Дерби Андреевой и Кудерметовой: все россиянки в квалификации Уимблдона-2024

С 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания) пройдёт Уимблдон. Это единственный травяной турнир «Большого шлема». В последнюю неделю июня состоятся квалификационные соревнования, по итогам которых обе одиночные сетки пополнятся 16 теннисистами и теннисистками. И если в мужской сетке отбора россиян нет, то в женскую заявились сразу 10 наших соотечественниц. Кто же попытается прорваться в основу лондонского мэйджора?

Эрика Андреева (99-я ракетка мира), Полина Кудерметова (183)

Год назад Андреева-старшая дебютировала на Уимблдоне, проиграв во втором раунде квалификации. Она трижды играла в основных сетках турниров «Большого шлема», но не выиграла пока ни одной встречи. В первом круге будет российское дерби: Эрика, получившая пятый номер посева, сыграет с Кудерметовой-младшей, которая впервые попробует пробиться в основную сетку Уимблдона. Пока она лишь раз играла в основе на мэйджорах. На Australian Open — 2023 Полина проиграла в первом раунде. Победительница дерби выйдет во второй круг, а если и там победит, то, не исключено, сразится с 31-й сеяной Сюзан Ламенс из Нидерландов.

Мария Тимофеева (100)

На Australian Open Тимофеева сотворила сенсацию, дойдя аж до четвёртого круга на дебютном для себя мэйджоре. На «Ролан Гаррос» в этом году она проиграла в первом раунде, а в основе Уимблдона ещё не играла. В 2023-м Мария выбыла в первом круге квалификации. В этот раз её первой соперницей станет австралийка Оливия Гадеки. А в финале отбора Тимофеева может сыграть с испанкой Мариной Бассольс-Риберой (31).

Камилла Рахимова (102), Виталия Дьяченко (—)

Год назад Рахимова впервые сыграла в основной сетке Уимблдона, но уступила тогда в первом раунде. Пока что её лучший результат на ТБШ — третий круг (US Open — 2021 и прошлогодний «Ролан Гаррос»). 33-летняя Дьяченко пять раз играла на Уимблдоне, но дальше первого круга прошла лишь однажды. В 2018 году она добралась до третьего раунда, и это лучший её результат на мэйджорах. В первом круге квалификации Камилла и Виталия сыграют с немкой Моной Бартель и американкой Робин Монтгомери соответственно, а если победят, то выйдут друг на друга. В финале их может ожидать австралийка Астра Шарма (27).

Анастасия Захарова (159)

Захарова, как и Тимофеева, неплохо выступила на дебютном Australian Open. В Мельбурне она добралась до третьего круга. А вот на Уимблдоне у Анастасии пока что одно поражение в квалификации-2023. В этот раз ей в соперницы досталась сеяная бразильянка Лаура Пигосси (11). В финале Захарова может попасть на представительницу Венгрии Панну Удварди (11).

Екатерина Макарова (181)

У Макаровой пока нет побед не только в основных сетках ТБШ, где она ни разу и не участвовала, но даже в квалификациях — пять поражений в пяти матчах. В этот раз она попробует впервые попасть в основу Уимблдона. Екатерина начнёт отборочный турнир матчем с румынкой Анкой-Алексией Тодони. Во втором круге ей может попасться австралийка Кимберли Биррелл (32), а в финале — бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Арина Родионова (7).

Анастасия Тихонова (190)

Тихонова пока ни разу не играла в основных сетках мэйджоров, а на Уимблдон даже не пыталась пробиться. Её первой соперницей станет Кэрол Чжао из Канады. Если Анастасия обыграет её, то во втором круге сразится либо с венгеркой Анной Бондарь (9), либо с Юлией Стародубцевой с Украины, а в финале может сыграть с чешкой Сарой Бейлек (22).

Анастасия Тихонова на турнире ITF в Сен-Годене в 2024 году Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Юлия Авдеева (201)

На «Ролан Гаррос» — 2024 Авдеева впервые заявилась в квалификацию мэйджора — и выиграла все три матча в отборе. Однако в основной сетке уступила в первом круге. Квалификацию Уимблдона-2024 Юлия начнёт игрой с Ланланой Тараруди из Таиланда. Во втором раунде вероятна встреча с Чжосюань Бай (Китай, 2), а в финале — с Сачией Викери (США, 29).

Оксана Селехметьева (411)

Селехметьева дважды играла в основных сетках ТБШ, но пока не одержала ни одной победы. Пробиться на Уимблдон она попробует впервые. Первой соперницей Оксаны станет француженка Фиона Ферро, во втором круге возможен матч с мексиканкой Ренатой Сарасуа, имеющей третий номер посева, а в финале — с американкой Маккартни Кесслер (20).

Соревнования в основной сетке Уимблдона начнутся 1 июля. Турнир завершится 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».