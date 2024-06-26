Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона. Она единственная россиянка на этой стадии

В среду, 26 июня, на Уимблдонском турнире состоялись матчи второго круга квалификации. В женском одиночном разряде в эту стадию вышли пять российских теннисисток. Участницами полуфиналов отборочных соревнований стали Эрика Андреева, Камилла Рахимова, Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева и Анастасия Тихонова. Подробнее о том, как сложился первый игровой день для наших девушек, читайте в отдельном материале.

Камилла Рахимова, посеянная под 10-м номером, играла с 19-летней американкой Робин Монтгомери. Рахимова располагается в двух шагах от топ-100, а Монтгомери занимает 160-е место в рейтинге WTA. Первый сет прошёл под диктовку Монтгомери — за одним исключением. Брейк-пойнты публика увидела только в шестом гейме, в котором Рахимова упустила все четыре шанса забрать чужую подачу, в том числе тройной брейк-пойнт. Американка здорово подавала на протяжении всей партии и закончила сет с 10 эйсами. Что касается тай-брейка, то его россиянка провалила, не взяв ни одного очка, — 7:6 (7:0) в пользу Робин за 58 минут. Камилла в первом сете собрала только шесть активно выигранных очков, а её соперница — целых 20.

Во второй партии Рахимовой уже во втором гейме пришлось спасаться с брейк-пойнта, хотя начала она подачу с 40:0. В оставшихся 10 геймах ни у кого не было брейк-пойнтов, и это ещё мягко сказано. Семь геймов были взяты под ноль! А на тай-брейке Камилла взяла реванш — 7:6 (7:4) за 58 минут. Монтгомери не помогли даже шесть эйсов, которые она исполнила в этом сете.

Решающая партия также закончилась тай-брейком, на сей раз чемпионским. И снова ни у кого не было брейк-пойнтов — даже в пятом гейме с пятью «ровно» (подавала Рахимова). На тай-брейке Монтгомери заработала семерной матчбол и с четвёртой попытки реализовала его — 7:6 (7:0), 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) за 3 часа 3 минуты. Робин закончила матч с 20 эйсами и шестью двойными ошибками.

20-летняя Эрика Андреева (5), занимающая 99-ю строчку в мировой классификации, вышла на корт с Деспиной Папамихаил из Греции, 210-й ракеткой мира. В первом сете Андреева вчистую переиграла соперницу. Первый гейм, на приёме, она проиграла, зато потом забрала шесть геймов подряд и навесила скрытую «баранку» — 6:1 всего за 26 минут. У россиянки лишь однажды возникли небольшие сложности на подаче, но в шестом гейме она отыграла брейк-пойнт, после чего под ноль приняла на матч.

Во второй партии Андреева вела 3:1, затем уступала 4:5, трижды подряд отдав свою подачу, но в 10-м гейме сделала важнейший брейк, не позволив сопернице перевести игру в третий сет. На тай-брейке Эрика реализовала первый же матчбол — 6:1, 7:6 (7:4) за 1 час 39 минут.

В финале квалификации Андреева сыграет с представительницей Великобритании Сонай Картал, располагающейся в конце третьей сотни рейтинга.

159-й номер рейтинга WTA Анастасия Захарова провела матч с 229-й ракеткой мира Герганой Топаловой из Болгарии. У Захаровой ничего не выходило в первом сете, и она получила «баранку» от соперницы. Россиянка под ноль отдала первые два гейма, а в третьем гейме не использовала брейк-пойнт — это был её единственный шанс исправить ситуацию. Во второй половине партии у Анастасии даже геймболов не было — 6:0 в пользу Топаловой всего лишь за 22 минуты.

Во втором сете Захарова избежала «баранки», однако поводов для радости не было. В этой партии Анастасия даже не выходила на брейк-пойнты, а сама дважды отдала свою подачу, и Топалова победила — 6:0, 6:2 за 1 час 3 минуты. За всю игру у россиянки было всего четыре виннерса при 14 невынужденных ошибках; впрочем, у соперницы оказалась почти такая же статистика: три активно выигранных очка и 12 невынужденных ошибок.

21-летняя Оксана Селехметьева сражалась с мексиканкой Ренатой Сарасуа (3), 95-м номером рейтинга WTA. В первом сете теннисистки в основном зарабатывали очки не благодаря своим действиям, а на ошибках соперницы. Единственный на двоих брейк-пойнт за всю партию был у Селехметьевой, и она воспользовалась им в шестом гейме. В девятом гейме россиянка подала на партию — 6:3 за 36 минут. Оксана за сет допустила 14 невынужденных ошибок, частично компенсировав это восемью виннерсами. У Сарасуа дела обстояли ещё хуже: на 15 невынужденных пришлось всего два активно выигранных очка.

Во второй партии Селехметьева ошибалась ещё чаще (25 невынужденных!) и, как итог, проиграла сет. Сарасуа, реализовав третий брейк-пойнт в затяжном шестом гейме, так и не дала россиянке выйти на брейк-пойнты. В восьмом гейме мексиканка не использовала сетбол на приёме, а потом под ноль подала на партию — 6:3 за 50 минут.

В заключительном сете Селехметьева повела 2:0, но после этого проиграла четыре гейма подряд. В шестом гейме Оксана не использовала тройной брейк-пойнт, и вместо 3:3 стало 4:2 в пользу соперницы. В восьмом гейме, длившемся около 10 минут, россиянка упустила ещё два брейк-пойнта, так что Сарасуа при 5:4 подавала на матч. И добилась своего — 3:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 27 минут.

Анастасия Тихонова, располагающаяся на 190-й позиции в мировом рейтинге, встретилась с украинкой Юлией Стародубцевой, 153-й ракеткой мира. В первом гейме Тихонова защитила свою подачу, однако после этого получила скрытую «баранку». На этом отрезке игры у неё даже брейк-пойнтов не было, и Стародубцева забрала сет со счётом 6:1 за 25 минут.

Во второй партии Тихонова попыталась вернуться в игру и, уступая 0:2, сделала обратный брейк. Однако после этого Стародубцева ещё раз сделала брейк — 3:1. И на этом, по сути, борьба закончилась. В восьмом гейме Юлия смогла принять на матч — 6:1, 6:2 за 1 час 8 минут. Анастасия оказалась хуже соперницы как по виннерсам (12 против 17), так и по невынужденным (19 против семи).

Финалы квалификации Уимблдона состоятся в четверг, 27 июня. Жеребьёвка основных сеток в одиночных разрядах пройдёт в пятницу, 28 июня, а сам турнир пройдёт с 1 по 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».