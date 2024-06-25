Рыбакина и Соболенко должны разыграть титул на Уимблдоне. Но у обеих — серьёзная проблема

До старта Уимблдона, который пройдёт с 1 по 14 июля, осталось несколько дней. Защищать титул на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета предстоит чешке Маркете Вондроушовой, однако в женском туре всё очень непредсказуемо. Именно поэтому далеко не факт, что мы увидим повторение прошлогодней истории, как в своё время видели победы Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» или доминирование Новака Джоковича в Австралии.

Главными фаворитами нынешнего турнира будут две далеко не чужие для нас теннисистки: белоруска Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Примечательно, что Соболенко сейчас занимает третье место в мировом рейтинге, а Рыбакина — четвёртое. О чём это говорит? О том, что девушки точно не сыграют друг с другом до финала, так как будут разведены по разным частям сетки. Кто-то отправится к Иге Свёнтек, а кому-то предстоит сыграть в одной половине с Кори Гауфф.

Свёнтек не любит и не особо умеет играть на траве, хоть и выигрывала юниорский Уимблдон. В победу Гауфф тоже не верится, в то время как Арина и Елена могут не просто далеко пройти по турнирной метке, но и разыграть между собой титул. У обеих для этого есть всё: роскошная подача, высокий рост и хорошие данные. Соболенко зачастую берёт мощью, Рыбакина более хрупкая, но тоже имеет хороший бэкхенд и форхенд.

Стиль игры обеих очень подходит под быстрые травяные корты, а Рыбакина и вовсе считается одной из лучших в мире специалисток по игре на этом покрытии. Не просто же Лена становилась здесь чемпионкой в 2022 году. Арина Уимблдон ещё не брала, но ведь надо же когда-то начинать. Все данные и возможности, повторимся, для этого есть.

Увы, но у обеих девушек есть общая проблема, которая может им серьёзно помешать. В последнее время и у Арины, и у Елены обострились проблемы со здоровьем. Вспомните, в каком состоянии Соболенко играла на «Ролан Гаррос» в матче с нашей Миррой Андреевой, порой опираясь на ракетку от боли и отсутствия сил. А буквально на днях белоруска отказалась от продолжения борьбы на турнире в Берлине в матче с Анной Калинской. Это был первый отказ Соболенко в карьере!

Про Елену Рыбакину и вовсе отдельный разговор. За последнее время у неё накопилось очень много снятий. Если вспоминать недавние случаи, то были отказ выступать на крупном турнире в Риме, досрочное завершение борьбы на соревнованиях в Дубае (как раз том, где Калинская уступила в финале Паолини), а теперь и уход с корта в матче против Виктории Азаренко на турнире в Берлине из-за болей в животе. Вскоре Рыбакина снялась с «пятисотника» в Истбурне из-за изменения расписания и уже успела потренироваться на кортах Уимблдона.

Елена Рыбакина Фото: Patrick Smith/Getty Images

«Не буду углубляться в эту тему, но я много работаю, много взлётов и падений. Всегда по-разному, но я всегда говорю, что расписание непростое. Каждый старается как можно лучше с этим справляться. Я много играла. Если организм на пределе, я не могу выйти на корт. Если готова не на 100%, то есть риск получить более серьёзные травмы или ещё что. Сейчас есть проблемы по здоровью – аллергия, сон, то есть не то, что в прошлом году, когда у меня были проблемы со спиной. Я лечусь. Всегда есть взлёты и падения. Это теннис, мы стараемся найти лучшее решение, чтобы я была готова к большим турнирам, таким как «Шлемы» или «тысячники», — объясняла своё состояние сама Рыбакина.

Учитывая напряжённый график, двухнедельную продолжительность мэйджора и большую нагрузку на организм за Арину и Елену действительно становится тревожно. Так что хочется пожелать обеим здоровья и добраться до решающей стадии и в очном противостоянии друг с другом определить сильнейшую. Время для подготовки и полного восстановления ещё есть.