На Уимблдоне дикий дресс-код и почти нет света. Но это самый особенный турнир в теннисе

С 1 по 14 июля состоится Уимблдон – третий турнир «Большого шлема» в теннисном сезоне. В понедельник уже стартовали матчи квалификации, которые послужат разогревом перед напряжёнными противостояниями в основной сетке

Соревнования в Лондоне привлекают к себе повышенное внимание из-за богатой истории и традиций, а также ряда необычных консервативных правил. Предлагаем ознакомиться с некоторыми особенностями травяного «Шлема», чтобы сложить о нём общее представление.

История и место проведения турнира

Впервые Уимблдон состоялся в далёком 1877 году. Тогда проводили только матчи мужского одиночного разряда. Чемпионом стал британец Спенсер Гор, обыгравший в финале соотечественника Уильяма Маршалла (6:1, 6:2, 6:4). В 1884-м начали играть женские матчи в «одиночке» и парные мужские. Только в начале XXI века ввели женские пары и микст, когда гендерные предрассудки в отношении девушек заметно снизились.

Спенсер Гор – чемпион дебютного Уимблдона в 1877 году Фото: Keystone Features/Getty Images

Характерная особенность Уимблдона – турнир всё время проводился в одном месте, в отличие от других «Шлемов» Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Это Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. Первые травяные корты там построили в 1875 году. Они стали знаковыми в истории тенниса, поскольку на них играли множество легенд из разных поколений. Начиная от того же Гора, других теннисистов XIX века и заканчивая Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

Всеанглийский клуб находится в Уимблдоне, юго-западном пригороде Лондона. Отсюда и название турнира «Большого шлема» на траве. Примечательно, что и здесь Уимблдон отличается от остальных мэйджоров. Все остальные имеют официальное название Открытый чемпионат (Австралии, США, Франции). Да, есть «Ролан Гаррос», но грунтовый «Шлем» в Париже получил такое обиходное прозвище из-за проведения матчей на одноимённом стадионе в столице Франции, названном в честь знаменитого лётчика. Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open постоянно обмениваются уайд-кард для австралийцев, французов и американцев, в то время как Уимблдон держится обособленно и не заключает с ними партнёрские программы. Британцы явно дают понять, что привыкли играть только по своим правилам.

Связь с королевской элитой

Уимблдон отличается особой атмосферой из-за консерватизма и своей элитарной составляющей. Очень часто гостями турнира становятся члены королевской семьи. Кто-то из них вручает награды чемпиону. В последние годы это делала принцесса Уэльская Кэтрин, в девичестве более известная как Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон вручает чемпионский кубок Уимблдона Новаку Джоковичу в 2022 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Самый известный монарх Британии королева Елизавета II теннисом интересовалась, но не слишком увлекалась. Поэтому приезжала на Уимблдон относительно редко – всего четыре раза в истории: в 1957, 1962, 1977 (в честь 100-летнего юбилея) и 2010 годах. В последнем случае Елизавета появилась во Всеанглийском клубе только из-за эпохального матча американца Джона Иснера и француза Николя Маю, которые провели на корте рекордные в истории тенниса 11 часов и 5 минут. Конечно, Елизавета могла гостить на Уимблдоне почаще, учитывая значимость соревнований для страны. С другой стороны, каждое её появление получилось по-настоящему запоминающимся.

Центральный корт и другие площадки

Всего на Уимблдоне используется 19 кортов. Названия у них не самые оригинальные: от №1 до №19. Отсутствует только №13, место которого занимает Центральный корт – главная площадка турнира вместимостью 15 тыс. зрителей с раздвижной крышей. Конечно, он стал настолько современным не сразу, а проходил постепенную модернизацию. Изначально его открыл король Георг V в 1922 году и там могли присутствовать только 10320 зрителей, защиты от дождя не было. Болельщики в последние годы неофициально называют Центральный корт в честь 8-кратного чемпиона турнира Роджера Федерера (рекордсмен по победам в одиночном разряде), но вряд ли щепетильные британцы будут что-то менять. Конечно, Роджер – историческая личность для Уимблдона, однако только из-за этого именем швейцарца не назовут главную арену старейшего «Шлема».

Центральный корт Уимблдона Фото: Matthias Hangst/Getty Images

На Центральном корте есть так называемая «Королевская ложа» на 74 места. На ней имеют право сидеть только члены королевских семей Великобритании и других стран. Вплоть до 2003 года теннисисты кланялись им перед матчами, но позже ритуал отменили. Поклона удостаивалась только Королева Елизавета II в 2010-м. Роджер Федерер и Фабио Фоньини в 2012 году в виде исключения решили поклониться тогдашнему принцу Уэльскому Карлу, нынешнему королю Великобритании Карлу III.

Странная формула посева, которую отменили только после скандала с Надалем

В 1924 году на Уимблдоне впервые применили посев. За основу брали национальность теннисистов. С 1927-го посев сместил акцент на рейтинг игроков, но и здесь британцы решили подчеркнуть свою исключительность. На Уимблдоне действовал специальный комитет, который фактически распределял места по своему усмотрению. Члены комитета опирались не только на текущий рейтинг ATP, а брали за основу ещё результаты игроков на траве в течение последних 52 недель. Необычная система Уимблдона особенно сильно раздражала теннисистов-грунтовиков, ведь они могли пребывать в топ-4 официальной мировой классификации, а на Уимблдоне их порой сеяли за пределами первой десятки. Австриец Томас Мустер из-за этого даже бойкотировал турнир.

Только в 2019 году организаторы согласились внести изменения. Случилось это из-за резкого недовольства испанца Рафаэля Надаля, который был второй ракеткой мира, но получил третий номер посева. А это значило необходимость победить Роджера Федерера и Новака Джоковича для завоевания титула. При ином раскладе испанец мог избежать встречи с одним из них до финала. Рафа в итоге дошёл до полуфинала, где уступил Федереру. Он и его дядя Тони не раз критиковали Уимблдон, их даже поддерживал Новак Джокович.

Консервативные руководители не стали упираться и объявили, что с 2020 года при жеребьёвке посев будет основываться на рейтинге ATP, как и везде. Правда, из-за коронавируса пришлось ждать действия нововведения до сезона-2021, но Рафа смог сломать, казалось бы, неприступную британскую систему.

Всё-таки от некоторых принципов британцы отходят под влиянием времени. Например, ещё в начале 2010-х матчи одиночного разряда у мужчин разрешалось обслуживать только представителям сильного пола, но в последнее время на них начали активно привлекать женщин. Более 100 лет организаторы чтили традицию не начинать матчи игрового дня раньше 14:00 по местному времени. Но в 2019 году они поняли, что это создаёт проблемы с учётом насыщенных сеток и возможных переносов из-за дождя, отсутствия освещения. С тех пор первый запуск начинается в 11:00, хотя на Центральный и корт №1 всё ещё запрещено выходить раньше 14 часов.

Интересный момент по поводу освещения – его нет на всех кортах, кроме двух главных. Причём не из-за неспособности Всеанглийского сделать свет, а по причине нежелания. Британцы считают, что электрификация всех кортов приведёт к тому, что матчи будут затягиваться за полночь, как это бывает на Australian Open и US Open, а болельщикам придётся возвращаться домой в позднее время и не на общественном транспорте, который прекращает ходить в 00:00. Кроме того, на Уимблдоне принято не проводить матчи в первое воскресенье. Перерыв делается для того, чтобы корты можно было обильно полить, провести точечный ремонт травяного покрытия и обновить линии для игр на следующей неделе. С учётом дождливой погоды в Лондоне, отсутствия освещения и частых переносов это становится проблемой. Некоторым игрокам приходится доигрывать в понедельник матчи, начатые в субботу. С 1991 года и это правило пересмотрели. В воскресенье теперь играют при необходимости, хоть и умеренно…

Очень строгий дресс-код

Жёсткие правила дресс-кода являются едва ли не самой знаменитой характерной чертой Уимблдона. В правилах Уимблдона требование о «преимущественно белой» форме официально появилось в 1963-м. Ранее оно действовало негласно и считалось общепринятой нормой. Теннисисты разных эпох периодически жаловались на него, но организаторы оставались непреклонны. Замечания делали даже легендарному Федереру по довольно пустяковому поводу – в 2013-м после первого раунда требовали сменить кроссовки с оранжевой полоской. Роджер послушался и сенсационно проиграл украинцу Сергею Стаховскому во втором круге. Нельзя сказать, что только из-за новой обуви, но ситуация явно выбила швейцарца из колеи.

Особым бунтарством отличался американец Андре Агасси. Он впервые приехал на Уимблдон в 1987 году и был просто в шоке от требований британцев по одежде (и не только). Андре на старте карьеры любил пёстрые и яркие, по-настоящему эпатажные наряды. В 1988-1990 годах он решил просто не приезжать на Уимблдон. Позже Агасси всё-таки вернулся в Лондон и выиграл там титул в 1992-м.

Бунтарь Андре Агасси не сразу принял правила Уимблдона Фото: Bongarts/Getty Images

С течением времени формулировка по дресс-коду даже ужесточилась. В 1995 году в правилах появился пункт о необходимости надевать «почти полностью белую форму». В 2014-м послаблений стало ещё меньше, особенно для девушек.

«Любое нижнее белье, которое либо видно, либо может быть видно во время игры (в том числе из-за пота), должно быть полностью белым, за исключением одной цветной окантовки шириной не более одного сантиметра (10 мм)», — гласили новые правила.

Последнее нововведение оказалось по-настоящему курьёзным. Иногда возникали неловкие ситуации. Например, британка Наоми Броади в том же 2014-м проводила матч без бюстгальтера, поскольку не имела нижнего белья подходящего цвета. Канадка Эжени Бушар (2015) и румынка Михаэла Бузэрнеску (2022) тоже испытывали неловкость из-за правил дресс-кода. Михаэлу вообще заставили менять нижнеё бельё прямо перед матчем. После случая Бузэрнеску организаторы наконец-то опомнились и ослабили хватку. С Уимблдона-2023 девушкам разрешено носить цветное нижнее бельё. Но мужчины по-прежнему должны следить, чтобы не просматривалось ничего тёмного под белой формой.

У судей и болбоев тоже есть свой дресс-код, но он гораздо более щадящий по сравнению с теннисистами. В 1909-2005 годах форма обслуживающего персонала была сделана в зелёных тонах. В 2006-м знаменитый модельер Ральф Лорен предложил выпускать судейскую одежду в классическом британском стиле тёмно-синего цвета в сочетании с белым. С течением времени дизайн претерпевал изменения, но тёмно-синий до сих пор остаётся в тренде для рефери. Есть и некоторые ограничения. Если судьи во время во время работы на корте не одеты в блейзер, то им не разрешено подкатывать длинные рукава рубашек. Для мужчин наличие галстука обязательно. Для судей форма шьётся индивидуально. Женщины могут заказать юбку ниже колен или брюки.

Зрители сталкиваются с требованиями негласного характера. Раньше считалось нормой приходить на арену в элегантной одежде, но сейчас можно носить обычные кроссовки, футболки и джинсы. Конечно, если девушка придёт на арену в каком-то вызывающем наряде, а парень в условных рваных джинсах, их манеры сочтут невежественными. Теоретически могут даже не пропустить на места ближе к корту, но на Уимблдоне уже давно устоялась норма по поводу того, что на трибунах следует сидеть в приличной одежде.

Ужин и бал чемпионов

В 1934 году Уимблдон выиграл британец Фред Перри. До этого представители страны-хозяйки не побеждали на турнире 24 года. В честь столь знаменательного события организаторы решили провести праздничный ужин чемпионов, который в итоге стал традиционным. В 1950-х на торжественном ужине стали проводить бал, который вальсом открывала пара чемпионов в мужском и женском разрядах.

Далеко не все победители Уимблдона радовались участию в вечеринке. После усердной работы в течение турнира им хотелось отдохнуть, а не вести пустые беседы с почтенными леди и джентльменами во Всеанглийском клубе. Танец тоже не вызывал особого энтузиазма,. Исключением являлся разве что Андре Агасси, который уже забыл про бойкот Уимблдона и очень хотел потанцевать со Штеффи Граф после завоевания титула в 1992 году. Андре ждало сильное разочарование. Граф танцевать с ним не хотела и вообще пришла на торжественное мероприятия сугубо для соблюдения ритуальной формальности. Тогда она ещё не знала, что этот странный американец станет её будущим мужем.

С начала 1990-х чемпионы перестали танцевать вместе. Традицию после долгого перерыва возродили только Новак Джокович и Серена Уильямс в 2015 году, сплясавшие под романтическую песню из фильма «Лихорадка субботнего вечера».

Новак Джокович и Серена Уильямс возродили традицию чемпионского танца в 2015 году Фото: Thomas Lovelock — AELTC Pool/Getty Images

Но это было скорее исключение из правил, сейчас чемпионы уже не танцуют. Хотя в 2017 году испанка Гарбинье Мугуруса хотела исполнить вальс с Роджером Федерером, но в итоге не решилась сделать ему предложение, поскольку организаторы на ужине не удосужились даже включить какую-либо музыку.

Клубника со сливками – главный символ Уимблдона

Клубника со сливками – традиционный десерт Уимблдона. Продавать порционную ягоду стали с 1953 года, сливки и сахарную пудру добавили в 1970-м и с тех пор ничего не меняли. Одна порция уимблдонской клубники насчитывает ровно 10 ягод и стоит около £ 2,5. Её выращивают в графстве Кент недалеко от Лондона.

Собирают ранним утром, а потом доставляют во Всеанглийский клуб к 9.00. Клубника для Уимблдона должна обладать определёнными характеристиками. Быть не слишком большой, но при этомочень сочной и не рыхлой. Зрителям продают сорта «Эльсанта» и «Соната», а королевским особам – «Джубили».

Клубника со сливками на Уимблдоне Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Крюшон с использованием ликёра «Pimms» и добавлением кусочков свежего огурца, клубники, яблока, апельсина, листиков мяты и лимонада тоже является неотъемлемым атрибутом Уимблдона. Клубника со сливками более раскручена для массовой публики, но за две недели турнира гости употребляют около 160.тыс. порций ягоды, а бокалов крюшона покупают примерно в два раза больше. Кроме того, продаётся около 30 тыс. бутылок шампанского «Lanson» и 63 тыс. литров разливного пива «Stella Artois» и «Wimbledon». Вообще организаторы очень лояльны в плане алкоголя, который можно покупать не только на территории Всеанглийского клуба. Одному зрителю разрешено принести с собой 0,5 литра пива или вина, но только не в стеклянной таре.

Ястреб Руфус – защитник травяного покрытия Уимблдона

Ещё один символ Уимблдона, но из мира фауны. Трава и семена на кортах Уимблдона привлекают различных мелких птиц, особенно голубей. Для защиты покрытия используется специально обученный ястреб Руфус, «работающий» на турнире с 2007 года.

Ястреб Руфус – один из символов Уимблдона Фото: David Ramos/Getty Images

Раньше на кортах Уимблдона можно было наблюдать огромные скопления голубей. Порой они собирались в группы по несколько десятков особей. Почти 20 лет назад Уэйн Дэвис, основателя компании, занимающейся поставкой ястребов для охраны важных объектов, предложил Уимблдону свои услуги. С тех пор ястреб Руфус охраняет территорию Всеанглийского клуба. Конечно, иногда мелкие птицы проникают на корты, но благодаря Руфусу речь идёт о единичных случаях.

Ястреб стал настоящей звездой Уимблдона. У Руфуса есть свои соцсети, изображения с ним печатают на кружках, одежде и других сувенирах турнира. С птицей часто фотографируются не только болельщики, но и теннисисты, а также представители королевской семьи.

В 2012 году злоумышленники похитили Руфуса прямо из машины Имоджен Дэвис, дочери Уэйна Дэвиса. Они изначально не знали, кого украли. Думали, что речь о какой-то простой птице. Но в СМИ поднялся настолько большой резонанс из-за потери символа Уимблдона, что воры решили не рисковать быть пойманными и оставили его в парке Всеанглийского клуба через пару дней. С тех пор происшествий с Руфусом не наблюдалось и он продолжает делать свою работу на травяном «Шлеме».

Уимблдон стал культурным явлением. Есть даже фильм с одноимённым названием

На территории Всеанглийского клуба в разное время снимали множество художественных и документальных фильмов. Не всегда теннис был в них основной сюжетной линией. Особо примечательной является картина 2004 года под неоригинальным, но столь примечательным названием «Уимблдон». В этой мелодраме показана любовь между стареющим британским игроком (Пол Беттани) и восходящей звездой американского тенниса (Кирстен Данст). Продвижению картины помогала россиянка Мария Шарапова, выигравшая турнир в том самом 2004-м.

Кирстен Данст и Мария Шарапова на премьере фильма «Уимблдон» Фото: Kevin Winter/Getty Images

Фильм не получился шедевральным. Критики сочли его слишком проходным и банальным, но он неплохо передаёт атмосферу вокруг Уимблдона. Турнир «Большого шлема» в Великобритании является самым узнаваемым в мире. У случайного и не следящего за спортом человека можно спросить, что такое Australian Open, «Ролан Гаррос» или US Open. Далеко не каждый в ответе упомянет теннис, в отличие от Уимблдона.

Уимблдон стал явлением в массовой культуре и всегда привлекает к себе повышенное внимание. Некоторые строгие и порой дикие правила на нём вызывают удивление, но никоим образом не влияют на статус турнира. Уимблдон – это дань традициям, великая история и уникальная, ни с чем несравнимая атмосфера. Эти характеристики будут делать турнир особенным ещё многие годы.