Уимблдон начнётся без Анны Дмитриевой. Ушла легенда советского и российского тенниса

Последняя неделя июня началась с грустной новости. На 84-м году скончалась прославленная советская теннисистка Анна Владимировна Дмитриева. Об этом сообщил журналист Юрий Рост в своём телеграм-канале.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит.

И вы знали её. Дочь Владимира Дмитриева, великого сценографа, главного художника того довоенного МХАТа, друга Булгакова. Сама Аня — красивая женщина, великая теннисистка (многократная абсолютная чемпионка), выдающийся телевизионный спортивный комментатор и организатор лучших спортивных программ. Образованная, умная, тонко понимающая всё, добрая, терпимая… Глава большой и прекрасной семьи — детей, внуков, правнуков… Из той, из уходящей московской интеллигенции. Или ушедшей уже?

Ане и соврать было неловко. Один раз за нашу полувековую дружбу с ней, с её мужем Дмитрием и детьми Мариной и Митей я пытался обмануть её в мелочи и помню до сих пор, хотя она даже не упрекнула. Господи, ну как напишешь о счастье человеческого общения, ушедшем навсегда?!» — написал он.

Дмитриева начала заниматься теннисом в начале 1950-х. В 1953 году её по совету Нины Тепляковой, одной из ведущих советских теннисисток 1930-х годов, отдали в теннисную секцию спортобщества «Динамо». С 16 лет Анна получила разрешение выступать во взрослых турнирах. И уже в 1956-м стала чемпионкой Москвы в женском парном и смешанном парном разрядах, а в 1957 году — и в одиночном разряде, после чего получила звание мастера спорта.

Анна Дмитриева Фото: РИА Новости

В 1958 году СССР вступил в Международную федерацию тенниса (ITF), и Дмитриеву включили в состав первой советской команды на Уимблдоне, Анна дошла до одиночного финала среди юниорок. В 1959-м Дмитриева наряду с Андреем Потаниным стала первым нашим участником взрослого ТБШ, выступив на Уимблдоне.

Дмитриева неоднократно играла на турнирах «Большого шлема» уже на взрослом уровне. В миксте (вместе с Александром Метревели) в 1967-м дошла до четвертьфинала Уимблдона. И в таком же сочетании в том же году вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

В рейтинге сильнейших теннисисток Европы Анна поднималась на третью строчку. На протяжении пяти лет (1959, 1961–1964) спортсменка возглавляла советский рейтинг. В одиночном разряде она 12 раз выигрывала турниры ITF, а в парном — 13. Отличительной чертой Дмитриевой было умение быстро и правильно прогнозировать действия соперниц на площадке. Тактика нападения, разнообразные удары у сетки, сильные, чуть подкрученные удары с задней линии стали главной особенностью её игры.

В 1964 году Дмитриева получила звание заслуженного мастера спорта. Она 18 раз становилась чемпионом страны во всех разрядах. По окончании активной теннисной карьеры в 1969–1973 годах Анна работала тренером. Но в её жизни был не только теннис. Дмитриева училась на французском отделении филологического факультета МГУ и окончила его в 1966 году. В 1972-м вышла её книга «Играй в свою игру». Однако по окончании спортивной карьеры теннисистка ушла не в филологию, а в журналистику. С 1975 года она работала в качестве спортивного комментатора.

Анна Дмитриева Фото: РИА Новости

Дмитриева много лет провела на Гостелерадио СССР, а затем, с 1991 года, и на российском телевидении. В 1995–1999 годах она вела репортажи с Уимблдона в паре с Метревели. В 1997 году Анна была удостоена премии «Золотой микрофон» как лучший спортивный комментатор российского телевидения. Под руководством Дмитриевой работал известный комментатор Василий Уткин, скончавшийся в марте этого года. Уткин рассказывал, что стал комментатором благодаря Дмитриевой.

Юрий Розанов, Василий Уткин, Анна Дмитриева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2004 году Анну Дмитриеву внесли в списки Зала российской теннисной славы, а в 2007-м она получила звание заслуженного работника культуры РФ (2007). До последних дней жизни Анна Владимировна внимательно следила за теннисом и регулярно давала экспертные комментарии на «Чемпионате». Любовь к игре она пронесла через всю жизнь.

«75 — не хочется об этом думать. Когда эта дата пройдёт, а она пройдёт, я буду продолжать заниматься всем тем, что мне нравилось делать раньше», — говорила Дмитриева в интервью «Чемпионату» в 2015 году, когда ей исполнилось 75 лет.