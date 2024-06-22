Калинская вышла в полуфинал Берлина на отказе Соболенко. Уже через пару часов новая битва

В субботу, 22 июня, на турнире WTA-500 в Берлине (Германия) завершились четвертьфинальные матчи. В предыдущий день из-за дождя удалось провести лишь одну встречу, да и та вышла неполной. Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко прошла победительницу Уимблдона-2022 Елену Рыбакину, после того как та снялась из-за болей в животе. А поединок Анны Калинской с другой двукратной чемпионкой AO Ариной Соболенко, посеянной под вторым номером, пришлось отложить.

Во втором круге Калинская и Соболенко затратили не слишком много сил: россиянка прошла чемпионку Уимблдона 2023 Маркету Вондроушову (5) — чешка при счёте 5:5 в первом сете снялась из-за травмы, — а белоруска не испытала серьёзных трудностей во встрече с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной — 6:1, 6:4.

По личным встречам Соболенко вела со счётом 3-1. В 2016 году они с Калинской обменялись победами на турнирах в Минске и в Санкт-Петербурге, а затем Арина выиграла у Анны на Australian Open — 2019 и в Цинциннати-2022. Сегодня победу одержала россиянка — белоруска не смогла закончить матч из-за травмы.

Фаворитом считалась Соболенко, но Калинская сразу же дала понять, что лёгкой прогулки у белоруски не будет. Активная игра на приёме позволила россиянке уже в третьем гейме сделать брейк. Подтвердить его Анна смогла ценой немалых усилий, отыграв четыре брейк-пойнта, — 3:1.

В пятом гейме Калинская ещё раз забрала чужую подачу, и после этого Соболенко запросила перерыв. Белоруску явно беспокоило правое плечо, не позволявшее ей подавать как следует и вообще играть в полную силу. А в седьмом гейме Арина при счёте 1:5 снялась — продолжать борьбу с травмированным плечом не было смысла.

Арина Соболенко на турнире WTA-500 в Берлине в 2024 году Фото: Maja Hitij/Getty Images

Таким образом, Калинская второй раз подряд прошла дальше на снятии соперницы. В полуфинале она сыграет с Азаренко. Обе встречи 1/2 финала также пройдут сегодня, а финал — в воскресенье, 23 июня. Соболенко же впервые в карьере снялась по ходу матча.

Стоит отметить, что по итогам турнира Калинская впервые в карьере войдёт в топ-20 рейтинга WTA. Дальнейший прогресс будет зависеть от результатов Анны в Берлине.