Синнер обязан брать дебютный титул на Уимблдоне. За первую ракетку мира говорят все цифры

Начало июля — период, когда спортивные болельщики со всего мира внимательно следят за перипетиями в среде мастеров большой ракетки. В это время, как известно, в Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета проходит главный травяной турнир сезона — Уимблдон. Нынешние старты — уже 137-е по счëту. И призовой фонд топовых соревнований не оскудевает. В этом году общий куш составит рекордные £ 50 млн ($ 63,6 млн).

Одним из главных фаворитов британского мэйджора является нынешний лидер рейтинга ATP Янник Синнер. Объясним, почему итальянец может впервые стать победителем Уимблдона.

1. Великолепная форма

В первую очередь в пользу Янника в этом году говорят цифры и статистика. Он продолжает демонстрировать невероятную форму в нынешнем сезоне. На прошлой неделе Синнер стал чемпионом «пятисотника» в Галле, одолев в финале турнира поляка Хуберта Хуркача на двух тай-брейках — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2). Это уже четвёртый трофей итальянца в 2024 году. Именно Янник единолично занимает первое место по количеству титулов к текущему моменту. Таким образом, теннисист выиграл уже 58 матчей с US Open — 2023 всего при 5 (!) поражениях. Статистика побед и поражений Синнера в 2024 году: 38-3.

2. Новый статус

Синнер — 29-й, кому удалось забраться на вершину мужского мирового рейтинга! При этом Янник — первый, кто сделал такое среди итальянских теннисистов. Официально первой ракеткой мира 22-летний атлет стал 10 июня 2024 года, а именно после завершения «Ролан Гаррос». Напомним, статус нового лидера рейтинга ATP Синнеру гарантировало снятие Новака Джоковича с четвертьфинального противостояния против Каспера Рууда. Серб отказался от продолжения борьбы на грунтовом «Шлеме» из-за травмы колена. Наверняка новый статус ещё больше укрепил психологическое состояние Янника и придаст ему уверенности в борьбе за главный титул в Лондоне.

3. Опыт побед на ТБШ

Талантливый представитель Италии уже знает, что такое триумф на мэйджорах. Впервые вкус победы на ТБШ Янник ощутил на Australian Open — 2024. Тогда Синнер в пятисетовом триллере одолел россиянина Даниила Медведева со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 и установил несколько достижений. Янник стал первым в истории тенниса итальянцем, который взял Открытый чемпионат Австралии, третьим по молодости игроком, побеждавшим на Australian Open с 1988 года и первым с 1976 года итальянцем, который стал триумфатором на мужском турнире «Большого шлема». Отметим, что в прошлом сезоне на Уимблдоне нынешний лидер рейтинга ATP добрался до полуфинала, где уступил лишь будущему чемпиону престижных соревнований Новаку Джоковичу. В этом году Синнер имеет огромные шансы улучшить свой результат в Лондоне, впервые в карьере выиграв травяной «Шлем».

4. Непонятные кондиции главных конкурентов

К числу основных претендентов на победу на Уимблдоне эксперты также относят Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Однако серб приступил к тренировкам после операции на ноге лишь за 10 дней до старта британского мэйджора, что, безусловно, вызывает опасения у фанатов 24-кратного чемпиона ТБШ касаемо его нынешней формы. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас неудачно провёл турнир в Лондоне, который традиционно проводится в преддверии Уимблдона. Напомним, испанец потерпел сенсационное поражение от хозяина кортов Джека Дрэйпера со счётом 6:7, 3:6 во втором круге Queen's Club. Поэтому сейчас нельзя с уверенностью утверждать, что Карлос сможет свой прошлогодний титул. К слову, известные теннисные эксперты по-прежнему считают именно Синнера главным фаворитом травяного ТБШ. Так, бывшая 27-я ракетка мира Лора Робсон заявила следующее:

«По моему мнению, основным претендентом на победу в турнире является Янник Синнер. В прошлом году он вышел в полуфинал Уимблдона, теперь является первой ракеткой мира, и я чувствую, что Карлосу Алькарасу будет ещё сложнее защитить свой титул», — сказала Робсон в интервью The Telegraph.

Янник Синнер Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Лора также считает, что семикратный чемпион британского «Шлема» Новак Джокович в этом году будет находиться в тени Синнера на на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета из-за нависших над сербом травм.

Янник – лучший теннисист в мире на данный момент. Находясь под гигантским давлением своих и чужих ожиданий, он регулярно удивляет и нас, и противников. Победа Синнера на Уимблдоне-2024 не станет для теннисной общественности громкой сенсацией или большим сюрпризом.