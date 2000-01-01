Главные достижения Анны Дмитриевой
На 84-м году жизни скончалась теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева. У Анны Владимировны была блистательная карьера как на корте, так и на телевидении. Мы собрали главные достижения легенды нашего тенниса.
Чемпионка СССР
На счету Дмитриевой 18 титулов чемпионки СССР в трёх разрядах. Анна Владимировна пять раз была лучшей в одиночном разряде, девять раз — в женском парном и четыре раза — в смешанном.
Международные турниры
Анна Владимировна выиграла 12 турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). В 1964 году Дмитриева была третьей в списке самых сильных теннисисток Европы.
Турниры «Большого шлема»
В 1958 году Дмитриева дошла до финала юниорского «Уимблдона». Это был первый раз, когда советские спортсмены поехали на ТБШ в Великобританию.
Турниры «Большого шлема»
На турнирах «Большого шлема» лучший результат Дмитриевой в одиночном разряде — 1/8 финала на Уимблдоне (1960), US Open (1962) и на «Ролан Гаррос» (1967), в парном — полуфинал на Уимблдоне (1963), в смешанном — четвертьфинал на Уимблдоне (1967).
Награды
В 1964 году Анна Владимировна стала заслуженным мастером спорта СССР, а в 2004 году её ввели в Зал славы российского тенниса.
Журналистские успехи
В 1997 году Дмитриева стала лауреатом «Золотого микрофона» как лучший спортивный комментатор, а в 2008 году — премии «Телегранд». В 2007 году Анне Владимировне присвоили звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.
Главные достижения Анны Дмитриевой на корте и на телевидении
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