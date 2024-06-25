Финал Шараповой, титул Рыбакиной: рейтинг лучших женских решающих матчей Уимблдона

С 1 по 14 июля в Лондоне пройдёт Уимблдон, единственный турнир «Большого шлема», матчи которого проводятся на траве. Год назад мы составляли рейтинг лучших чемпионок Уимблдона, а в этот раз решили изменить формат, дабы не повторяться. Было принято решение ограничиться 15 финалами, поскольку 10 — слишком мало, а финалы 20-летней давности молодая аудитория «Чемпионата» может просто не помнить. В то же время очевидно, что для российских болельщиков лучший финал, не вошедший в наш нынешний перечень, приключился в 2004 году, когда 17-летняя Мария Шарапова обыграла Серену Уильямс.
Но и в последних 15 женских финалах было что вспомнить. Дважды за этот период за титул боролись российские теннисистки. Но и Мария Шарапова, и Вера Звонарёва до главного трофея не добрались. В 2020 году турнир отменили из-за пандемии, а в 2022-м успеха добилась уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. Какая из встреч оказалась наиболее интересной, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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2022. Елена Рыбакина (Казахстан) — Онс Жабер (Тунис) — 3:6, 6:2, 6:2
Рыбакина провалила первый сет. У Елены совсем не шла подача, её главное оружие, и было много невынужденных ошибок. Однако Жабер, сделавшая два брейка в первой партии, во второй стала значительно чаще ошибаться, а Рыбакина, напротив, справилась с волнением и восстановила статус-кво. Решающий сет уроженка Москвы выиграла в том же стиле и завоевала свой первый и пока единственный титул на мэйджорах.
2019. Симона Халеп (Румыния) — Серена Уильямс (США) — 6:2, 6:2
Уильямс не раз и не два пыталась выиграть какой-нибудь «Шлем» после рождения ребёнка, но так и не смогла этого сделать. На Уимблдоне-2019 она вновь остановилась в шаге от титула. Серена начала с 0:4 и так и не смогла по-настоящему войти в матч. Игра не продлилась и часа. Халеп завоевала первый титул на Уимблдоне и второй — на мэйджорах.
2018. Анжелика Кербер (Германия) — Серена Уильямс (США) — 6:3, 6:3
Повторение финала-2016, но с обратным исходом. Уильямс хорошо играла в середине первой партии, а вот начало и концовку партии провалила, — отсюда и результат. Во втором сете Кербер уверенно довела дело до победы. Для немки этот титул стал первым на Уимблдоне и третьим — на ТБШ.
2017. Гарбинье Мугуруса (Испания) — Винус Уильямс (США) — 7:5, 6:0
Уильямс-старшая вернулась в финал Уимблдона спустя восемь лет. В первом сете было много длинных обменов, и у американки был двойной сетбол, но Мугуруса проявила характер и отыгралась, а потом и вышла вперёд. На вторую партию у 37-летней на тот момент Винус уже не хватило сил, и она получила «баранку». Для Гарбинье этот титул стал первым на Уимблдоне и вторым — на ТБШ.
2013. Марион Бартоли (Франция) — Сабина Лисицки (Германия) — 6:1, 6:4
Сенсационный состав участниц финала: 15-я сеяная Бартоли обыграла Лисицки (23). Немка уверенно стартовала, сделав брейк на двух двойных ошибках, но потом вдруг получила скрытую «баранку». Француженка сумела избавиться от излишней нервозности; более того, всё могло закончиться унизительным счётом, ведь во второй партии Марион вела 5:1. Но Сабина всё же не дала сопернице оформить разгром, хотя это мало её утешило.
2021. Эшли Барти (Австралия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3
В начале матча Барти просто-таки сокрушила Плишкову, взяв первые 14 розыгрышей. Вскоре чешка пришла в себя, но спасти сет уже не было возможности. Во второй партии австралийка вела с брейком, подавала на титул, однако позволила сопернице добиться тай-брейка, в котором Каролина оказалась сильнее. Тем не менее решающий сет Эшли провела собранно и выиграла свой первый Уимблдон (и второй мэйджор).
2010. Серена Уильямс (США) — Вера Звонарёва (Россия) — 6:3, 6:2
Один из немногих «российских» финалов Уимблдона. В первом сете Звонарёвой пришлось непросто в геймах на своей подаче, и в конце концов Уильямс смогла сделать брейк — Вера ещё и двойной ошибкой помогла. Во второй партии преимущество Серены было уже более весомым. После игры Звонарёва признала, что Уильямс не позволила ей показать свой лучший теннис. Серена завоевала четвёртый титул на Уимблдоне и 13-й — на ТБШ.
2014. Петра Квитова (Чехия) — Эжени Бушар (Канада) — 6:3, 6:0
Квитова, взявшая свой первый Уимблдон в 2011-м, три года спустя вновь взошла на вершину. Бушар попросту перегорела, и настоящей борьбы в финале зрители так и не увидели — игра продолжалась всего 55 минут. Один из редких случаев в финале, когда кто-то из теннисисток получил «баранку».
2011. Петра Квитова (Чехия) — Мария Шарапова (Россия) — 6:3, 6:4
Второй год подряд до финала добралась россиянка, только в 2010-м это была Звонарёва, а не Шарапова. Для Квитовой это был первый финал ТБШ, но нехватка опыта борьбы на таком уровне её не смутила. Она играла активнее, не слишком много ошибалась и не позволила Марии повторить успех 2004 года. После матча Шарапова сказала, что рассчитывала победить, а Квитова призналась, что изрядно нервничала. Петра вошла в историю как первая чемпион/чемпионка ТБШ, родившаяся в 1990-х.
2023. Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 6:4
Жабер проиграла второй финал Уимблдона подряд. Насколько хорошо туниска начала первый сет, настолько же плохо его закончила. Вондроушова починила подачу, перехватила инициативу и добилась успеха. Во второй партии Онс вела 3:1, но Маркета и в этот раз отыгралась и оформила сенсационную победу, став первой несеяной чемпионкой Уимблдона.
2008. Винус Уильямс (США) — Серена Уильямс (США) — 7:5, 6:4
Серена лучше вошла в игру, но Винус постепенно перехватила инициативу и в конце первого сета уже фактически доминировала на корте. Во втором сете старшая сестра дожала младшую. После матча Серена говорила, что ей мешал ветер. А Винус завоевала пятый титул на Уимблдоне и седьмой — вообще на ТБШ.
2009. Серена Уильямс (США) — Винус Уильямс (США) — 7:6 (7:3), 6:2
В первом сете сёстры уверенно брали свои геймы, за некоторыми исключениями, и неудивительно, что всё закончилось тай-брейком, который выиграла Серена. Во второй партии младшая из сестёр Уильямс оформила реванш за поражение в прошлом году. Так она завоевала третий титул на Уимблдоне и 11-й — на ТБШ. Стоит отметить, что в полуфинале с Еленой Дементьевой Серена ушла с матчбола.
2012. Серена Уильямс (США) — Агнешка Радваньска (Польша) — 6:1, 5:7, 6:2
Радваньска взяла у Серены сет, что уже само по себе небольшой подвиг. В первой партии у польки не получалось почти ничего, а вот во второй она смогла перевернуть ход игры, хотя уступала 1:3. Уильямс рисковала, стараясь сокращать количество ударов в обменах, и ошибалась. Однако в решающем сете доказала своё превосходство. После игры обе теннисистки едва не плакали: Агнешка — от огорчения, Серена — от счастья. Уильямс-младшая выиграла пятый титул на Уимблдоне и 14-й — на мэйджорах.
2016. Серена Уильямс (США) — Анжелика Кербер (Германия) — 7:5, 6:3
В первом сете игра проходила в равной борьбе, и на некоторых отрезках преимущество даже было у Кербер. Но в концовке партии Уильямс воспользовалась неточностями немки. Во второй партии общий характер противостояния не изменился, но ошибки Анжелики ближе под конец сета определили судьбу титула. После матча американка сказала, что эта победа для неё вдвойне ценнее, потому что один из предыдущих финалов ТБШ (AO-2016) она проиграла Кербер. Так Серена завоевала седьмой титул на Уимблдоне и 22-й — на ТБШ, сравнявшись со Штеффи Граф.
2015. Серена Уильямс (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6:4, 6:4
Уильямс сильно нервничала в начале матча: так, в первом гейме она допустила три двойные ошибки! Мугуруса рисковала, вела с брейком, но, как только чуть сбавила обороты, американка этим воспользовалась. Во втором сете Мугуруса уступала 1:5, но не опустила рук раньше времени. Однако её погоня не увенчалась успехом. После матча Серена отдала должное сопернице, сказав, что та заставила её выкладываться на максимум. И добавила, что Мугуруса в будущем выиграет Уимблдон. Прогноз Уильямс, завоевавшей тогда свой шестой титул на Уимблдоне и 21-й на ТБШ, сбылся спустя два года.