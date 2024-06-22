Калинская и Синнер одновременно вышли в финалы. Анна прошла вторую чемпионку ТБШ за день

В субботу, 22 июня, на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) проходили полуфинальные встречи. Из россиянок в четвёрку лучших выбилась Анна Калинская, которой пришлось играть два матча за день. Правда, в четвертьфинале Калинской не пришлось особенно напрягаться с двукратной победительницей Australian Open Ариной Соболенко — увы, белоруска, посеянная под вторым номером, не смогла закончить игру из-за повреждения правого плеча. Возможно, так белоруска решила перестраховаться перед Уимблдоном, главным травяным турниром в мире. Так россиянка второй раз подряд прошла дальше на снятии соперницы (во втором круге Маркета Вондроушова снялась при 5:5 в первой партии).

В полуфинале Анне досталась Виктория Азаренко, другая двукратная победительница AO из Беларуси. 34-летняя спортсменка прошла четвертьфинал также на отказе соперницы, после того как чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина (3) снялась из-за болей в животе. Это был третий очный матч Калинской и Азаренко, и если в Чарльстоне-2023 победу одержала Анна (6:4, 7:6 (7:5)), то в Брисбене в этом сезоне успех праздновала Виктория (6:1, 7:6 (10:8)). В этот раз победу одержала россиянка.

В первом сете Калинская превосходила Азаренко во всех компонентах. Ни на минуту не возникало сомнений, что россиянка выиграет эту партию. Она взяла первые пять геймов, сделав два брейка и атакуя как на подаче, так и на приёме, и собрала девять виннерсов. Белоруска, записавшая себе лишь два активно выигранных очка, ничего не могла с этим поделать. И сет, закончившийся со счётом 6:1 в пользу Анны, не занял и получаса — всего 26 минут.

Во второй партии о доминировании Калинской уже не было речи. Начались проблемы на подаче, и если во втором гейме Анна ушла с брейк-пойнта, то четвёртый гейм провалила, вдоволь наошибавшись, и Азаренко повела 3:1. И до, и после этого Виктория уверенно держала подачу, а подавая на сет при 5:3, дрогнула. Калинская не дала сопернице закончить партию, а в 10-м гейме сравняла счёт — 5:5.

Анна Калинская в полуфинале с Викторией Азаренко на турнире WTA-500 в Берлине в 2024 году Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Сделать второй брейк подряд Калинская не смогла, но в 12-м гейме обеспечила себе тай-брейк. Однако там Азаренко вынуждала россиянку ошибаться и сравняла счёт по сетам — 7:6 (7:3) за 1 час 7 минут.

Перед решающим сетом Калинская сменила чёрную футболку на белую. В начале партии лучше смотрелась россиянка, бравшая свои геймы и добиравшаяся до брейк-пойнтов в чужих. В четвёртом гейме Анна оформила брейк, после того как Виктория дважды подряд принимала неудачные решения в обменах.

После того как счёт стал 3:1, Калинской нужно было лишь удержать свою подачу. Азаренко явно устала, нередко присаживалась на корточки — может, её что-то беспокоило. И Анна даже перевыполнила программу. В затяжном шестом гейме россиянка ещё раз выдала брейк, а потом, упустив тройной матчбол, с четвёртой попытки всё же подала на матч — 6:1, 6:7 (3:7), 6:1 за 2 часа 13 минут.

Так Калинская во второй раз в сезоне и в карьере вышла в финал турнира WTA. На «тысячнике» в Дубае в феврале 2024 года она в напряжённой борьбе уступила Ясмин Паолини. А в решающей встрече в Берлине Анна сыграет либо с чемпионкой US Open 2023 года Кори Гауфф (1), либо с другой представительницей США Джессикой Пегулой (4). Эта игра также состоится сегодня, а битва за титул — в воскресенье, 23 июня.

Кроме того, благодаря сегодняшней победе Калинская впервые в карьере станет 17-й ракеткой мира. А если выиграет финал — поднимется ещё на одну строчку, потеснив как раз Азаренко.

Любопытно, что чуть ранее в этот день в финал Галле вышел чемпион Australian Open 2024 года Янник Синнер, с которым Анна Калинская состоит в отношениях. Синнер победил Чжан Чжичжэня и завтра сразится с Хубертом Хуркачем. На минувшей неделе Алекс де Минор и его возлюбленная Кэйти Бултер синхронно выиграли Хертогенбосх и Ноттингем соответственно. Повторят ли Анна и Янник достижение Алекса и Кэйти?

На турнире WTA-250 в Бирмингеме Анастасия Потапова (7) провела полуфинал с австралийкой Айлой Томлянович, заявившейся по защищённому рейтингу. Сейчас 31-летняя спортсменка располагается в конце второй сотни мировой классификации, занимая 190-ю строчку. В четвертьфинале Томлянович одержала волевую победу над финалисткой US Open 2021 года Лейлой Фернандес (1:6, 6:3, 6:2), а Потапова уверенно разобралась с победительницей «Ролан Гаррос» того же года Барборой Крейчиковой — 6:1, 6:4.

Счёт личных встреч был 2-1 в пользу Томлянович. Потапова выиграла первый матч, в Санкт-Петербурге-2020 (7:6 (7:2), 6:3), а в 2021 году Айла победила Анастасию сначала в Майами (7:5, 6:0), а потом в Клуж-Напоке (6:2, 5:7, 7:5). Сегодня австралийка продлила свою победную серию.

В первом сете у Потаповой были большие проблемы на подаче, а на траве этого ни в коем случае допускать нельзя. Процент попадания первой подачи за партию составил 48%, а двойных ошибок накопилось пять. В первом гейме россиянка чудом ушла с тройного брейк-пойнта, а в третьем Томлянович воспользовалась первым же шансом сделать брейк. До поры до времени австралийка уверенно держала подачу, в девятом гейме при 5:3 в свою пользу упустила сетбол на приёме, а в 10-м не подала на сет. Анастасия вовремя поддавила и, отдав лишь одно очко в гейме, сравняла счёт — 5:5.

Взяв ещё по гейму на подаче, теннисистки перешли к тай-брейку. До перехода Томлянович успела обеспечить себе огромный перевес: 5:1. Однако Потаповой удалось сравнять счёт, после того как при 5:4 соперница сделала двойную. Обидно, но следующие два розыгрыша за счёт ошибок Анастасии забрала Айла, использовавшая первый же сетбол. Австралийка выиграла партию, продолжавшуюся 52 минуты, со счётом 7:6 (7:5).

Анастасия Потапова в полуфинале с Айлой Томлянович на турнире WTA-250 в Бирмингеме в 2024 году Фото: Cameron Smith/Getty Images

Во втором сете Потапова улучшила первую подачу, но Томлянович всё равно была лучше в этом компоненте (70% против 59%), несмотря на превосходство россиянки по количеству эйсов (четыре против одного). За всю партию у Анастасии не было ни одного брейк-пойнта. На подаче она допустила ещё три двойные ошибки (таким образом, всего их оказалось восемь). Томлянович же в четвёртом гейме упустила единственный брейк-пойнт, а вот в 10-м приняла на сет, отдав только один розыгрыш, — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 32 минуты.

Так Потапова не смогла выйти в свой шестой финал на уровне WTA — и первый с февраля 2023 года. А для Томлянович это будет первое титульное противостояние более чем за пять лет — австралийка не играла в финалах с февраля 2019 года. При этом на её счету до сих пор ни одного титула. Айла проиграла все четыре решающих матча на профессиональном уровне. В финале, который состоится в воскресенье, 23 июня, она сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана, обыгравшей в полуфинале Элизабетту Коччаретто (6:2, 6:2).