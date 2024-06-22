«Лучше бы не выходить на матч». Игроки массово травмируются на траве перед Уимблдоном

Короткий и такой непредсказуемый травяной сезон стартовал совсем недавно, но уже принёс много неприятных вестей о травмированных игроках. На этой неделе проходят четыре турнира: два у мужчин (ATP-500 в Лондоне и Галле), а также два у женщин (WTA-250 в Бирмингеме, WTA-500 в Берлине). И за шесть игровых дней из-за травм и плохого самочувствия с этих соревнований снялись 10 теннисистов. А ведь Уимблдон становится всё ближе.

Больше всего отказов случилось на женском «пятисотнике» в Берлине.

Из восьми четвертьфиналисток три не смогли продолжить борьбу за выход в следующий круг. Сначала проблемы настигли четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину. Она в четвертьфинальном матче с Викторией Азаренко смогла провести всего четыре гейма. На своей последней подаче Елена тяжело двигалась и страдала от недомогания. Представительница Казахстана спустя полчаса с начала встречи снялась. Как выяснилось позже, её тревожили боли в области живота. При этом Рыбакина готовится сыграть на следующем турнире перед Уимблдоном — на «пятисотнике» в Истбурне.

Сняться с четвертьфинала в Берлине пришлось ещё одной теннисистке из топ-5 — Арине Соболенко. Белоруска в матче с россиянкой Анной Калинской почувствовала боль в правом плече, посоветовалась с врачом и при счёте 1:5 в первой партии отказалась от продолжения борьбы. Для Соболенко это снятие по ходу матча стало первым в карьере.

Арина Соболенко Фото: Maja Hitij/Getty Images

10-я ракетка мира Онс Жабёр также не смогла доиграть свой четвертьфинальный матч в Берлине.

Представительница Туниса проиграла американке Кори Гауфф сложный первый сет с затяжным тай-брейком (6:7 (9)), вызвала врача, померила температуру и из-за плохого самочувствия снялась. Кори после встречи поддержала Онс.

«Это не похоже на победу. Тем более что у нас был такой отличный первый сет. Я желаю Онс всего наилучшего. Думаю, что это пройдёт сегодня и завтра она почувствует себя лучше. Надеюсь, она будет сильна на Уимблдоне», — сказала Кори в послематчевом интервью.

Кругом ранее отказаться от борьбы пришлось чешке Маркете Вондроушовой. Действующая чемпионка Уимблдона боролась с Анной Калинской, но в концовке первого сета она побежала за мячом, поскользнулась и неприятно потянула ногу. Уходила Маркета в подтрибунное помещение, пыталась играть с перемотанным бедром, но при счёте 5:5 и со слезами завершила встречу. До старта британского «Большого шлема» и защиты трофея у Маркеты остаётся чуть больше недели.

На другом женском турнире — в Бирмингеме — сняться по ходу матча пришлось двум теннисисткам: Кэйти Бултер и Элисе Мертенс. Британка досрочно завершила свою встречу из-за общего плохого самочувствия, а бельгийка травмировала левую ногу.

У мужчин в Галле случилось всего одно снятие — у канадца Феликса Оже-Альяссима в первом круге из-за проблем с левым бедром.

В Лондоне же от продолжения борьбы отказались сразу три игрока. Сначала Фрэнсис Тиафо опасно упал на задней линии по ходу розыгрыша, повредился и тут же снялся в третьем сете при счёте 5:7, 6:4, 0:1. Следом проблемы возникли у хозяина кортов Даниэля Эванса. В самом начале решающей партии с Брэндоном Накашимой у Даниэля разъехались ноги, после чего он долго не мог подняться и мучился от болей в бедре.

Во втором круге проблемы настигли Энди Маррея. Британец не падал по ходу встречи с Джорданом Томпсоном, но страдал от болей в спине, из-за которых прекратил борьбу спустя пять геймов.

Энди Маррей взял медицинский тайм-аут на турнире в Лондоне Фото: Luke Walker/Getty Images

«Первые два удара, которые я выполнил на разминке, были совершенно нескоординированными. У меня вообще не было координации, я не мог пошевелиться. Правая нога просто не работала должным образом, это было необычное чувство. Оглядываясь назад, лучше бы я сегодня не выходил на матч, потому что это было довольно неловко для всех. Завтра я сделаю снимки, и мы посмотрим, можно ли что-нибудь сделать», — приводит слова Маррея Tennis365.

Джейми, брат Энди, поделился новостями о травме Маррея-младшего.

«Я не думаю, что с моей стороны будет правильно вдаваться в детали. Это его личное дело, но сейчас ему нужно принять несколько решений. Очевидно, он невероятно разочарован, так как этот турнир [Уимблдон] является для него важной вехой в прощании с туром. А из-за сложившейся ситуации прощания может не случиться. Посмотрим, что он будет делать дальше», — сказал Джейми для BBC.

Уимблдон стартует совсем скоро — уже через неделю, 1 июля. У травмированных теннисистов ещё есть немного времени, чтобы подлатать не самые серьёзные повреждения. Остаётся только аккуратно играть тем, кто попробует свои силы на последних турнирах перед грядущим травяным ТБШ.