елена снялась из-за болей в области живота.

Азаренко же в полуфинале сразится с победительницей четвертьфинала с участием Калинской и Соболенко.

Турниры в Бирмингеме и в Берлине завершатся 23 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».