ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Уимблдон-2024, почему лидер рейтинга ATP Янник Синнер станет победителем травяного ТБШ

Синнер обязан брать дебютный титул на Уимблдоне. За первую ракетку мира говорят все цифры
Кирилл Плышевский
Синнер обязан брать дебютный титул на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии
Почему звёздный итальянец является главным претендентом на победу в Лондоне?

Начало июля — период, когда спортивные болельщики со всего мира внимательно следят за перипетиями в среде мастеров большой ракетки. В это время, как известно, в Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета проходит главный травяной турнир сезона — Уимблдон. Нынешние старты — уже 137-е по счëту. И призовой фонд топовых соревнований не оскудевает. В этом году общий куш составит рекордные £ 50 млн ($ 63,6 млн).

Одним из главных фаворитов британского мэйджора является нынешний лидер рейтинга ATP Янник Синнер. Объясним, почему итальянец может впервые стать победителем Уимблдона.

1. Великолепная форма

В первую очередь в пользу Янника в этом году говорят цифры и статистика. Он продолжает демонстрировать невероятную форму в нынешнем сезоне. На прошлой неделе Синнер стал чемпионом «пятисотника» в Галле, одолев в финале турнира поляка Хуберта Хуркача на двух тай-брейках — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2). Это уже четвёртый трофей итальянца в 2024 году. Именно Янник единолично занимает первое место по количеству титулов к текущему моменту. Таким образом, теннисист выиграл уже 58 матчей с US Open — 2023 всего при 5 (!) поражениях. Статистика побед и поражений Синнера в 2024 году: 38-3.

Материалы по теме
«Сейчас он лучший в мире». Алькарас бросает вызов Синнеру в борьбе за дебютный финал «РГ»
«Сейчас он лучший в мире». Алькарас бросает вызов Синнеру в борьбе за дебютный финал «РГ»

2. Новый статус

Синнер — 29-й, кому удалось забраться на вершину мужского мирового рейтинга! При этом Янник — первый, кто сделал такое среди итальянских теннисистов. Официально первой ракеткой мира 22-летний атлет стал 10 июня 2024 года, а именно после завершения «Ролан Гаррос». Напомним, статус нового лидера рейтинга ATP Синнеру гарантировало снятие Новака Джоковича с четвертьфинального противостояния против Каспера Рууда. Серб отказался от продолжения борьбы на грунтовом «Шлеме» из-за травмы колена. Наверняка новый статус ещё больше укрепил психологическое состояние Янника и придаст ему уверенности в борьбе за главный титул в Лондоне.

Материалы по теме
Синнер станет 29-й первой ракеткой мира. Кто был до него?
Истории
Синнер станет 29-й первой ракеткой мира. Кто был до него?

3. Опыт побед на ТБШ

Талантливый представитель Италии уже знает, что такое триумф на мэйджорах. Впервые вкус победы на ТБШ Янник ощутил на Australian Open — 2024. Тогда Синнер в пятисетовом триллере одолел россиянина Даниила Медведева со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 и установил несколько достижений. Янник стал первым в истории тенниса итальянцем, который взял Открытый чемпионат Австралии, третьим по молодости игроком, побеждавшим на Australian Open с 1988 года и первым с 1976 года итальянцем, который стал триумфатором на мужском турнире «Большого шлема». Отметим, что в прошлом сезоне на Уимблдоне нынешний лидер рейтинга ATP добрался до полуфинала, где уступил лишь будущему чемпиону престижных соревнований Новаку Джоковичу. В этом году Синнер имеет огромные шансы улучшить свой результат в Лондоне, впервые в карьере выиграв травяной «Шлем».

Материалы по теме
Как же так?! Медведев вёл 2:0 по сетам, но драматично проиграл финал AO Синнеру
Как же так?! Медведев вёл 2:0 по сетам, но драматично проиграл финал AO Синнеру

4. Непонятные кондиции главных конкурентов

К числу основных претендентов на победу на Уимблдоне эксперты также относят Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Однако серб приступил к тренировкам после операции на ноге лишь за 10 дней до старта британского мэйджора, что, безусловно, вызывает опасения у фанатов 24-кратного чемпиона ТБШ касаемо его нынешней формы. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас неудачно провёл турнир в Лондоне, который традиционно проводится в преддверии Уимблдона. Напомним, испанец потерпел сенсационное поражение от хозяина кортов Джека Дрэйпера со счётом 6:7, 3:6 во втором круге Queen's Club. Поэтому сейчас нельзя с уверенностью утверждать, что Карлос сможет свой прошлогодний титул. К слову, известные теннисные эксперты по-прежнему считают именно Синнера главным фаворитом травяного ТБШ. Так, бывшая 27-я ракетка мира Лора Робсон заявила следующее:

«По моему мнению, основным претендентом на победу в турнире является Янник Синнер. В прошлом году он вышел в полуфинал Уимблдона, теперь является первой ракеткой мира, и я чувствую, что Карлосу Алькарасу будет ещё сложнее защитить свой титул», — сказала Робсон в интервью The Telegraph.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Лора также считает, что семикратный чемпион британского «Шлема» Новак Джокович в этом году будет находиться в тени Синнера на на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета из-за нависших над сербом травм.

Янник – лучший теннисист в мире на данный момент. Находясь под гигантским давлением своих и чужих ожиданий, он регулярно удивляет и нас, и противников. Победа Синнера на Уимблдоне-2024 не станет для теннисной общественности громкой сенсацией или большим сюрпризом.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android