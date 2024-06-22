«Стараюсь быть не хуже него». Калинская влюбилась в Синнера и сразу совершила прорыв

Итальянец Янник Синнер и россиянка Анна Калинская – самая успешная теннисная пара современности с точки зрения позиций в мировом рейтинге. Теперь Янник и Анна могут покорить единственное достижение, в котором их превосходили ближайшие преследователи в этой условной гонке влюблённых спортсменов. Австралиец Алекс де Минор и британка Кэйти Бултер ранее смогли выиграть титулы в один день, а теперь у Синнера и Калинской есть шанс составить им компанию.

В субботу Янник обыграл китайца Чжан Чжичжэня (6:4, 7:6) и вышел на поляка Хуберта Хуркача в финале травяного «пятисотника» в Галле. Анна чуть позже дожала белоруску Викторию Азаренко (6:1, 7:6, 6:1).на этой же стадии турнира в Берлине. В решающем матче она сразится за титул с американкой. Пока непонятно, какой именно, ведь полуфинальный матч Джессика Пегула – Кори Гауфф был прерван из-за дождя при счёте 7:5, 6:6 (3:1) во втором сете.

В начале недели «Чемпионат» выпустил материал о Синнере и Калинской, в котором оценивал вероятность синхронных побед итальянца и россиянки на турнирах этой недели. Выход Янника в финал практически не ставился под сомнение, поскольку он первая ракетка мира и неплохо играет на траве. Итальянец в итоге подтвердил свой класс, хотя несколько настораживает необходимость трёх сетов для прохода Таллона Грикспора, Фабиана Марожана и Ян-Леннарда Штруффа.

Янник Синнер на турнире в Галле Фото: David Inderlied/Getty Images

Были резонные сомнения в способности Калинской добраться до решающего матча Берлина, ведь по сетке ей светили встречи с чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушевой, а также входящими в топ-4 рейтинга WTA Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной. Отмечалось, что все эти звёздные теннисистки не станут стремиться любой ценой взять титул в столице Германии и будут беречь силы на турнир «Большого шлема» Уимблдон. По большому счету так и получилось.

Вондроушова и Соболенко снимались с матчей с Калинской в первом сете, чувствуя дискомфорт в бедре и спине соответственно. Маркета сделала это при счёте 5:5, а Арина – когда на табло горели цифры 5:1 в пользу Анны. То есть Калинская вполне могла одолеть этих соперниц в полноценном матче, но Вондроушова и Соболенко решили не рисковать и прекратили борьбу досрочно. Их право, а россиянка благодаря этому сэкономила силы. Данное обстоятельство очень важно, поскольку матчи в Берлине часто откладывались из-за дождя.

Вышеупомянутая Рыбакина до противостояния с Калинской не дотянула. Елена снялась в первом сете четвертьфинала с Викторией Азаренко при счёте 1:3 из-за болей в животе. Как бы то ни было, бывшая первая ракетка мира Азаренко даже в 34 года тоже очень опасная соперница. Калинская обыграла Викторию в трёх сетах и заслуженно вышла в финал. Анна сделала это чуть позже своего возлюбленного. Результат матча Синнера россиянка узнала уже во время интервью на корте от телеведущего.

«Я просто стараюсь быть не хуже него (смеётся). У него потрясающий год. Сегодня было сложно, потому что обычно я смотрю матчи Янника, а в этот раз мы такие: «Что поделать». Увидим, получится ли завтра посмотреть матчи друг друга онлайн. Поздравляю его, я ему сейчас напишу сообщение. Я очень рада», — сказала Калинская.

Анна Калинская на турнире в Берлине Фото: Luciano Lima/Getty Images

Посмотреть финалы друг друга Янник и Анна вряд ли смогут, ведь в выходные они зачастую начинаются примерно в одно время вскоре после обеда. Хотя в Берлине часто вмешивался фактор дождя, так что ничего исключать нельзя. Зато отпраздновать завоевание титулов в один день, повторив недавнее достижение де Минора и Бултер в Хертогенбосхе и Ноттингеме (а до этого в Акапулько и Сан-Диего), они вполне могут. Конечно, заранее записывать Синнера и Калинскую в победители Галле и Берлина не стоит, но шансы на успех достаточно высоки.

Янник – фаворит финала с Хуркачем. Да, у итальянца могут возникнуть определённые проблемы, ведь Хуберт славится мощнейшей подачей и является лидером прошлого сезона по количеству эйсов в ATP-туре. На траве подача – серьёзное оружие и преимущество. Как упоминалось выше, Синнер затратил три сета для победы над Грикспором, Марожаном и Штруффом. Итальянец проводил в этих встречах более двух часов на корте, что, по его собственному признанию, является слишком большим показателем для травы и утомляет.

Хуркач на пути к финалу со всеми соперниками разобрался в двух сетах, в том числе в субботу одолел второго сеяного Александра Зверева (7:6, 6:4) за 94 минуты. Хуберт наверняка сохранил достаточно свежести, чтобы как минимум навязать Яннику достойное сопротивление. Поляк является не таким уж удобным соперником для итальянца – по личным встречам наблюдается равенство 2:2, причём поляк ведёт 2-1 на любимом для Синнера харде, а единственное поражение потерпел на медленном грунте в Монте-Карло. Тем не менее всё это было до восхождения Синнера на доминирующий топ-уровень во второй половине сезона-2023. Сейчас Янник значительно стабильнее Хуберта.

Калинская, напротив, выступит аутсайдером во встрече со второй ракеткой мира Кори Гауфф или №5 Джессикой Пегулой. Как бы то ни было, шансы Анны на титул довольно приличные, с кем бы она ни сыграла. Пегула всё-таки видится более вероятной оппоненткой, поскольку взяла первый сет в матче с Гауфф и ведёт с мини-брейком на тай-брейке второй партии. Джессика пока входит в топ-5 рейтинга WTA, но в сезоне-2024 она испытывает явные проблемы с качеством игры на корте. Стоит отметить, что Пегула пропустила два месяца грунтового сезона, включая «Ролан Гаррос», из-за различных травм. Она вернулась на траве и вылетела во втором круге Хертогенбосха от 318-й ракетки мира Александры Крунич, но в Берлине вроде как более-менее набрала форму. Пегула даже на пике часто нервничает в решающих матчах, и с однозначной уверенностью ставить на неё в финале с Калинской нельзя.

Даже если пауза пойдёт на пользу Гауфф и она совершит камбэк, то это тоже приемлемый вариант для Калинской. Во-первых, Кори придётся играть полтора матча за день. Во-вторых, Гауфф не слишком впечатляет уровнем тенниса в последнее время. Да, Кори поднялась с третьего на второе место в рейтинге по итогам «Ролан Гаррос», но в августе и сентябре ей предстоит защищать 3000 очков за победы в Цинциннати и на US Open, что грозит серьёзным откатом вниз в случае невнятного выступления. В общем, непобедимой 20-летнюю Гауфф прямо сейчас точно нельзя назвать.

Что можно сказать в итоге? Синхронные титулы Синнера и Калинской в Галле и Берлине – реалистичный сценарий, пусть и далеко не гарантированный. Янник и Анна наверняка будут держать в уме ситуацию де Минора и Бултер, что может стать как фактором дополнительной мотивации, так и лишнего давления. В любом случае отношения точно не пошли во вред итальянцу и россиянке. Янник почти сразу после начала романа с Калинской стал первой ракеткой мира. Анна по итогам Берлина впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга WTA (как минимум на 17-е место) и на этом «пятисотнике» может взять крупнейший титул в своей карьере. Одновременные победы в Германии станут очень приятным моментом для пары, но даже если этого не случится, Калинская и Синнер наверняка не будут слишком грустить.