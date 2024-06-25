5 россиянок во 2-м круге отбора Уимблдона: Эрика взяла дерби, Рахимову не смутили 17 эйсов

Во вторник, 25 июня, на Уимблдоне состоялись матчи первого круга квалификационного турнира в женском одиночном разряде. На лондонском мэйджоре столько кортов, что все 64 поединка можно провести в один день, лишь бы погода позволяла. В первом раунде отбора приняли участие 10 российских теннисисток, а игр с участием наших было девять — одна из встреч представляла собой дерби. Подробнее о российских участницах квалификации читайте в отдельном материале.

С дерби и начнём. Эрика Андреева, которой в понедельник, 24 июня, исполнилось 20 лет, играла с Полиной Кудерметовой, которая на год старше. Андреева-старшая, посеянная в квалификации под пятым номером, занимает 99-е место в рейтинге WTA, а Кудерметова-младшая является 183-й ракеткой мира.

Андреева первой взяла чужую подачу — в четвёртом гейме. Кудерметовой удался обратный брейк, причём под ноль, но в восьмом гейме Полина вновь сплоховала на подаче. После этого Эрика, записавшая себе четыре эйса за партию, подала на сет — 6:3 за 36 минут. Кудерметову подвели 18 невынужденных ошибок.

Во второй партии всё решили неудачные действия Кудерметовой в своих геймах. Она отыграла брейк-пойнт в первом гейме, а все остальные геймы на своей подаче проиграла, сделав ещё 25 невынужденных. Её не спасли даже два брейка в середине сета. Андреева после 3:3 не отдала ни одного гейма и с первой попытки приняла на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 22 минуты.

Во втором круге Андреева сыграет с Деспиной Папамихаил из Греции, 210-м номером рейтинга WTA.

20-летняя Мария Тимофеева (6), замыкающая топ-100 мировой классификации, вышла на корт с австралийкой Оливией Гадеки, располагающейся на 177-й позиции в классификации.

Первый сет Гадеки выиграла довольно легко, несмотря на плохой процент попадания первой подачи (47), — 6:1 всего за 30 минут. Как ни странно, у Тимофеевой при этом не было ни одного брейк-пойнта. Россиянка за партию допустила 14 невынужденных ошибок при всего трёх виннерсах. Её соперница отметилась двумя брейками.

Второй сет также проходил с преимуществом Гадеки. В четвёртом гейме Тимофеева, проиграв перед этим свою подачу, впервые вышла на брейк-пойнты, но упустила все три. В седьмом гейме Оливия сделала второй брейк, затем не подала на матч, однако в девятом гейме использовала третий матчбол на приёме — 6:1, 6:3 за 1 час 12 минут.

21-летняя Юлия Авдеева, 201-я ракетка мира, сражалась с 19-летней представительницей Таиланда Ланланой Тараруди, идущей 194-й в рейтинге. В первой половине стартовой партии теннисистки сделали по брейку. В девятом гейме Авдеева при 4:4 упустила два брейк-пойнта, а в 10-м позволила сопернице принять на сет. Та додавила её с четвёртого сетбола — 6:4 за 40 минут.

Во второй партии всё решил единственный брейк, который Тараруди сделала в шестом гейме — 4:2. Упустив матчбол на приёме в восьмом гейме, в девятом теннисистка из Таиланда под ноль подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 16 минут. Это был явно не день Юлии: восемь двойных ошибок и 31 невынужденная. (У соперницы — 2 и 8 соответственно.)

181-я ракетка мира Екатерина Макарова встретилась с 19-летней румынкой Анкой-Алексией Тодони, занимающей 141-ю строчку в рейтинге WTA. В первом сете Макарова лишь раз не смогла взять свою подачу, в четвёртом гейме. Но Тодони этого хватило для победы в партии. В девятом гейме россиянка впервые вышла на брейк-пойнт, но не воспользовалась им, и соперница подала на партию — 6:3 за 34 минуты.

Во втором сете Анка-Алексия в своих геймах не оставляла шансов сопернице, а сама дважды сделала брейк — 6:3, 6:2 за 1 час 12 минуты. Екатерина всю игру действовала вторым номером, что отразилось и на статистике. По активно выигранным очкам Тодони наголову разбила Макарову (29 против шести), хотя невынужденных ошибок у неё тоже оказалось больше (25 против 16).

Камилла Рахимова (10), 102-я ракетка мира, вышла на корт с немкой Моной Бартель, которая идёт на 209-м месте в классификации. Тут наконец-то прервалась череда поражений россиянок. (Все матчи, за исключением дерби, выстроены в материале в хронологическом порядке.) Рахимова уверенно забрала первый сет. После счёта 2:2 она не отдала ни одного гейма, хотя в шестом гейме всё же пришлось побороться за подачу. Но Камилла отыграла тогда два брейк-пойнта, а в восьмом гейме подала на партию — 6:2 за 37 минут.

Дальше начались проблемы. У Бартель полетела подача — девять эйсов за сет! — и во второй партии Рахимова ничего не могла с этим поделать. Камилла при 0:5 размочила счёт, однако в седьмом гейме Мона сравняла счёт по партиям — 6:1 всего за 24 минуты.

В решающем сете Бартель довела общее количество эйсов до 17 (один был в первой партии). В пятом гейме немка добилась брейка, и шансы россиянки казались призрачными. Но при 5:4 Мона не подала на матч, и Камилла дожала её — 6:2, 1:6, 7:5 за 1 час 49 минут.

Во втором раунде Рахимова сыграет с 19-летней американкой Робин Монтгомери, 160-й ракеткой мира. В первом круге Монтгомери обыграла Виталию Дьяченко, которая на 14 лет старше. Американка провалила первый сет. Дьяченко могла повесить «баранку», но в шестом гейме упустила два сетбола на приёме, зато в седьмом без проблем подала на партию — 6:1 за 29 минут.

Увы, но Робин смогла перевернуть ход так неудачно складывавшегося для неё поединка. В оставшихся двух сетах у Дьяченко не было ни одного брейк-пойнта. Монтгомери, сделав по брейку в каждой из партий (при том что у неё и в других чужих геймах были шансы, просто она ими не воспользовалась), одержала волевую победу — 1:6, 6:3, 6:4 за 1 час 52 минуты.

Анастасия Захарова, занимающая 159-е место в мировом рейтинге, сражалась с бразильянкой Лаурой Пигосси (11), 108-й ракеткой мира. Из россиянок Захарова сегодня дольше всех пробыла на корте — почти три часа! В первом сете преимущество поначалу было у Пигосси. Бразильянка вела 5:2 с брейком, упустила сетбол на приёме, не подала на партию, при 6:5 упустила ещё один сетбол на приёме, однако на тай-брейке добилась цели с третьего сетбола (с пятого, если учитывать предыдущие два) — 7:6 (9:7) за 1 час 2 минуты.

Во второй партии Захарова отыгралась, ни разу не проиграв свою подачу. Даже в третьем гейме, начатом с 0:40, она не позволила сопернице сделать брейк. После этого Анастасия сама взяла чужую подачу, а в длиннейшем восьмом гейме додавила Лауру с третьего сетбола на приёме — 6:2 за 54 минуты.

Третий сет начался с парада брейков — 2:2. После 3:3 теннисистки взяли ещё по одному чужому гейму — 4:4. А в 12-м гейме Захарова приняла на матч, реализовав первый же матчбол — 6:7 (7:9), 6:2, 7:5 за 2 часа 54 минуты.

Во втором круге Захарова сразится с болгарской теннисисткой Герганой Топаловой, 229-й ракеткой мира.

21-летняя Оксана Селехметьева, занимающая 411-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с француженкой Фионой Ферро, 156-м номером мировой классификации.

В первом сете всё решило то, что Ферро провально отыграла на своей подаче: всего 47% попадания первой и четыре двойные ошибки. Француженка выиграла лишь один гейм на подаче. Селехметьева, несмотря на высокий процент первой (80%), дважды отдавала подачу, но в девятом гейме всё же подала на партию — 6:3 за 36 минут.

Второй сет россиянка забрала ещё увереннее. Процент первой составил 87 — как следствие, у соперницы за партию было всего два брейк-пойнта, да и те она упустила. Оксана после пятого гейма повела с брейком, а в девятом приняла на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 10 минут.

Во втором круге Селехметьева выйдет на корт с мексиканкой Ренатой Сарасуа, 95-й ракеткой мира.

Анастасия Тихонова, 190-й номер мировой классификации, играла с 263-й ракеткой мира Кэрол Чжао из Канады. Первый сет Чжао выиграла за явным преимуществом. Тихонова из четырёх своих геймов выиграла всего один, а сама только во втором гейме имела брейк-пойнты, но не реализовала их. В седьмом гейме канадка приняла на партию — 6:1 за 28 минут.

Во втором сете Анастасия взяла реванш у Кэрол, у которой вдруг посыпались ошибки (23 невынужденные против 10 у соперницы). Тихонова вела 4:1 с двумя брейками, потом отдала подачу, но тут же сделала третий брейк подряд, а в следующем гейме подала на сет — 6:2 за 39 минут.

В решающей партии Тихонова смогла оформить камбэк. Россиянка чётко держала подачу, не давая сопернице выйти на брейк-пойнты, в пятом гейме сделала брейк, а в девятом упустила два матчбола на приёме. Однако это не помешало ей подать на матч — 1:6, 6:2, 6:4 за 1 час 57 минут.

Во втором раунде Тихонова сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой, занимающей 153-е место в мировой классификации.

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