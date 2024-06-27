«Они творят всё что хотят». Суперзвезду тенниса жёстко ущемили при посеве Уимблдона-2014

Уимблдон — консервативный турнир «Большого шлема». Там десятилетиями не отменяли некоторые странные правила, которые уже явно изжили себя. Например, своеобразный посев, основанный не на местах в рейтинге ATP, а на недавних результатах теннисистов на траве и позиции членов специального комитета.

Уникальную формулу посева отменили только в 2019 году после громкого скандала с Рафаэлем Надалем. А до этого настрадаться пришлось многим именитым теннисистам, которые не особо блистали на траве, но преуспевали на других покрытиях. В частности, швейцарец Стэн Вавринка стал жертвой правил Уимблдона в сезоне-2014 и выражал недовольство в связи с этим.

10 лет назад топ-5 рейтинга ATP перед стартом Уимблдона выглядел следующим образом: Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Стэн Вавринка, Роджер Федерер, Энди Маррей. Комитет по посеву Уимблдона существенно изменил позиции всех лидеров, за исключением Федерера.

Джоковича подняли на первое место, а Надаля опустили на второе. Это не критическая перестановка, поскольку Рафа всё равно не мог встретиться с Новаком раньше финала. Разве что самолюбие испанца было слегка задето. Король грунта в очередной раз отлично провёл часть сезона на этом покрытии, выиграв «Ролан Гаррос», а также «Мастерс» в Мадриде. Надаль укрепил позиции в качестве первой ракетки мира, но на Уимблдоне данное обстоятельство никого не волновало. Возможно, если бы Рафа оказался хотя бы третьим сеяным, как было в 2019 году, то он бы высказал претензии ещё в 2014-м, а его авторитета хватило бы для внедрения перемен. Но тогда испанец особо не возражал.

Ключевая перестановка – подъём Маррея с пятого на третье место. Энди выиграл Уимблдон-2013, став первым чемпионом из Великобритании после Фреда Перри в далёком 1936 году. Конечно, организаторы хотели отметить это знаменательное событие и серьёзно подсобили Маррею при формировании посева. Его пребывание на третьей позиции означало, что он не встретится с игроками топ-4 до полуфинала. Если бы Энди остался на пятом месте, то мог бы пересечься с Джоковичем, которого годом ранее победил в матче за титул, или семикратным чемпионом турнира Федерером уже в четвертьфинале.

Энди Маррей на Уимблдоне-2014 получил преференции в ущерб Стэну Вавринке Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Преференции Маррею были сделаны в ущерб Стэну Вавринке. Швейцарец недавно выиграл свой первый турнир «Большого шлема» на Australian Open – 2014. Во время грунтового сезона он взял «Мастерс» в Монте-Карло. Вавринка поднялся на лучшее в своей карьере третье место в рейтинге ATP. Конечно, на траве Стэн не был так хорош, как на других покрытиях, но прямо перед Уимблдоном он дошёл до полуфинала «пятисотника» в Лондоне. Комитет это не убедило. Вавринка опустился на пятое место при посеве, а это значило попадание на кого-то из «Большой четвёрки» уже в четвертьфинале. При иных обстоятельствах подобного удалось бы избежать до полуфинала.

«Они творят всё что хотят. И так на Уимблдоне происходит уже много лет. Мы не имеем влияния на посев, так что я всё принимаю. Знаю, что из-за плохих результатов на траве в последние два года буду посеян ниже рейтинга. Посмотрим. В конце концов, это мало что меняет. Нужно хорошо играть, если хочешь пройти далеко. Всё просто», — высказал свои претензии Вавринка в довольно дипломатичной форме.

Стэн ранее на Уимблдоне дважды доходил до четвёртого круга, но часто с ним случались откровенные провалы. Например, в 2012 и 2013 годах он вылетал в первом круге, что во многом и обусловило его падение с третьего на пятое место по решению комитета. Хотя Роджер Федерер провалил турнир в 2013-м, проиграв Сергею Стаховскому во втором круге, но его организаторы решили не ущемлять.

Падение в посеве по-спортивному разозлило Вавринку. Стэн показал свой лучший результат на турнире – дошёл до четвертьфинала. При том что ещё раз пришлось настрадаться от необычных правил Уимблдона. В третьем круге Вавринка обыграл узбекистанца Дениса Истомина (6:3, 6:3, 6:4). Случилось это в понедельник, хотя сам матч должен был состояться в субботу. Встречу отменили из-за дождя, а в воскресенье на Уимблдоне выходной. Ещё в субботу Стэн просил перенести его матч с Истоминым на Центральный корт, где Роджер Федерер обыграл колумбийца Сантьяго Хиральдо в 19:13 по местному времени. Оставалось почти четыре часа до комендантского часа (23:00), так что они вполне могли сыграть матч, и это позволило бы Вавринке идти по турниру в нормальном графике. Ожидаемо просьбу Стэна отклонили. На этот раз он высказался более жёстко.

«Теперь мне придётся провести три матча за три дня. Для организма это невыносимо. Я думал, что они перенесут что-нибудь из парного или юниорского турнира. Но они составляют расписание сами, а нас просто ставят перед фактом. Даже если ты приходишь к ним с просьбой, они ничего менять не станут. Игроков вообще не слушают – просто делают так, как им удобнее, и не идут навстречу, даже если поговорить с турнирным рефери», — сказал Вавринка.

Фото Стэн Вавринка на Уимблдоне-2014 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Тренер теннисиста Магнус Норман назвал график, по которому довелось идти его подопечному, «человечески невозможным». Вполне уместная формулировка, если бы матчи швейцарца длились по пять сетов, но этого не произошло.

30 июня Вавринка одолел Истомина за 1 час и 29 минут, хотя геймов сыграно было не так уж мало. Стэн более-менее сэкономил силы. На следующий день (1 июля) он справился с испанцем Фелисьяно Лопесом (7:6, 7:6, 6:3) за 2 часа и 1 минуту. 2 июля в четвертьфинале ему предстояло сыграть с соотечественником Роджером Федерером. Стэн взял первый сет, поборолся во втором, но дальше уже не хватило сил (6:3, 6:7, 4:6, 4:6). Всё-таки Федерер шёл в размеренном графике, между третьим и четвёртым кругами вообще отдыхал три дня благодаря традиционному выходному на Уимблдоне.

«Мне было трудно играть три дня подряд – особенно когда на третий день встречаешься с Роджером. Я не очень здорово себя чувствовал, но не было проблем, о которых нужно или хочется говорить. Было приятно встретиться с соотечественником и другом, потому что сейчас я показываю свой лучший теннис, и мы впервые играли в четвертьфинале Уимблдона. Это был особенный матч, потому что мы уже много лет знакомы, мы близкие друзья. Но в то же время с этим было трудно справиться. Мне кажется, нет ничего страшного в проигрыше Роджеру на траве. Трудно только сразу после матча. Я надеюсь, что он снова выиграет турнир. По игре он это может сделать. Если Роджер доходит до полуфинала на «Шлеме», он готов его выиграть», — сказал Вавринка после матча.

Стэн Вавринка проиграл Роджеру Федереру в четвертьфинале Уимблдона-2014 Фото: Pool/Getty Images

Федерер в итоге надежды Вавринки не оправдал и Уимблдон-2014 не выиграл, уступив в напряжённом финале Новаку Джоковичу (7:6, 4:6, 6:7, 7:5, 4:6). Что касается самого Стэна, то он мог бы теоретически дойти дальше четвертьфинала, если бы посев проводился по рейтингу. Энди Маррей, который «занял» место Вавринки, вылетел в четвертьфинале от №11 болгарина Григора Димитрова. Стэн определённо имел хорошие шансы одолеть 23-летнего Григора, который тогда впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Шлема».

Вавринка позже выиграл ещё два ТБШ – «Ролан Гаррос» (2015) и US Open (2016). Не клеились дела только на Уимблдоне. Швейцарец в Лондоне ещё раз дошёл до четвертьфинала в 2015-м, после чего только раз добирался там до третьего круга (2023), в основном вылетая в первом-втором круге.

Стэн, как никто другой, умел «ловить момент», выжав едва ли не максимум в эпоху Федерера, Надаля, Джоковича и пикового Маррея. Возможно, для успеха на Уимблдоне ему не хватило сущей мелочи. Кто знает, как бы он выступил там в 2014-м, если бы его посеяли по рейтингу ATP и все матчи проходили в нормальном графике.