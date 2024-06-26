Шнайдер разгромила обидчицу Мирры в Бад-Хомбурге. А Кудерметова проплакала весь матч

В Бад-Хомбурге и Истбурне продолжаются женские «пятисотники», заключительные перед Уимблдоном. В среду, 26 июня, за новые победы на траве поборолись пять россиянок: Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Дарья Касаткина.

В Бад-Хомбурге в этот игровой день первой сыграла Диана Шнайдер (47), за выход в четвертьфинал она сразилась с Даяной Ястремской (28). Украинка до игры с Дианой переиграла другую россиянку – Мирру Андрееву. Шнайдер же перед матчем с Ястремской одолела немку Анжелику Кербер. Для Дианы и Даяны сегодняшняя встреча стала первой.

Мачт Шнайдер и Ястремской начался с хорошей подачи и качественных атак украинки. Диане первое время приходилось много обороняться, и уже в третьем гейме это принесло свои плоды: Ястремская стала допускать много невынужденных ошибок, из-за которых отдала пару своих подач и позволила Шнайдер повести с двумя брейками. Стартовая партия всего за 33 минуты и со счётом 6:2 осталась за российской теннисисткой.

Диана Шнайдер Фото: Cameron Smith/Getty Images

Много суеты и мало точности сегодня было в игре Ястремской: в начале второго сета она отдала первую свою подачу и еле удержала следующую. Шнайдер тоже допускала ошибки, но в гораздо меньшем количестве (восемь невынужденных у россиянки против 22 у украинки). Диана также мощно принимала, удачно оборонялась, где-то выжидала ошибок от соперницы, а где-то сама переходила в атаку.

Всего 1 час 17 минут понадобились россиянке, чтобы со счётом 6:2, 6:2 одолеть Ястремскую и выйти в четвертьфинал на втором травяном турнире подряд. На прошлой неделе Шнайдер добралась до этой же стадии в Бирмингеме, но проиграла итальянке Элизабетте Коччаретто. За выход в полуфинал в Бад-Хомбурге Диана поборется с Паулой Бадосой.

Следом доигрывать вчерашний матч вышли Людмила Самсонова (15) и действующая чемпионка турнира Катержина Синякова (27). Во вторник, 25 июня, встреча девушек при счёте 6:3, 2:2 в пользу чешской теннисистки была прервана из-за темноты.

Самсонова и Синякова после возобновления матча демонстрировали равную игру. Людмила принимала почти все подачи соперницы, выводила игру в обмены на задней линии, но сама же из этой позиции допускала невынужденные ошибки, так как искала возможности для атаки и рисковала. В результате сет перешёл в тай-брейк, где российская теннисистка выстояла, благодаря точным подачам и разнообразной игре забрала сет со счётом 7:6 (3) и перевела игру в решающую партию. Катержина в паузе вызвала врача и приняла таблетку.

Было заметно, что Синякова плохо себя чувствовала и давала много возможностей Самсоновой для того, чтобы перехватить контроль над игрой. Только вот россиянка этими шансами не воспользовалась. Неприлично много неточностей появилось в игре Людмилы, из-за чего она на старте сета отдала свою подачу и сделать обратный брейк уже не смогла. Катержина выиграла эту встречу со счётом 6:3, 6:7, 6:3. В четвертьфинале чешка встретится с Донной Векич.

В Бад-Хомбурге в этот игровой день также поборолась Вероника Кудерметова (36). Она в третий раз в карьере встретилась с чемпионкой Australian Open — 2018 и бывшей первой ракеткой мира Каролиной Возняцки (112). Ранее счёт в их противостоянии был 1-1.

Нестабильно начала сегодняшнюю встречу Кудерметова. Эйсы у неё сменялись двойными ошибками, а агрессивные действия и выигрышные выходы к сетке – грубыми неточностями. Россиянка сама отдала свой гейм и позволила Возняцки повести с брейком. Ничего не могла Вероника противопоставить сопернице в стартовом сете, и в одном из переходов её накрыли слёзы. В итоге своей же двойной ошибкой она завершила первую партию, которая за 37 минут и со счётом 6:2 осталась за Каролиной.

Вероника Кудерметова Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Кудерметова между сетами эмоционально переговаривалась со своим тренером и супругом Сергеем Демёхиным, но эти эмоции не шли на пользу Веронике, она продолжала плакать во второй партии. Россиянка после 0:2 по геймам вызвала врачей. Они с Вероникой пообщались, померили ей давление и разрешили продолжить игру.

При счёте 2:4 Кудерметова вытерла слёзы, активными действиями в розыгрышах заработала брейк и наконец вернулась в игру, хотя полностью справиться с давлением так и не смогла. При счёте 4:5 Вероника вышла подавать, но не взяла ни одного очка и отдала встречу Возняцки. Каролина борьбу в Бад-Хомбурге продолжит четвертьфинальным матчем с Эммой Наварро.

Последней из россиянок в Бад-Хомбурге сыграла Анна Блинкова (66), она встретилась с Беатрис Хаддад-Майей (20). В состязании с россиянкой бразильская теннисистка вела со счётом 3-0.

С первых же розыгрышей Блинкова была готова к мощи Хаддад-Майи, в своих геймах подавала в тело сопернице или рисковала с подачей навылет, а на приёме надёжно играла из обороны. Такая выигрышная стратегия против бразильянки помогла Анне дважды сделать брейк. Беатрис к концовке партии, конечно, прибавила, стала убедительнее сопротивляться, но на приёме при счёте 3:5 ничего сделать не смогла. Первый сет остался за россиянкой.

Волнительно сегодня было Хаддад-Майе, из-за чего она то на короткое время перехватывала преимущество, то отдавала его в руки старательной российской соперницы. Собрались к середине второго сета тучи, закапал дождь, матч прервали при счёте 3:2 в пользу бразильской теннисистки и перенесли на завтра, 27 июня.

В Истбурне тем временем продолжила борьбу единственная оставшаяся в сетке россиянка – Дарья Касаткина (14). Она сыграла с представительницей Китая Юань Юэ (38). Девушки уже встречались в этом году в Индиан-Уэллсе, россиянка тогда потерпела поражение со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

Совершенно не шла игра у Касаткиной в начале сегодняшней встречи ни на подаче, ни на приёме. Первые свои геймы Дарья отдала сопернице и позволила ей меньше чем за 15 минут повести со счётом 4:0. Лишь один обратный брейк смогла сделать россиянка в первой партии. При счёте 5:3 на подаче китаянки Дарья цеплялась за шанс остаться в этой партии, но сама же пару раз с задней линии отправила мяч в аут. Юань в результате за 42 минуты забрала стартовый сет.

В начале второй партии теннисистки обменялись брейками, играли в не самый чистый, но равный теннис. К середине сета на Юэ нахлынула волна невынужденных ошибок, которой Касаткина воспользовалась. Правда, из-за собственных неточностей она не реализовала первые сетболы на приёме, затем не подала на партию, но всё же на подаче соперницы с очередным брейком завершила этот тягучий и неоднозначный сет в свою пользу (6:4).

Поддавливала Дарья свою соперницу, вынуждала не выдерживать обмены на задней и ошибаться, благодаря чему сумела сделать ранний брейк. Слайсами россиянка опускала мячи, тем самым сильно сбивала темп игры, а Юань не успевала подстроиться под низкий отскок. Совсем расклеилась китаянка в решающей партии, двойной ошибкой завершила матч и позволила Касаткиной с «баранкой», за 1 час 51 минуту и с итоговым счётом 3:6, 6:4, 6:0 выиграть эту встречу.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с Эммой Радукану. За всеми событиями из Истбурна и Бад-Хомбурга следите на «Чемпионате».