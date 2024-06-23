Мирра начала травяной сезон с обидного поражения. Она отдала тяжёлый трёхсетовик украинке

А Екатерина Александрова в Бад-Хомбурге вышла во второй круг с лёгкой победой и «баранкой».

Короткий и насыщенный травяной сезон продолжается женским турниром серии WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), где в одиночном разряде сыграют сразу семь россиянок. Две из них — Екатерина Александрова и Мирра Андреева — начали свой путь на этих соревнованиях уже в воскресенье, 23 июня.

Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является чешка Катержина Синякова. Лучший результат среди отечественных теннисисток в прошлом году показали Людмила Самсонова и Анна Блинкова — они добрались до четвертьфинала.

Что касается Александровой и Андреевой, то в прошлом году девушки не участвовали на этом турнире, поэтому защищать очки на грядущей неделе им не придётся. В целом обе теннисистки в Бад-Хомбурге выступят впервые.

В стартовый игровой день россиянки сыграли первым запуском. Александрова, занимающая в рейтинге WTA 20-е место, сразилась с 64-й ракеткой мира Надией Подороской. Для теннисисток эта встреча стала четвёртой в карьере и первой на траве. Ранее счёт в их противостоянии был 2-1 в пользу Екатерины, а прошлая битва состоялась три года назад.

Немного в разном темпе начали сегодняшнюю встречу теннисистки: Александрова оперативно забирала свои подачи, а на приёме пыталась цепляться и биться за брейк-пойнт. Аргентинка стремилась тактическим разнообразием и мощью переигрывать соперницу, а россиянка хотела забирать очки своей подачей и короткими розыгрышами, при этом для чистой игры первой не хватало точности ударов, а второй — концентрации и силы.

Не всё легко удавалось Александровой, но в восьмом гейме она смогла сделать брейк, следом вынудить Подороску на несколько ошибок и за 36 минут со счётом 6:3 завершить первый сет.

Екатерина Александрова Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Вторая партия началась с брейка Александровой, так как всё чаще Подороска стала ошибаться и сама отдавать очки россиянке. Несмотря на это, аргентинка заработала брейк-пойнт в следующем гейме, но активные действия россиянки не позволили его реализовать. После этого игра полностью перешла в руки Екатерины.

Подороска во втором сете не смогла взять ни одну свою подачу, а Александрова, здорово действующая и в атаке, и в обороне, смогла завершить партию с «баранкой» и на эту встречу потратить всего час. В следующем круге Екатерина встретится с победительницей встречи Донна Векич/Лючия Бронцетти.

Прошлый сезон сложился для Александровой очень удачно: она выиграла титул в Хертогенбосхе, дошла до полуфинала в Берлине и сыграла в четвёртом круге Уимблдона. В этом году защитить трофей в Нидерландах Екатерина не смогла, так как уступила в полуфинале Людмиле Самсоновой, а в столице Германии она завершила борьбу во втором круге после поражения от Кори Гауфф.

Мирра Андреева, напротив, в прошлом сезоне на траве поучаствовала лишь на Уимблдоне, где прошла через квалификацию и добралась до четвёртого круга. На травяных турнирах WTA категорией ниже, чем «Большой шлем», 17-летняя спортсменка ранее не участвовала.

В Бад-Хомбурге Мирра (23-я ракетка мира) начала свой путь матчем с Даяной Ястремской (27). Для девушек эта встреча стала третьей в карьере и первой на траве: ранее счёт в их противостоянии был 2-0 в пользу россиянки.

Мирра начала встречу с неплохой игры как на приёме, так и на подаче, но безошибочными действия россиянки всё же назвать было нельзя. Почти 100% розыгрышей проходили на задней линии и завершались скорее чьей-нибудь ошибкой, нежели активно выигранным ударом.

Настроила Андреева игру к восьмому гейму, когда стала чище играть в обмене на задней, чередовать темп и вращение ударов, выбивать соперницу из комфортного для неё ритма. Вынуждала россиянка ошибаться Ястремскую, и в важнейшем девятом гейме украинка из-за этого отдала свою подачу. Следом Мирра под ноль взяла свою мини-партию и за 37 минут со счётом 6:4 завершила первый сет.

Почти по всем статистическим данным Андреева превзошла в стартовой партии Ястремскую: по проценту попадания первой подачи (71 у россиянки против 63 у украинки), количеству виннеров (4 – 2), невынужденных (9 – 13) и эйсов (3 – 2). Лишь двойных ошибок у Мирры было больше (2 – 0).

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ястремская взяла долгую паузу между партиями, вернулась на корт и стала оказывать давление на Андрееву. Чаще старалась украинка переходить в атаку, и это помогло ей при счёте 2:1 сделать брейк, а к пятому гейму – набрать восемь активно выигранных ударов.

Однако в тот момент, когда Даяна вышла подавать на сет, у неё совсем разладилась игра, пришли несколько двойных ошибок, и преимущество ускользнуло из рук. Но ненадолго. В следующем гейме при счёте 4:5 Мирра не смогла взять ни одного очка, неприятно упала и позволила Ястремской всё же забрать эту партию.

С очень упорной борьбы начали теннисистки решающую партию. В первом же гейме на своей подаче, что длился семь минут, Андреевой пришлось отыгрывать брейк-пойнты и обороняться от активных атак Ястремской. Отличная подача и терпение в этой мини-партии спасли россиянку.

Равную игру демонстрировали теннисистки, что отражалось и на счёте. Но первой в этом сете расклеилась Мирра: она вновь поскользнулась и упала, в восьмом гейме отдала свою подачу и в следующей мини-партии, когда Ястремская вышла подавать на матч, не смогла отыграть матчболы. Украинская теннисистка впервые переиграла Андрееву и за 2 часа 6 минут завершила встречу со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Во втором круге Ястремская сыграет с победительницей встречи Анжелик Кербер/Диана Шнайдер. За всеми событиями из Бад-Хомбурга и с других турниров следите на «Чемпионате».