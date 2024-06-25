Касаткина даже с 8 двойными прошла китаянку в Истбурне. А Кудерметова сотворила камбэк

Во вторник, 25 июня, на турнирах WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и Истбурне (Великобритания) проходили поединки первого и второго круга. Сегодня на корт вышли сразу несколько российских теннисисток.

Первой из отечественных спортсменок свой матч 1/16 финала соревнований в Бад-Хомбурге проводила 36-я ракетка мира Вероника Кудерметова. В соперницах у неё была Диан Парри из Франции. Отметим, что по личным встречам вела именно россиянка — 1:0. Она победила противницу в четвертьфинале турнира WTA-250 в Монастире в 2022 году со счётом 6:4, 6:1.

На старте очередного очного противостояния девушки обменялись брейками — 1:1. Далее спортсменки держали свои подачи. Однако в середине партии снова произошёл парад брейков, в результате которого Диан вырвалась вперёд на два гейма и вышла подавать на сет — 5:3. Француженка без особых проблему сумела сделать это — 6:3 за 42 минуты.

Вторая партия выдалась намного более упорной. В четвёртом гейме Кудерметова не реализовала тройной брейк-пойнт, а Парри выстояла в сложнейшей ситуации — 2:2. «Не брейкуешь ты — брейкуют тебя»: правило, которое плавно перетекло из футбола в теннис. Уже в следующем гейме Диан взяла чужую подачу, а затем подтвердила добытое преимущество — 4:2. Но Вероника, известная своим бойцовским характером, не сдалась. Сначала она сравняла цифры на табло — 4:4, а в концовке сета представительница России решила не доводить дела до тай-брейка, дожав противницу в 12-м гейме. В итоге Кудерметова забрала сет со счётом 7:5 за 64 минуты.

В решающей партии Веронику было уже не остановить. Она играла намного активнее, раскованнее и точнее, чем её соперница. Особой борьбы в третьем сете не получилось. Кудерметова взяла его со счётом 6:1, добившись волевой победы над Парри за 2 часа 21 минуты — 3:6, 7:5, 6:1. В следующем круге 36-я ракетка мира сразится с датчанкой Каролиной Возняцки.

В Истбурне за выход во второй раунд боролась ещё одна россиянка — Элина Аванесян. 81-я ракетка мира встречалась с чешкой Каролиной Муховой, занимающей 35-е место в женской мировой табели о рангах. Добавим, что чешка вернулась в тур после травмы руки спустя 9 месяцев и 17 дней.

«Прошло много времени. Знаю, что будет тяжело просто взять и вернуться. Не жду от себя, что покажу такой же высокий уровень, что был у меня в прошлом году. Думаю, мне будет необходимо провести несколько матчей. Нужно время, чтобы набрать форму. Я тренируюсь уже несколько дней, и всё не так плохо, как могло быть. Не могу сказать, что всё растеряла. Надеюсь, что я снова покажу хорошую игру и немного изменю топ рейтинга. Я очень конкурентоспособна. Не могу дождаться, когда снова почувствую адреналин», — приводит слова Муховой официальный сайт WTA.

Первый матч представительницы Чехии после возвращения в тур вышел непродолжительным. Она повела со счётом 3:1 в поединке против Элины Аванесян, и та снялась из-за проблем с бедром. Теперь Каролина встретится с обидчицей Анастасией Павлюченковой — полькой Магдой Линетт.

В вечерней сессии игрового дня на «пятисотнике» в Великобритании свою игру проводила также и первая ракетка России — Дарья Касаткина. Прошлогодняя финалистка турнира сражалась на старте нынешнего розыгрыша соревнований с китаянкой Синьюй Ван. Примечательно, что теннисистки лишь раз встречались друг с другом. В прошлом году во втором круге «тысячника» в Пекине хозяйка кортов в двух сетах закрыла Дарью со счётом 6:4, 6:2.

Обе спортсменки в стартовой партии играли перепадами. Синьюй Ван быстро повела со счётом 2:0, однако удержать лидерство ей не удалось. Россиянка быстро вернулась в матч, взяв три гейма подряд — 3:2 в пользу Касаткиной. Далее в противостоянии снова случился отрезок брейков. Суммарно в сете Дарья сделала четыре против трёх у китаянки, что по итогам и привело полуфиналистку «Ролан Гаррос» 2022 года в одиночном разряде к выигрышу партии — 6:4 за 45 минут.

В начале второй партии девушки вновь обменялись брейками — 1:1. Но в середине сета Касаткина уже полностью обрела уверенность в своих силах. После счёта 2:2 Дарья выиграла сразу четыре (!) гейма подряд. Таким образом, первая ракетка России одолела Синьюй Ван со счётом 6:4, 6:2 за 1 час 25 минут. При этом подача у Касаткиной шла сегодня не лучшим образом. За всю встречу она допустила целых 8 (!) двойных ошибок. Следующей соперницей нашей соотечественницы в Истбурне станет ещё одна представительница Поднебесной — Юань Юэ (38-я ракетка мира).

25 июня также проходила встреча второго круга турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге между Екатериной Александровой и Донной Векич. Этот поединок был поставлен третьим запуском на центральном корте. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Александровой (0-0 на траве). Екатерина выиграла в Санкт-Петербурге в 2020 году, в Линце-2024, где получился эпичный полуфинал — 5:7, 7:6 (4), 7:6 (6), а решающий тай-брейк россиянка вытащила с 1:5 — и в Майами-2024. Донна дважды была сильнее на грунте, в Будапеште-2017 и Штутгарте-2023.

Теннисистки на равных начали первую партию. Затем хорватка перехватила инициативу и смогла не без помощи противницы сделать брейк с 40:0, поведя со счётом 3:2. После этого Донна имела возможность выиграть ещё несколько подач Александровой, но в итоге сама подала на сет при 5:4 — 6:4 за 42 минуты. Векич действовала остро и глубоко, хорошо подавала и имела перевес в игре на задней линии.

Во втором сете Екатерина стала лучше подавать и бить с задней линии. По-прежнему она играла первым номером и много атаковала, однако она прибавила в точности. Кроме того, россиянка в этой партии замечательно подавала. В награду отечественная спортсменка закрыла второй сет со счётом 6:3 за 42 минуты.

В решающей партии Векич собралась и подавала просто блестяще. Она сразу смогла сделать брейк и удержала перевес. Именно Донна в целом действовала чуть лучше при ударе справа и на подаче. Кроме того, у хорватки прекрасно работали укороченные, а иногда проходили удары в противоход. Векич добилась победы над Александровой со счётом 6:4, 3:6, 6:3 за 2 часа 3 минуты.

Оппонентка Донны определялась в очном сражении Катержины Синяковой и Людмилы Самсоновой. Счёт личных встреч равный — 1-1. При этом Синякова выиграла как раз в Бад-Хомбурге, в прошлогоднем четвертьфинале (7:5, 4:6, 6:2), а Самсонова победила в первом круге «тысячника» в Монреале через полтора месяца после этого (4:6, 6:2, 6:3). Напомним, Людмила в итоге дошла на том канадском турнире до финала.

В дебюте нового очного поединка россиянка действовала не лучшим образом. Она допускала слишком много ошибок. Периодически ей удавалось включиться в игру, особенно на приёме, и провести несколько хороших атак. Но неточности всё же перевесили виннерсы. За весь сет Самсонова взяла всего один гейм на своей подаче, да и тот в самой концовке уже. В результате Синякова одержала победу в стартовой партии со счётом 6:3. Статистика сета: 6/16 у Людмилы по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 4/10 – у Катержины.

Во второй партии сначала девушки взяли геймы на своей подаче, а затем обменялись брейками — 2:2. После этого организаторы соревнований в Бад-Хомбурге приняли решение перенести матч россиянки и чешки на завтра из-за темноты.

Турниры в Бад-Хомбурге и Истбурне завершатся 29 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».