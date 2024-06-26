Рейтинг финалов Уимблдона: великие бои Федерера с Надалем, Джоковичем, супергейм Алькараса

С 1 по 14 июля в Лондоне пройдёт Уимблдонский турнир. Из всех мэйджоров только этот играется на травяном покрытии. Как и в женском рейтинге, мы ограничились последними 15 финалами. Причины те же: 10 вроде как маловато, а 20 — не факт, что молодые читатели «Чемпионата» видели те баталии.
В последнее время чаще всего на Уимблдоне побеждал Новак Джокович. Однако в 2023 году серб в ярчайшем противостоянии уступил Карлосу Алькарасу. Эта битва, равно как и финал Уимблдона-2008 с участием Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, сразу стала классической. А какая из последних 15 встреч оказалась наиболее интересной, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Финалы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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2019. Н. Джокович (Сербия) — Р. Федерер (Швейцария) — 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3)
Ещё один легендарный матч, считающийся классикой. Первый сет прошёл в равной борьбе. По ходу партии брейк-пойнт был только у Федерера, а на тай-брейке были настоящие качели, сильнее в которых оказался Джококвич. В начале второго сета у серба последовал спад — отыграться после 0:4 уже не было возможности. В третьей партии швейцарец смотрелся чуть лучше, однако на тай-брейке чуть сплоховал. Четвёртый сет во многом напомнил второй, хотя счёт оказался более приличным. Роджер в пятом гейме сделал брейк и быстро закрепил успех. Один брейк в концовке Новак отыграл, но совсем вернуться в игру уже не успел. В решающем сете сначала Джокович вёл с брейком, а потом инициатива перешла к Федереру, но Новак отыграл два матчбола и подачу на матч соперника. Вот так серб выиграл свой пятый Уимблдон и 16-й мэйджор.
2009. Роджер Федерер (Швейцария) — Энди Роддик (США) — 5:7, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 3:6, 16:14
В первом сете Роддик при 5:5 отыграл четыре брейк-пойнта, а потом воспользовался ошибками Федерера. Вторую партию американец проиграл на тай-брейке, несмотря на то что вёл 6:2. В третьем сете брейков тоже не было, а на тай-брейке швейцарец вновь оказался сильнее. В четвёртой партии Энди сравнял счёт по сетам, а в решающем сете Роджер в 30-м гейме сделал брейк и завоевал свой шестой Уимблдон, ставший для него 15-м титулом ТБШ. Федерер побил рекорд Пита Сампраса по количеству побед на мэйджорах. В этом финале было сыграно 77 геймов — рекордный показатель в истории.
2008. Рафаэль Надаль (Испания) — Роджер Федерер (Швейцария) — 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7
В первом сете Надаль повёл 3:1, в 10-м гейме Федерер мог отыграться, но не использовал брейк-пойнты. Начало второй партии осталось за швейцарцем — 4:1, однако испанец затем взял пять геймов подряд. В третьем сете игроки после 4:4 обменялись брейками, а на тай-брейке сильнее оказался Роджер. Четвёртая партия тоже закончилась тай-брейком — Рафаэль упустил два матчбола. Решающий сет забрал Надаль — благодаря брейку в 15-м гейме. После матча Федерер сказал, что перепробовал на корте всё, а Надаль назвал соперника, выигравшего до этого пять Уимблдонов подряд, величайшим теннисистом в истории. Испанец завоевал пятый титул на ТБШ и первый не на «Ролан Гаррос». Этот матч, дважды прерывавшийся из-за дождя, стал вторым по длительности в истории Уимблдона — 4 часа 48 минут чистого времени, а «грязного» — более семи часов. И многие считают этот поединок величайшим в истории тенниса.
2014. Новак Джокович (Сербия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 6:4
В первом сете Джокович упустил два сетбола на тай-брейке. В начале второй партии серб сделал брейк, потом держал подачу, в 10-м гейме ушёл с брейк-пойнта и сравнял счёт по партиям. В третьем сете, как и в первом, вновь не было брейков, а вот тай-брейк на сей раз выиграл Новак. В четвёртой партии Джокович не подал на титул при 5:3, в 10-м гейме упустил матчбол на приёме, и пришлось играть решающий сет. В нём Джокович в 10-м гейме принял на титул.
2023. Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия) — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4
Прошлогодний финал Уимблдона сразу же стал легендарным. Джокович весьма убедительно взял первый сет, а Алькарас выглядел зажатым. Тем не менее испанец продолжал бороться, наладил игру во второй партии, выиграл невероятный важный тай-брейк с сетбола. В третьем сете был сумасшедший гейм длиной 26 минут 56 секунд, после которого серб, такое впечатление, принялся готовиться к четвёртой партии, которую в итоге выиграл. В пятом сете была равная и красивая борьба, но Карлос, взявший свой первый Уимблдон и второй титул ТБШ, физически выглядел чуть свежее и легче. И не дрогнул психологически.
2012. Роджер Федерер (Швейцария) — Энди Маррей (Великобритания) — 4:6, 7:5, 6:3, 6:4
Федерер неудачно провёл концовку первого сета с любимцем местной публики Марреем. Однако швейцарец больше не давал оппоненту шансов. Сделав по брейку в каждой из оставшихся трёх партий, Роджер выиграл свой седьмой Уимблдон и 17-й титул на ТБШ. А Маррей после матча не смог сдержать слёз.
2022. Новак Джокович (Сербия) — Ник Кирьос (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)
Первая партия осталась за Кирьосом: Джокович допустил двойную ошибку на брейк-пойнте и не смог отыграться. В середине второго сета серб сделал брейк. Австралиец в концовке мог спасти партию, но не реализовал четыре брейк-пойнта. Третий сет тоже выиграл Новак, который в девятом гейме сделал брейк после 40:0 на подаче соперника. В четвёртой партии Джокович додавил Кирьоса на тай-брейке. Это был седьмой титул Новака на Уимблдоне и 21-й на ТБШ.
2013. Энди Маррей (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 7:5, 6:4
Маррей выиграл Уимблдон спустя год после обидного поражения от Роджера Федерера. В первом сете оба финалиста довольно много ошибались, но Энди был чуть стабильнее. Во второй партии Джокович вёл 4:1, при 5:4 был в двух очках от того, чтобы сравнять счёт, но концовку снова провёл неудачно. Третий сет оказался качельным: британец вёл 2:0, уступал 2:4, но потом собрался и победил. В финальном гейме Маррей упустил тройной матчбол, отыграл два брейк-пойнта и с четвёртой попытки взял титул — первый на Уимблдоне и второй на ТБШ.
2011. Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:4, 6:1, 1:6, 6:3
В первом сете Джокович в 10-м гейме сделал единственный брейк. Вторую партию Надаль провалил, а в третьем сете серьёзно сбавил уже Новак. В четвёртой партии серб вновь захватил инициативу и довёл дело до победы. Так серб впервые победил на Уимблдоне и в третий раз завоевал титул на ТБШ.
2015. Новак Джокович (Сербия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 7:6 (7:1), 6:7 (10:12), 6:4, 6:3
В первом сете Федерер первым повёл с брейком, в 12-м гейме упустил два сетбола на приёме, но вот тай-брейк провалил. Во второй партии Джокович упустил сетбол, постоянно вёл на тай-брейке — в сумме у него было семь сетболов, два — на собственной подаче. Однако швейцарец классно действовал в важные моменты. В оставшихся двух сетах Новак ни разу не проиграл свою подачу и выиграл третий титул на Уимблдоне, ставший для него девятым на ТБШ.
2018. Новак Джокович (Сербия) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 6:2, 6:2, 7:6 (7:3)
Андерсон был не в состоянии навязать борьбу Джоковичу — во многом из-за усталости. Да, в полуфинале серб в пяти сетах прошёл Рафаэля Надаля, причём решающая партия закончилась со счётом 10:8. Однако южноафриканцу пришлось ещё тяжелее: пятый сет его противостояния с Джоном Иснером закончился со счётом 26:24! В финале Кевин разыгрался лишь к третьей партии, но упустил пять сетболов на приёме, а тай-брейк проиграл. Новак в четвёртый раз выиграл Уимблдон. Этот трофей стал для него 13-м на мэйджорах.
2021. Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3
Берреттини проигрывал с брейком почти с самого начала матча, вытащил марафонский гейм на своей подаче, отыграв сетбол, вдохновился и сделал обратный брейк, не дав Джоковичу подать на сет, а затем здорово провёл тай-брейк. В начале второй партии серб создал себе огромный задел, а небольшой спад вкупе с подвигами итальянца не повлияли на итоговый результат. В третьем сете всё решил брейк Новака; при этом у Маттео был двойной брейк-пойнт, но после него он сам допустил несколько ошибок. В четвёртой партии Джокович дожал соперника и в шестой раз выиграл Уимблдон. Этот титул стал для него 20-м на турнирах «Большого шлема».
2010. Рафаэль Надаль (Испания) — Томаш Бердых (Чехия) — 6:3, 7:5, 6:4
В первом сете игроки показали одинаковую статистику по виннерсам и невынужденным ошибкам (9/3), но Надаль при этом сделал два брейка. Во второй партии также была равная борьба, однако испанец в 12-м гейме сделал брейк под ноль. В третьем сете ситуация повторилась, только брейк Рафа сделал в 10-м гейме, а не в 12-м. Так Надаль выиграл свой второй Уимблдон. Этот титул стал для него восьмым на мэйджорах.
2017. Роджер Федерер (Швейцария) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:3, 6:1, 6:4
Восьмой, последний титул Федерера на Уимблдоне. Этот матч швейцарец выиграл фактически в одну калитку. Чилич играл не на своём уровне, часто ошибался и не раз вызывал врача на корт. После игры Федерер не смог сдержать слёз от нахлынувшего волнения. А его соперник заявил, что никогда не снимался по ходу матча, потому и в этот раз решил не изменять традиции.
2016. Энди Маррей (Великобритания) — Милош Раонич (Канада) — 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)
Исход первой партии определился в первом сете, когда Маррей добился брейка. Во втором сете перевес по-прежнему был у британца, но взять подачу Раонича он не смог. На тай-брейке канадец сразу отдал свою подачу и не смог отыграться. В третьем сете Раонич был близок к брейку, но не воспользовался брейк-пойнтами. А на тай-брейке Энди снова доминировал. Так Маррей завоевал второй титул на Уимблдоне и третий на ТБШ.