Рейтинг финалов Уимблдона: великие бои Федерера с Надалем, Джоковичем, супергейм Алькараса

С 1 по 14 июля в Лондоне пройдёт Уимблдонский турнир. Из всех мэйджоров только этот играется на травяном покрытии. Как и в женском рейтинге, мы ограничились последними 15 финалами. Причины те же: 10 вроде как маловато, а 20 — не факт, что молодые читатели «Чемпионата» видели те баталии.

В последнее время чаще всего на Уимблдоне побеждал Новак Джокович. Однако в 2023 году серб в ярчайшем противостоянии уступил Карлосу Алькарасу. Эта битва, равно как и финал Уимблдона-2008 с участием Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, сразу стала классической. А какая из последних 15 встреч оказалась наиболее интересной, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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