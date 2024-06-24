Блинкова и Шнайдер в Бад-Хомбурге обыграли чемпионок ТБШ. Самсонова также идёт дальше

В понедельник, 24 июня, на турнирах WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и Истбурне (Великобритания) проходили поединки первого круга. В этот день на корт вышли сразу несколько российских теннисисток.

Первой из отечественных спортсменок свой матч проводила 15-я ракетка мира Людмила Самсонова. В соперницах у неё была Сара Соррибес-Тормо. Отметим, что по личным встречам вела именно испанка — 2:0.

Россиянка удачно начала очередное противостояние. Людмила быстро повела со счётом 2:0. Примечательно, что в первых двух геймах Самсонова не проиграла ни одного очка. Далее теннисистки держали свои подачи, хотя у нашей соотечественницы регулярно были шансы на приёме. И всё же в девятом гейме Людмила сделала очередной брейк, закрыв сет со счётом 6:3 за 48 минут.

Вторая партия сложилась для второй ракетки России ещё куда проще. Она действовала намного мощнее, активнее, чем её оппонентка. В результате Самсонова отдала лишь один гейм в этом сете Соррибес-Тормо, одержав победу над ней со счётом 6:3, 6:1. Девушки провели на корте 1 час 26 минут. Далее Людмила сразится с действующей чемпионкой соревнований Катержиной Синяковой (Чехия).

Параллельно с Самсоновой в Истбурне за выход во второй круг боролась ещё одна россиянка — Анастасия Павлюченкова. Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года в женском одиночном разряде встречалась со своей «клиенткой» Магдой Линетт. Полька проиграла до этого все три очных матча Анастасии.

В стартовой партии нового поединка Павлюченкова действовала как нельзя лучше. Она с ходу взяла две чужие подачи, а также три гейма на своей подаче. Не успела Линетт оглянуться, как счёт был 0:5. Магда сумела взять в первом сете лишь гейм престижа — 1:6 за 25 минут.

Вторая партия выдалась куда более упорной. В первой половине сета у обеих теннисисток были шансы на приёме, но первой брейк сделала именно Анастасия. 25-я ракетка мира повела со счётом 4:3 и контролировала ход противостояния. Однако при подаче на матч Павлюченкова дрогнула, позволив Линетт сравнять цифры на табло — 5:5. Победительница партии определялась на тай-брейке, где удачливее оказалась именно полька — 7:6 (7:4) за 64 минуты.

На этом Магда не остановилась. При счёте 2:2 она сделала брейк под ноль, а затем подтвердила его — 4:2. Далее у Линетт было ещё несколько брейк-пойнтов, но Анастасия сумела отыграть их. Правда, избежать поражения у Павлюченковой не получилось. Финалистка грунтового ТБШ уступила представительнице Польши со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 4:6 за 2 часа 17 минут. Далее Магда встретится с лучшей из пары Каролина Мухова — Элина Аванесян.

В вечерней сессии игрового дня на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге свои игры проводили также сразу несколько наших соотечественниц. 66-я ракетка мира Анна Блинкова сражалась с чемпионкой US Open — 2019 в женском одиночном разряде Бьянкой Андрееску, которая сейчас занимает лишь 165-е место в рейтинге WTA. 24 июня девушки впервые проводили очный поединок.

Обе теннисистки в стартовой партии играли перепадами. При этом именно Блинкова оказалась немного стабильнее и чуть лучше подавала, чем Бьянка. Один гейм на своей подаче Анна проиграла против двух у соперницы, а при 4:3 взяла подачу с двух брейк-пойнтов, что и стало ключевым моментом сета. В результате россиянка закрыла первую партию со счётом 6:4 за 40 минут.

Второй сет можно было бы назвать нервным, если бы не большой запас Анны по счёту. Она здорово начала сет, сделав два брейка подряд и между ними вытащив свой гейм с трёх брейк-пойнтов. Дальнейший обмен брейками был ей только на руку. Андрееску так и не смогла взять ни одной своей подачи в этой партии, а Блинкова в концовке уверенно подала на матч. За 75 минут Анна добилась победы над чемпионкой американского мэйджора со счётом 6:4, 6:2 и вышла во второй круг, где встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Диана Шнайдер, в свою очередь, также сражалась за выход во второй раунд немецкого «пятисотника» с трёхкратной чемпионкой «Большого шлема». Оппоненткой россиянки стала хозяйка кортов экс первая ракетка мира Анжелика Кербер. Раньше девушки никогда друг с другом не играли. Шнайдер сейчас занимает 47-ю строчку рейтинга WTA, а Кербер — 221-ю.

Первый сет получился очень упорным и интересным. Диана имела в нём преимущество. Она сделала важный брейк при счёте 4:3, однако не подала на партию, а затем немка восстановила равновесие — 5:5. В итоге Шнайдер сумела реализовать преимущество только за шаг до тай-брейка. Она сделала брейк в 12-м гейме, оставив стартовый сет за собой со счётом 7:5 за 50 минут.

Во второй партии представительница России действовала очень чётко. Диана классно подавала, регулярно выполняла виннеры слева и по линии, и кроссом. В целом игра Шнайдер оставила очень приятное впечатление. Она одолела Кербер со счётом 7:5, 6:3 за 1 час и 19 минут. Далее 66-я ракетка мира встретится с украинкой Даяной Ястремской

Последней из россиянок свой поединок сегодня проводила Анастасия Потапова. Соперницей 39-й ракетки мира была китаянка Юань Юэ, которая занимает 38-е место в женской мировой табели о рангах.

Начало дебютного противостояния девушек осталось именно за представительницей Поднебесной. Она с четвёртой попытки сделала брейк в четвертом гейме стартового сета, а затем имела ещё сразу несколько шансов на приёме. В итоге единственного брейка хватило Юэ для победы в партии — 6:3 за 40 минут.

Второй сет получился очень неровным и драматичным. Потапова первой сделала брейк, поведя со счётом 3:1. Затем китаянка взяла сразу три гейма подряд — 4:3 в пользу Юань. Далее в матче снова произошёл парад брейков. При счёте 6:5, 40:40 в свою пользу Анастасия почувствовала себя плохо, взяла медицинский тайм-аут, хотя имела в 12-м гейме сразу два сетбола. После паузы Потапова не дожала противницу. Исход партии определялся на тай-брейке. Но плохое самочувствие спортсменки не позволило ей продолжить борьбу в матче. Анастасия снялась при счёте 3:6, 6:6 (1:4) во второй партии. Во втором раунде Юэ Юань сразится с победительницей пары Дарья Касаткина — Синьюй Ван.

Турниры в Бад-Хомбурге и Истбурне завершатся 29 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».