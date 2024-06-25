Финал Шараповой, титул Рыбакиной: рейтинг лучших женских решающих матчей Уимблдона

Взяли все битвы за трофей с 2008 года. Какая из них запомнилась вам больше всего?

С 1 по 14 июля в Лондоне пройдёт Уимблдон, единственный турнир «Большого шлема», матчи которого проводятся на траве. Год назад мы составляли рейтинг лучших чемпионок Уимблдона, а в этот раз решили изменить формат, дабы не повторяться. Было принято решение ограничиться 15 финалами, поскольку 10 — слишком мало, а финалы 20-летней давности молодая аудитория «Чемпионата» может просто не помнить. В то же время очевидно, что для российских болельщиков лучший финал, не вошедший в наш нынешний перечень, приключился в 2004 году, когда 17-летняя Мария Шарапова обыграла Серену Уильямс.

Но и в последних 15 женских финалах было что вспомнить. Дважды за этот период за титул боролись российские теннисистки. Но и Мария Шарапова, и Вера Звонарёва до главного трофея не добрались. В 2020 году турнир отменили из-за пандемии, а в 2022-м успеха добилась уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. Какая из встреч оказалась наиболее интересной, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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