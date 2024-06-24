«Теннис ассоциируется с вашим голосом». Чтим память легендарной Анны Дмитриевой

В понедельник, 24 июня, не стало Анны Владимировны Дмитриевой. Легендарная теннисистка и комментатор ушла на 84-м году жизни.

Анна Владимировна была важным человеком и на корте в своё время, и за его пределами. Она много привнесла в отечественный теннис и стала мэтром спортивной журналистики, вырастила плеяду корреспондентов и комментаторов – тех, кто ещё долгие годы будет продолжать её дело и быть отголоском того времени, что Анна Владимировна нам подарила.

Коллеги и теннисисты выразили свои соболезнования семье Дмитриевой и поделились воспоминаниями о ней. Все в один голос сказали о доброте, отзывчивости и таланте Анны Владимировны, а также вспомнили о временах работы с ней.

Дмитрий Чуковский, сын Анны Дмитриевой, рассказал, что долгие годы его мама публично не рассказывала о своей болезни. И это было «в её духе».

«Мама давно болела, но стойко с этим справлялась. Многие не догадывались о её болезни на протяжении многих-многих лет. Это было в её духе. Заболевание было серьёзным, но не хотелось бы говорить о подробностях недуга. В последние дни общался с мамой, и она чувствовала себя очень плохо.

Мне достаточно сложно говорить о своей маме. Я даже не представляю, какой она была спортсменкой, только читал и слушал рассказы других людей. Но мама была просто умной женщиной, и за всю мою жизнь она ни разу не сказала ни одного слова чуши или глупости. Это полностью характеризует её как человека», — приводит слова Чуковского Sport24.

Из коллег одним из первых об Анне Владимировне высказался Дмитрий Губерниев.

«Анна Дмитриева… Светлая память… Каждый раз, когда мы встречались, мне хотелось встать на колени и целовать Анне Владимировне руки… Невероятная женщина, икона комментаторского стиля… Спасибо Вам за всё…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Анна Дмитриева Фото: Федерация тенниса России

Об Анне Владимировне этим утром также вспоминала Федерация тенниса России. В своих социальных сетях ФТР написала те достижения, что записала на свой счёт Анна Дмитриева во время спортивной и журналистской карьеры. А вице-президент федерации для «Чемпионата» поделился тем, какой он запомнил Анну Владимировну.

«Анна Владимировна была лучшей во всём, что она делала. Она была первопроходцем в теннисе, добившись успехов на больших турнирах. Вспомнить её результаты на Уимблдоне, на других крупных турнирах. Она была первой, чьё имя узнал весь мир. Потом её голос знали миллионы людей, кто слушал теннисные репортажи и по другим видам спорта».

О том, как Анну Владимировну за её комментарий полюбили болельщики, вспомнила и российская теннисистка Светлана Кузнецова.

«Анна Владимировна, спасибо за вашу любовь к теннису и за всё, что вы для него сделали. Все мы познавали теннис под вашим руководством, и наш спорт с детства ассоциируется с вашим голосом. Светлая память, мои глубочайшие соболезнования семье Анны Дмитриевой», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Трогательные слова об Анне Владимировне оставили комментаторы, выросшие под её крылом и присмотром. Чувствами от совместной работы поделился спортивный журналист Денис Казанский.

«Рядом с её директорским кабинетом в Останкино, на восьмом этаже, всегда чуть останавливаешься. Шагаешь с трепетом. Потому что аура. Нельзя спешить. Не суетись. Жизнь идёт. Принимай каждое мгновение достойно. <…> Нам всем повезло с её выбором профессии. Потому что остался голос Анны Владимировны во многих эфирах, теннисных и спортивных. Чтобы мы всегда светло улыбались её удивительному спокойному тембру, который объединял нас у экранов, помогал сопереживать и всегда узнавать что-то новое. Про мир. И про себя. Спасибо, Анна Владимировна. Вы делали наш мир лучше», — написал Казанский в социальных сетях.

А футбольный комментатор Дмитрий Шнякин вспомнил, как Анна Владимировна однажды поверила в него.

«Сегодня ушла моя телевизионная мама. Профи, который сразу поверил в меня, дал несколько больших шансов. Она поверила в меня и в десятки других людей, без неё не было бы «НТВ-Плюс», каким мы знали канал.

Комментатор с очень узнаваемыми манерой работы и голосом. Человек, умевший согреть словом, встряхнуть им или указать путь. Причём получалось всегда лаконично и точно в цель. Красивая женщина с особенным шармом и юмором. Спортсменка элитного уровня. И личность с богатейшей жизненной историей», — поделился Шнякин в своём телеграм-канале.