Калинская упустила 5 матчболов и проиграла финал Берлина. Но впервые станет 17-й ракеткой

Анна вела с брейком в третьем сете и была близка к титулу. Но Джессика Пегула оказалась сильнее.

В воскресенье, 23 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине состоялся финальный поединок. Участницами решающего противостояния в столице Германии стали российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, и пятая ракетка мира Джессика Пегула из США, имевшая четвёртый номер посева.

Калинская вышла в финал после того, как провела два матча за день. Из-за дождей, которые шли в Берлине едва ли не каждый день, в расписание то и дело приходилось вносить изменения. В субботу, 22 июня, россиянка по очереди выбила из сетки двух чемпионок Australian Open из Беларуси. Сначала Анна прошла Арину Соболенко, после того как та при счёте 1:5 не в свою пользу снялась из-за повреждения правого плеча, а потом одолела Викторию Азаренко — 6:1, 6:7, 6:1.

Что касается Пегулы, то она довела дело до победы в отложенной встрече с чемпионкой US Open — 2023 Кори Гауфф. Вчера во время тай-брейка во втором сете пошёл дождь, и доигровка состоялась уже сегодня. Джессика дожала соотечественницу — 7:5, 7:6 (7:2). И, отдохнув немного, приготовилась играть с Калинской.

Для Пегулы этот финал стал первым в сезоне и 11-м — в карьере. Из предыдущих 10 титульных встреч американка выиграла четыре. Калинская же лишь во второй раз в карьере получила возможность побороться за титул на уровне WTA. В феврале этого года россиянка в финале Дубая в драматичной борьбе уступила бойкой итальянке Ясмин Паолини — 6:4, 5:7, 5:7.

Ранее Калинская и Пегула лишь однажды играли друг с другом. В полуфинале турнира в Вашингтоне в 2019 году сильнее оказалась американка — 6:3, 3:6, 6:1. В этот раз россиянке не удалось взять реванш. В первом сете Пегула быстро повела 3:0 с брейком. Калинская ни одного из этих геймов не отдала без борьбы, но соперница в важные моменты действовала чуть точнее. После этого россиянка вызвала врача. Анна легла на корт, и физиотерапевт массировал ей ноги и поясницу.

Вскоре Калинская и вовсе покинула корт, на который вернулась спустя несколько минут. Стало тревожно, особенно если вспомнить, скольким теннисисткам приходилось досрочно заканчивать игру на этой неделе.

Перерыв пошёл Анне на пользу. Она забрала свой гейм, а затем теннисистки выдали пять брейков подряд на двоих. У Калинской всё было в порядке с подачей как таковой (80% попадания первой за партию), но вот в обменах Пегула зачастую выглядела лучше. Тем не менее американка при 5:4 не подала на сет. Счёт сравнялся (5:5), и, взяв ещё по гейму на подаче, теннисистки стали готовиться к тай-брейку. И в нём россиянка уничтожила соперницу: 7:0! Анна в концовке партии, длившейся 49 минут, играла идеально, а Джессика только и делала, что ошибалась.

Анна Калинская на турнире WTA-500 в Берлине в 2024 году Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Во втором сете Калинская, как и в первой партии, ни разу не вела в счёте. Пегула в первом же гейме взяла её подачу, после чего какое-то время держала соперницу на дистанции. В шестом гейме россиянка сделала ответный брейк — американка отдала подачу с 30:0, после чего бросила ракетку. Однако Джессика, в целом игравшая активнее соперницы, сразу оформила второй брейк, а в 10-м гейме подала на партию — 6:4 за 38 минут.

В решающем сете Калинская наконец-то смогла захватить инициативу. В четвёртом гейме она забрала подачу Пегулы — та вновь всё упустила, имея 30:0. В важнейшем пятом гейме россиянка ушла с брейк-пойнта — 4:1. А вот защитить следующую свою подачу из-за собственных ошибок не смогла, взяв лишь одно очко. После этого американка сравняла счёт — 4:4.

Джессика Пегула на турнире WTA-500 в Берлине в 2024 году Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Девятый гейм начался кошмарно. Анна подарила сопернице тройной брейк-пойнт, то есть скрытые матчболы. Но не дрогнула в этот критический момент, отыгралась, затем спасла ещё один брейк-пойнт и выиграла подачу. 10-й гейм мог стать последним, но, к сожалению, не стал. Калинская заработала двойной матчбол на приёме, потом ещё два, однако не использовала их, всякий раз ошибаясь в обменах. И Пегула снова сравняла счёт — 5:5.

11-й гейм Калинская забрала без проблем, а в 12-м упустила ещё один матчбол — как следствие, пришлось играть тай-брейк. После перехода (3:3) Анна не выиграла ни одного очка, и Пегула победила — 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) за 2 часа 32 минуты.

Вот так Калинская вновь потерпела поражение в финале. Несмотря на это, в ближайший понедельник Анна, которая за выход в финал заработала € 76 225, впервые в карьере станет 17-й ракеткой мира. Пегула, завоевавшая первый титул в сезоне и пятый в карьере, останется на пятом месте. Она получит € 123 480.

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На следующей неделе пройдут два «пятисотника». В Бад-Хомбург (Германия) заявились сразу семь россиянок: Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и Анна Блинкова. А в Истбурне (Великобритания) из наших сыграют Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и пробившаяся через квалификацию Элина Аванесян.

При этом Александрова уже вышла во второй круг в Бад-Хомбурге. А вот Мирра Андреева в первом раунде проиграла украинке Даяне Ястремской.