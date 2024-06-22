Легендарный Форлан после футбола ушёл в теннис. И добился немалых успехов на корте

Легендарный нападающий Диего Форлан завершил карьеру летом 2019 года в возрасте 40 лет после выступления в Гонконге за клуб «Китчи». Форлан многого добился на поле. Диего — лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР, победитель Кубка Америки – 2011, двукратный обладатель «Золотой бутсы», один из наиболее выдающихся футболистов в истории Уругвая. В Европе его имя тоже прекрасно известно, поскольку он многие годы успешно играл за топ-клубы: «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетико», «Интер».

Форлан пробовал начинать тренерскую карьеру, но работа в уругвайских командах «Пеньяроль» (2020) и «Атенас» (2021) у него не задалась. После этого Диего решил вспомнить, что в детстве он подавал большие надежды в теннисе. Форлан в последнее время участвовал в ряде ветеранских турниров ITF, причём очень успешно проявил себя на корте.

Диего Форлан родился в футбольной семье. Его отец Пабло был игроком сборной Уругвая на чемпионатах мира 1966 и 1974 годов в Англии в ФРГ. Дед по материнской линии Хуан Карлос Корассо – бывшая звезда аргентинского «Индепендьенте», а впоследствии — тренер сборной Уругвая. Два его дяди Хосе Пасториса и Рикардо Бочини тоже играли в футбол на профессиональном уровне.

Сама судьба намекала на то, что Диего тоже будет заниматься футболом. Тем не менее Форлан в детстве преуспевал ещё в одном виде спорта, Диего всегда увлекал теннис, которым он бросил всерьёз заниматься только в 16 лет (но не полностью).

«Мой отец играл в футбол, а когда в 41 год завершил карьеру, начал заниматься теннисом. Меня с братьями тоже подключил к этому процессу. С двух лет я уже держал ракетку в руках. Потом, как известно, посвятил себя футболу, но всё равно не бросал теннис. Во время своей футбольной карьеры я играл время от времени, а после неё снова занялся теннисом», — заявил 45-летний Форлан во время недавнего турнира в Лиме (Перу).

Диего Форлан на турнире в Лиме Фото: Кадр из видео

В июле прошлого года Форлан принял участие в грунтовом турнире ITF для возрастной категории 35+ в Монтевидео и дошёл до четвертьфинала. Позже он пробился в полуфинал турнира в категории 40+ в Пунта-дель-Эсте, а в феврале этого года снова попал в четвёрку сильнейших на соревнованиях 45+ в Монтевидео. Диего добился немалых успехов на корте, учитывая тот факт, что играл против соперников, для которых теннис многие годы был приоритетным среди видов спорта.

На этой неделе Форлан впервые сыграл на турнире ITF за пределами Уругвая. На соревнованиях MT-1000 в Лиме (Перу) в первом раунде Диего разгромил чилийца Гонсало Каррено (6:0, 6:2), во втором не оставил шансов перуанцу Хорхе Эрнандесу (6:0, 6:1). Далее пришлось чуть больше потрудиться для прохода чилийца Пабло Рохас-Хольча (6:3, 6:3). Только в четвертьфинале Форлана остановил бразилец Антонио Амара да Силва Фильо (3:6, 2:6).

Победивший Форлана соперник занимает 45-е место в ветеранском рейтинге ITF. Сам же Диего поднялся на 438-ю позицию после выхода в четвертьфинал. Нужно чаще участвовать в подобных турнирах, тогда Форлан получит ценную игровую практику, сможет побеждать соперников как минимум из топ-50 и при этом сам взлетит в рейтинге. Именно это он и собирается сделать. В Лиме Диего признался, что получает большое удовольствие от игры в теннис. Кроме того, он увлекается паделом и пиклболом, набирающими популярность аналогами этого вида спорта.

Диего Форлан играет в падел Фото: Из личного архива Диего Форлана

Стоит отметить, что в Лиме Форлан продолжает выступление в парном разряде. Он дошел до финала вместе с 48-летним соотечественником Альбертом Браузе, который ранее входил в топ-1000 рейтинга ATP. Диего является правшой, но на корте он поражает мощью своего удара слева. Болельщики сравнивают его стиль игры со стилем Рафаэля Надаля.

«Есть что-то такое, чего Диего Форлан не может делать на корте?» — отмечал популярный аккаунт Tennis Channel в соцсети, публикуя нарезку с эффектными форхендами и бэкхендами бывшего футболиста в Лиме.

Уругвай – далеко не самая теннисная страна даже по меркам Южной Америки. Приоритет там отдаётся футболу. Форлан в этом виде спорта считается одним из величайших на родине наряду с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани. Возможно, он был бы бесспорно лучшим, если бы в детстве посвятил себя исключительно теннису.

Прямо сейчас первой ракеткой Уругвая является Франко Ронкаделли (№552 рейтинга ATP), хотя до недавнего времени у страны был более звёздный игрок. После Australian Open — 2024 завершил карьеру Пабло Куэвас, который побеждал Рафаэля Надаля и был 19-й ракеткой мира. Куэвас на семь лет младше Форлана, но они всё равно потенциально играли бы в одну эпоху. Кто знает, возможно, Диего даже превосходил бы Пабло и, например, смог бы подняться в топ-10 мирового рейтинга.

В любом случае, история не терпит сослагательного наклонения, а Форлан вряд ли сожалеет о том, что посвятил себя футболу. Это не мешает ему получать удовольствие от тенниса прямо сейчас. Интересно посмотреть, как Диего проявит себя на следующих ветеранских турнирах. Уругваец уже добился немалых успехов на корте, но не исключено, что в какой-то момент ему всё-таки удастся взять титул ITF в одиночном разряде.